Wednesday’s roundup: Hand tops Mercy in battle of SCC unbeatens

GIRLS BASKETBALL

Hand 35, Mercy 23

Maddie Thomas scored 13 points to lead the Hand girls basketball team to a come-from-behind victory over Mercy Wednesday night in a Southern Connecticut Conference battle of unbeatens at Middletown.

Brooke Salutari added 10 points for Hand (5-0). Sophie Hedge scored 12 points to lead Mercy (5-1).

Hand (5-0) 2 7 13 13 — 35

Mercy (5-1) 6 4 6 7 — 23

Hand (5-0)

Hadley Houghton 1 0 2-2 4, Brooke Salutari 2 1 3-5 10, Maddie Thomas 5 0 3-4 13, Sophia Coppola 3 0 0-1 6, Coco Rourke 1 0 0-0 2, Natalie Lucas 0 0 0-1 0

Mercy (5-1-0)

Sophie Hedge 1 3 1-2 12, Ava Giansiracusa 0 1 0-0 3, Lauren Kohs 0 0 1-2 1, Sam Strell 0 0 0-2 0, Melina Ford 1 0 0-0 2, Lily Schoonmaker 2 0 1-2 5

Sheehan 43, East Haven 32

Molly Smolenski scored a career-high 17 points, including five three-pointers, to lead Sheehan to a SCC crossover win at Wallingford. Taylor Salato led East Haven with 12 points.

East Haven (0-5). 18 7 4 3 — 32

Sheehan (6-0). 14 11 9 9 — 43

East Haven (0-5)

Kate Pycela 0 1 0-0 3, Erin Curran 2 0 0-2 4, Gabriella Gaetano 0 2 0-0 6, Teresa Vitello 1 1 1-3 6, Taylor Salato 6 0 0-0 12, Juliana Iovino 0 0 1-2 1

Sheehan (6-0)

Hayleigh Lagase 1 2 0-0 8, Caitlyn Hunt 2 0 2-3 6, Caitlyn Velez 1 0 1-2 3, Dempsey Lajoie 1 0 1-4 3, Molly Smolenski 1 5 0-0 17, Darla Jagrosse 3 0 0-2 6

Lyman Hall 43, Guilford 38

Natalie Panagrosso led the way with 13 points for Lyman Hall (1-1) in a SCC win at Wallingford. Faith O’Donnell led all scorers with 24 points for Guilford (0-6).

Guilford (0-6) 14 5 14 5 — 38

Lyman Hall (1-1). 11 12 8 12 — 43

Guilford (0-6-0)

Faith O’Donnell 5 4 2-4 24, Hailey Hutchinson 0 0 0-1 0, Moira Kellaher 0 1 1-4 4, Miabella Diaz 1 1 0-0 5, Ave Lepro 1 1 0-0 5

Lyman Hall (1-1-0)

Brianna Mik 1 1 0-0 5, Natalie Panagrosso 6 0 1-1 13, Grace Gagliardi 2 0 0-1 4, Lauren Cretella 1 1 3-6 8, Macy Buccheri 1 0 2-3 4, Shea Barron 4 0 0-0 8, Callie Chordas 0 0 1-2 1

Sacred Heart Academy 56, West Haven 34

Rosa Rizzitelli had 14 points and 17 rebounds for Sacred Heart Academy in an SCCwin at Hamden. Tenique Gates led West Haven with 10 points.

West Haven (3-2). 5 13 8 8 — 34

Sacred Heart Academy (5-1). 14 9 23 10 — 56

West Haven (3-2)

Sarah Evangelista 1 0 0-0 2, Elena Petrie 1 0 1-1 3, Tenique Gates 3 1 1-10 10, Kassidy Carrano 0 1 0-0 3, Amani Abuhatab 2 1 0-0 7, Isabella Fiorillo 1 1 1-3 6, Mya Flemming 0 1 0-0 3

Sacred Heart Academy (5-1-0)

Giana Pye 1 0 0-0 2, Rosa Rizzitelli 3 2 2-4 14, Carina Ciampi 5 2 0-0 16, Sydney Rossacci 1 1 0-0 5, Emma Kirck 1 0 0-0 2, Kristina Ponzio 1 0 0-0 2, Morgan Miller 4 0 1-1 9, Meghan Kirck 0 2 0-0 6

Amity 52, Lauralton Hall 32

Amity (5-0). 14 8 17 13 — 52

Lauralton Hall (0-5). 12 4 12 4 — 32

Amity (5-0)

Skylar Burzynsk 2 2 0-0 10, Meghan Smith 1 0 0-0 2, Jayne Whitman 0 3 0-0 9, Sophia Swift 0 0 1-4 1, Meredyth Lashowski 2 0 0-0 4, Sarah Granados 3 0 0-0 6, Ribecka Marchitto 2 0 1-2 5, Mya Manzione 4 0 4-4 12, Vivian Cain 1 0 1-2 3

Lauralton Hall (0-5)

Guilia Emanuel 0 1 0-0 3, Leala Harris 3 0 2-4 8, Elle Corcoran 1 1 0-0 5, Persephone Deeds 0 0 3-4 3, Maura Bosse 0 4 1-2 13

St. Joseph 51, Darien 32

St. Joseph (5-1) 13 11 11 16 — 51

Darien. 4 7 9 12 — 32

St. Joseph (5-1)

Kate Rudini 0 0 0-2 0, Tessie Hynes 4 0 0-1 8, Emily Haverl 0 0 1-2 1, Kayleigh Carson 3 0 1-3 7, Erika Stephens 3 0 0-0 6, Isabella Casucci 7 0 0-2 14, Kirsten Rodriguez 0 0 2-2 2, Grace Cottle 2 0 0-2 4, Nicole Zito 0 2 3-4 9

Darien

Shea Dolce 2 0 2-3 6, Maggie Ramsay 0 0 2-2 2, Lexi Witkowski 1 2 0-1 8, Brynn Karczewski 0 0 1-2 1, Katelyn Secor 0 3 2-4 11, Jillian Vaught 2 0 0-0 4

St. Joseph 57, Westhill 21

Westhill 4 4 0 13 — 21

St. Joseph (5-1). 18 17 7 15 — 57

Westhill

Peyton Hackett 1 0 0-0 2, Audra Hansen 0 0 0-2 0, Olivia Conte 2 0 2-2 6, Paige Holmadel 1 0 0-0 2, Kirsten Hallinan 1 0 0-0 2, Kate Telesco 1 0 0-0 2, Cayla Meek 0 1 1-2 4, Nayeli Juavez 0 1 0-0 3

St. Joseph (5-1-0)

Kate Rudini 2 0 0-0 4, Dennaye Hinds 1 0 0-0 2, Emily Haverl 1 1 4-6 9, Kayleigh Carson 0 2 0-0 6, Erika Stephens 2 1 0-1 7, Isabella Casucci 3 0 1-2 7, Kirsten Rodriguez 1 0 2-4 4, KK Geignetter 0 2 0-0 6, Erin Parchinski 2 0 2-4 6, Grace Cottle 3 0 0-2 6

Seymour 61, Woodland 58

Seymour (3-0). 21 14 15 11 — 61

Woodland (0-2). 16 11 12 19 — 58

Seymour (3-0)

Morgan Teodosio 1 0 2-2 4, Kenzie Sirowich 9 3 3-4 30, Alyssa Johnson 2 3 0-0 13, Kiley Drezek 0 4 0-0 12, Lauren Golebieski 1 0 0-0 2

Woodland (0-2)

Gabby Mastropietro 0 0 1-2 1, Kaylie Bulinski 6 0 0-0 12, Andrea Bojka 2 1 0-0 7, Riley Kane 0 0 3-4 3, Ava Delucia 5 0 0-0 10, Casey Mulligan 8 1 4-4 23, Sammy Beneto 1 0 0-0 2

Portland 45, Westbrook 32

Westbrook (0-3). 12 5 6 9 — 32

Portland. 14 5 14 12 — 45

Westbrook (0-3)

Jami Sacco 3 1 1-2 10, Gianni Salisbury 2 0 0-2 4, Alex Zanzalari 3 0 0-0 6, Adriana Stranieri 3 1 1-3 10, Kayla Prisley 1 0 0-0 2

Portland

Sammy Lasky 6 0 0-0 12, Carly Graves 0 1 3-5 6, Hannah Brunk 5 0 3-5 13, Ava Hurley 1 2 2-4 10, Allison Scott 0 0 1-2 1, Hailey Carlson 0 1 0-0 3

Wilbur Cross 73, Foran 42

Wilbur Cross (4-2). 25 18 20 10 — 73

Foran (1-4). 5 15 8 14 — 42

Wilbur Cross (4-2)

April Artis 1 2 0-0 8, Dejah Middleton 5 2 0-0 16, Mykayla White 1 0 0-0 2, Madison McAulay 4 1 1-2 12, Kandie Everett 3 0 0-0 6, Makayla Bogley 3 0 0-0 6, Jaylice Rosario 11 0 1-1 23

Foran (1-4)

Courtney Musante 3 0 0-0 6, Mia Luewenberg 3 0 0-0 6, Tavitian 2 0 0-0 4, Lauren Heenan 3 2 0-0 12, Abby Sanwald 3 0 2-2 8, Zoe Fallon 1 0 0-0 2, Mary Rodrigues 1 0 0-0 2, Daviginon 0 0 0-1 0, Young 1 0 0-0 2

Hamden 56, Cheshire 27

Cheshire (1-2) 9 5 8 5 — 27

Hamden (3-2). 22 11 11 12 — 56

Cheshire (1-2)

Grace Lurz 5 1 1-2 14, Kaylee Clark 0 1 2-2 5, Jordan DeMatteo 0 0 1-2 1, Emily Grayson 1 0 1-2 3, Jenna Stickney 2 0 0-0 4

Hamden (3-2)

Diamond White 4 0 0-0 8, Gianna Robert 3 0 1-2 7, Leila Smith 2 0 4-4 8, Thailyn Geter 1 0 2-2 4, Caroline Ennis 2 0 0-0 4, Gianna Donnarummo 1 1 0-0 5, Leah Philpotts 0 0 2-4 2, Alana Philpotts 5 0 2-2 12, Jayln Roberts 3 0 0-0 6

Amity 45, Career Magnet 24

Career Magnet (0-4). 7 4 5 8 — 24

Amity (5-0). 8 13 14 10 — 45

Career Magnet (0-4)

Jenia Whitney 2 0 2-2 6, TayJana Greene 2 0 0-0 4, Yarelis Torres 1 0 0-0 2, Taylor Scott 1 0 2-2 4, Sian Smellie 3 0 2-4 8

Amity (5-0)

Skylar Burzynsk 2 1 1-2 8, Meghan Smith 0 0 0-0 0, Jayne Whitman 0 2 0-0 6, Abby GaNun 0 0 0-0 0, Sophia Swift 3 1 0-1 9, Meredyth Lashowski 0 0 0-0 0, Sarah Granados 1 2 2-2 10, Ribecka Marchitto 0 0 0-0 0, Mya Manzione 3 0 4-6 10, Adriana Tufano 0 0 0-0 0, Victoria Gajdos 0 0 0-0 0, Stella Carney 0 0 0-0 0, Vivian Cain 0 0 0-0 0, Sydney Manzione 1 0 0-0 2

Jonathan Law 48, Shelton 46

Shelton (3-2). 7 14 12 13 — 46

Jonathan Law (3-3) 8 9 6 25 — 48

Shelton (3-2)

Kiera O’Conner 3 1 0-0 9, Clarissa Pierre 11 0 4-7 26, Ashia Askew 1 0 0-0 2, Laryssa Guimaraes 1 0 1-4 3, Sophia Alkulal 0 2 0-0 6

Jonathan Law (3-3-0)

Maddie Lula 2 1 1-2 8, Shelby Green 5 0 1-8 11, Katie Konareski 3 2 2-2 14, Sarah Paulus 2 0 0-0 4, Mariyah Reid 1 1 3-8 8, Paige Jolley 0 1 0-0 3

North Haven 49, Branford 36

Branford (1-3). 11 10 7 8 — 36

North Haven (2-2) 12 11 14 12 — 49

Branford (1-3-0)

Gabriella Lucertini 0 0 1-4 1, Lauren Kendrick 0 1 0-0 3, Lauren Thompson 4 4 0-0 20, Madigan Lawler 3 0 1-2 7, Francesca Valletta 1 1 0-0 5

North Haven (2-2-0)

Carly Fresher 2 0 0-0 4, Sarah Puzone 3 0 5-6 11, Olivia Stefanik 5 0 0-0 10, Emily Konopka 1 0 0-0 2, Emma Leidke 5 0 1-1 11, Julia Bell 2 1 0-0 7, Olivia Johnson 2 0 0-0 4

BOYS BASKETBALL

Law 43, Shelton 42

James Marino finished with 14 points as Law edged host Shelton in an SCC game. Randy Mones led the Gaels with 17 points.

Jonathan Law 43, Shelton 42

Jonathan Law (2-2). 9 7 15 12 — 43

Shelton (2-3). 10 4 10 18 — 42

Jonathan Law (2-2)

Brian Felag 3 0 2-2 8, Noah Tutlis 1 0 4-5 6, Jake Faller 2 0 0-1 4, Daniel Maxwell 0 0 0-1 0, Conner Larson 1 0 0-0 2, John Neider 3 0 1-2 7, James Marino 5 1 1-2 14, Nolan McKenna-Hansen 1 0 0-1 2

Shelton (2-3)

Gavin Rohlman 2 1 0-0 7, Vin Defeo 4 2 0-0 14, Randy Mones 8 0 1-5 17, Siomar Rodriguez 1 0 0-0 2, Tim Hilser 1 0 0-0 2

Hamden 68, Cheshire 58

Deandre Coardes scored 20 points to help lead Hamden to its first victory of the season in SCC action at Cheshire. Luke Nieman led the Rams with 22 points.

Hamden (1-4). 11 20 17 20 — 68

Cheshire (0-3). 14 20 11 13 — 58

Hamden (1-4)

Manny Boles 3 0 3-4 9, De’Andre Coardes 4 2 6-7 20, Caleb Harris 3 0 0-2 6, Elijah Holder 2 0 3-3 7, Joseph Williams 5 0 6-7 16, Sean McGarry 2 1 0-3 7, Nick Palumbo 1 0 0-0 2, Jair Mathis 0 0 1-2 1

Cheshire (0-3)

Sincere Meyers 4 0 1-4 9, Luke Nieman 2 4 4-5 20, Connor DeLaubell 6 2 1-2 19, Jack Markakian 1 0 3-4 5, Yasha Laskin 2 0 0-0 4, E.J. Quint 0 0 1-2 1

Amity 45, Career 41

Micah Morgan finiahed with 10 points for Amity (4-2) in an SCC win at New Haven. Terrell King led the Panthers with 15 points.

Amity Regional (4-1). 12 13 5 15 — 45

Career Magnet (0-3). 7 18 2 14 — 41

Amity Regional (4-1)

Marc Chodos 0 1 0-0 3, Sebastian Holt 1 0 0-1 2, Josiah Davila 0 1 0-3 3, Martin Zhang 0 0 2-2 2, Micah Morgan 1 1 5-7 10, Scott Lowder 1 0 1-2 3, Nate Simon 3 0 0-0 6, Chance Starrett 0 0 4-4 4, Colby O’Connor 0 1 6-8 9, Justin Zamkov 0 1 0-0 3

Career Magnet (0-3)

Trevor Fairman 0 0 1-2 1, Mark Roman 4 0 1-6 9, Chris Colon 0 1 0-0 3, Sheldon Reece 0 0 2-2 2, Thomas Glover 2 2 1-3 11, Terrel King 2 3 2-2 15

Sheehan 57, East Haven 52

Kyron Coviello and Jack McDonnell scored 23 and 22 points, respectively, for Sheehan (2-2) in an SCC win at East Haven. Alias Ford had 14 points to lead East Haven.

Sheehan (2-1). 10 23 10 14 — 57

East Haven (1-2). 11 11 15 15 — 52

Sheehan (2-1)

Jack McDonnell 7 0 8-9 22, Kyron Coviello 10 0 3-4 23, Alex Morales 1 0 0-0 2, Jordan Vermiglio 1 0 0-0 2, Anthony Mark-Anthony 0 0 0-1 0, Siville Bowleg 1 0 0-0 2, Chase St Amant 0 2 0-0 6

East Haven (1-2)

Ian Reynolds 2 3 0-0 13, Alias Ford 2 2 4-4 14, NIck Furino 4 0 5-5 13, Shea Carasone 2 0 0-0 4, Trey Garea 3 0 0-0 6, Alex Duarte 0 0 0-1 0, Larry Mingione 1 0 0-0 2

Seymour 56, Woodland 41 OT

Dion Perkins posted a double-double (22 points, 13 rebounds) for Seymour, which remained undefeated in Naugatuck Valley League play with the home win.

The Wildcats moved to 4-0. Nathaniel Smith led the Hawks (2-2) with 21 points.

Woodland (0-2). 8 15 5 13 — 41

Seymour (4-0). 12 16 15 13 — 56

Woodland (0-2)

Nathanel Smith 7 2 1-3 21, Nate Bodnar 1 2 1-2 9, Joseph Guiliani 2 0 1-2 5, Brady Anderson 0 0 0-1 0, Rob Moriarty 2 0 0-0 4, Conrad Filippone 1 0 0-0 2

Seymour (4-0)

Dion Perkins 9 0 4-4 22, Joe Orlando 4 0 2-2 10, Kyle Harmeling 2 1 2-2 9, Chris Seara 1 1 0-0 5, Jake Chacho 0 0 4-5 4, Caden Drezek 3 0 0-0 6

Haddam-Killingworth 65, East Hampton 62

Haddam-Killingworth (1-2). 13 15 20 17 — 65

East Hampton (2-3). 19 7 20 16 — 62

Haddam-Killingworth (1-2)

Jimmy McGoey 9 1 0-0 21, Mason Gorham 6 3 3-4 24, Tony Giambanis 2 1 0-0 7, Alec Erskine 0 0 1-2 1, Callen Powers 0 2 0-0 6, Chase O’Linn 0 1 3-6 6

East Hampton (2-3)

Grant Arcidiacono 4 5 4-4 27, Ethan Palma 1 0 1-2 3, Max Karrenberg 0 1 0-0 3, Drew DiStefano 1 1 0-0 5, Chris Progano 0 2 4-6 10, Jack Blakely 1 0 0-0 2, Dan Cascio 1 1 0-0 5, Nathan Ireland 2 0 3-4 7

Naugatuck 56, Ansonia 18

Naugatuck 17 16 9 14 — 56

Ansonia (0-3). 7 3 7 1 — 18

Naugatuck

Jay Bartin 0 1 0-0 3, Ese Onakpoma 3 2 2-2 14, Avery Hinnant 7 0 1-2 15, Julaquis Minnifield 2 2 2-2 12, Andrew Roberson 1 0 0-0 2, Grzegorz Lutrzykowski 2 0 0-0 4, Jayshawn Lindsay 1 0 1-2 3, Ryan Noble 0 1 0-0 3

Ansonia (0-3)

Sheldon Schuler 3 0 1-2 7, Darrell McKnight 1 0 2-2 4, John Maitland 1 0 2-2 4, Brendan Palmer 0 1 0-0 3, Julian Rosboro 0 0 0-1 0

St. Joseph 64, Westhill 63

St. Joseph (6-0). 22 19 9 14 — 64

Westhill. 21 15 16 11 — 63

St. Joseph (6-0)

Glenn Manigault 5 1 1-3 14, Jason James 9 1 3-4 24, Tom Shannon 2 3 1-2 14, Derek Long 4 0 0-2 8, Eli Newby 2 0 0-0 4

Westhill

JeySon Slade 4 1 0-2 11, Aidan Lamothe 4 1 2-2 13, Greyson Miller 2 0 5-7 9, Anthony Andrade 1 0 0-0 2, Ben Pennella 4 1 9-13 20, Jack McHale 0 1 0-0 3, Anderson Graham 2 0 1-2 5

Lyman Hall 47, Guilford 42

Lyman Hall (5-0). 21 4 9 13 — 47

Guilford. 3 16 10 13 — 42

Lyman Hall (5-0)

Lucas O’Reardon 3 0 5-6 11, Tyler Voisine 4 0 0-0 8, Jayden Collingham 2 0 4-4 8, Brady Campbell 1 0 0-2 2, Justin Hackett 6 0 6-8 18

Guilford

Theo Freeman 0 1 0-0 3, Justin Hess 7 2 4-6 24, Jake Ciocca 1 3 2-3 13, Kevin Goldberg 1 0 0-0 2

Branford 67, North Haven 47

North Haven (0-4). 7 8 12 20 — 47

Branford (3-2). 14 22 16 15 — 67

North Haven (0-4)

Ty Rooney 1 1 0-0 5, Chris Hager 3 0 0-1 6, JJ Mazzarro 0 2 0-0 6, Adam Pandafi 3 1 2-3 11, Max Cargan 3 0 1-3 7, Matthew Cocco 1 0 0-0 2, Ryan Balzano 3 0 2-2 8

Branford (3-2)

Justin Elpi 4 0 1-1 9, Dillon Sachs 1 0 2-3 4, Jack Van Gelder 1 0 0-0 2, Tucker Jacobson 6 0 1-1 13, Nick Volpe 0 0 1-2 1, David McDonald 1 0 1-2 3, Zach Turburt 1 0 0-0 2, Dominic Bonanno 4 2 0-0 14, Jake Palluzzi 4 3 1-2 18, Lucas Rhoden 0 0 1-2 1