Wednesday’s roundup: Brothers’ buzzer-beating 3 lifts O’Brien Tech to OT win

BOYS BASKETBALL

O’Brien Tech 62, Abbott Tech 61 (OT)

Jamesyn Brothers hit the game-winning 3-point shot as time expired in overtime to lift the O’Brien Tech boys basketball team to a 62-61 victory over Abbott Tech Wednesday in a Connecticut Technical Conference game at Ansonia.

Brothers finished with 17 points and Stuar Vargas added 16 for the undefeated Condors (3-0). Carlos Madera had a game-high 23 points for Abbott Tech.

Abbott Tech

Nolan Lopez 2 0 0-0 4, Carlos Madera 4 4 3-6 23, Maddux Toone 4 0 0-0 8, Tony Aversano 2 3 3-4 16, Blake Taylor 1 1 0-0 5, Isaac Ortega 1 1 0-0 5

O’Brien Tech (3-0)

Jamesyn Brothers 1 4 3-8 17, Stuart Vargas 2 4 0-5 16, Elijah Moore 1 1 0-2 5, Marques James 2 1 0-2 7, Ozzy Priar 2 0 0-0 4, Rian Newkirk 2 1 0-0 7, Nate Phetis 3 0 0-0 6

Abbott Tech 15 18 12 7 — 61

O’Brien Tech (3-0) 10 18 13 11 — 62

Seymour 67, St. Paul 57

Dion Perkins had 23 points, 11 rebounds and seven assists to lead Seymour to its season-opening Naugatuck Valley League home win.

Kyle Harmeling added 18 points for the Wildcats. Jamie Leggett led St. Paul with 17 points.

St. Paul Catholic (0-1)

Will Barton 2 2 2-4 12, Tommy Lorenzetti 0 2 0-0 6, Bryan Kennedy 1 0 0-0 2, Jackson Sullivan 3 0 3-5 9, Christian Decker 1 0 0-0 2, Jamie Leggett 2 3 4-4 17, Erik Suzio 1 0 1-2 3

Seymour (1-0)

Dion Perkins 7 3 0-0 23, Joe Orlando 0 0 0-1 0, Kevin Harmeling 1 1 0-3 5, Kyle Harmeling 5 2 2-2 18, Jake Chacho 3 3 0-0 15, Alex Okula 1 0 0-0 2, Caden Drezek 1 0 2-3 4

St. Paul Catholic (0-1) 16 8 20 13 — 57 Seymour (1-0) 22 17 18 10 — 67

Amity 43, Foran 34

Micah Morgan and Colby O’Connor had 14 and 13 points, respectively for Amity in an SCC victory at Milford. Trey Deitelbaum led the Lions with 10 points.

Amity Regional (2-1-0)

Sebastian Holt 1 0 3-4 5, Josiah Davila 1 0 2-6 4, Martin Zhang 1 0 0-0 2, Micah Morgan 4 1 3-6 14, Nate Simon 1 0 1-4 3, Chance Starrett 0 0 2-2 2, Colby O’Connor 1 2 5-6 13

Foran (0-2-0)

Trey Deitelbaum 1 2 2-2 10, Charlie Diamantis 3 0 0-0 6, Matteo Tonelli 0 0 1-4 1, AJ Edmond 2 0 0-0 4, Brayden Young 2 1 1-8 8, Todd Harris 2 0 1-3 5

Amity Regional (2-1). 13 9 8 13 — 43 Foran (0-2) 7 8 8 11 — 34 LATE TUESDAY Hillhouse 73, Shelton 55 Shelton (1-2) Gavin Rohlman 3 0 2-2 8, Jay Cimmino 0 0 0-2 0, Randy Mones 8 0 3-4 19, Siomar Rodriguez 2 0 3-4 7, Vinny Defeo 1 1 12-18 17, Tim Hilser 1 0 0-0 2, Ricky Feola 1 0 0-0 2 Hillhouse (1-2) Matthew Gibbs 3 2 3-4 15, Eddie Langs 1 0 0-0 2, Jeff Carmon 3 0 2-2 8, Emmanuel Brown 1 0 0-0 2, Kelley Turone 0 0 1-2 1, Raymond Bowens 2 4 0-0 16, Nakai Brooks 1 0 0-0 2, Frank Daniley 1 0 3-5 5, Jody Frica 3 0 1-2 7, Jalen Claude 0 4 1-1 13, Seny Toure 0 0 0-2 0, Tim Coleman 1 0 0-0 2 Shelton (1-2) 17 11 12 15 — 55 Hillhouse (1-2) 27 14 21 11 — 73 Fairfield Prep 62, Jonathan Law 50 Fairfield Prep (2-1) Max Manjos 1 2 0-0 8, Finn Donalin 2 1 2-2 9, Tim O’Leary 1 0 0-0 2, Logan Carey 4 1 3-3 14, Jack Petrafesa 3 0 1-2 7, Jack Phelan 0 1 0-0 3, Aiden Berry 1 0 0-0 2, Michael Iannazzo 2 4 1-4 17 Jonathan Law (1-2) Brian Felag 2 0 2-4 6, Noah Tutlis 2 2 2-5 12, Jake Faller 0 3 0-0 9, Daniel Maxwell 2 3 0-0 13, John Neider 0 0 5-7 5, James Marino 1 0 1-2 3, Nolan McKenna-Hansen 0 0 2-2 2 Fairfield Prep (2-1) 17 14 13 18 — 62 Jonathan Law (1-2) 8 22 6 14 — 50

GIRLS BASKETBALL

Cheshire 46, Guilford 40

Grace Lurz led all scorers with 20 points for Cheshire in a SCC home win. Moira Kellaher led Guilford with 16 points.

Guilford (0-3)

Faith O’Donnell 2 2 3-4 13, Hailey Hutchinson 1 0 0-0 2, Gianna Amter 0 0 1-2 1, Rachel Ellison 0 0 0-1 0, Moira Kellaher 2 2 6-9 16, Miabella Diaz 1 0 1-2 3, Ave Lepro 1 0 3-4 5

Cheshire (2-0)

Grace Lurz 4 2 6-9 20, Kaylee Clark 0 2 0-0 6, Jordan DeMatteo 0 0 1-2 1, Tess Givens 1 1 0-0 5, Ella Watson 2 0 1-7 5, Hailey Beling 0 0 1-2 1, Jenna Stickney 2 0 0-0 4, Taylor Fitzgerald 1 0 2-6 4

Guilford (0-3) 9 8 7 16 — 40 Cheshire (2-0) 9 11 10 16 — 46

Amity 52, Foran 30

Jayne had 14 points and four assists and Meghan Smith added seven steals for Amity in a SCC win at Woodbridge. Courtney Musante scored 10 points to lead Foran.

Foran (0-2)

Lauren Henan 2 1 1-1 8, Courtney Musante 3 0 4-4 10, Abby Sanwald 2 0 0-0 4, Mary Rodrigues 1 0 3-4 5, Daviginon 0 0 0-1 0, LaFountain 0 0 1-4 1, Young 1 0 0-1 2

Amity (3-0)

Skylar Burzynsk 3 2 1-2 13, Meghan Smith 1 0 0-0 2, Jayne Whitman 0 4 2-3 14, Abby GaNun 0 0 0-0 0, Sophia Swift 0 1 0-0 3, Meredyth Lashowski 0 0 0-0 0, Sarah Granados 2 0 0-0 4, Ribecka Marchitto 0 0 0-0 0, Mya Manzione 4 0 2-2 10, Adriana Tufano 0 0 0-0 0, Victoria Gajdos 3 0 0-0 6, Stella Carney 0 0 0-0 0, Stella Manzione 0 0 0-0 0, Vivian Cain 0 0 0-0 0

Foran (0-2) 8 6 5 11 — 30 Amity (3-0) 18 14 12 8 — 52

Seymour 57, St. Paul 52

Kenzie Sirowich poured in 28 points to go along with 10 rebounds for Seymour in an NVL win at Bristol. Madia Ruemer scored 16 points to lead St. Paul.

Seymour (1-0)

Morgan Teodosio 2 0 3-4 7, Kenzie Sirowich 8 0 12-16 28, Alyssa Johnson 3 1 0-0 9, Kiley Drezek 1 1 0-0 5, Lauren Golebieski 1 0 3-4 5, Zoie Kempf 1 0 1-2 3

St. Paul Catholic (0-1)

Sophia Gerst 0 1 3-4 6, Lily Sirois 4 0 2-4 10, Abby Stanford 3 0 0-0 6, Madia Ruemer 6 0 4-6 16, Sam Naples 3 0 0-0 6, Sophie Bogdanski 1 0 0-0 2, Sarah Linquist 1 0 0-0 2, Kelsea Tefoe 1 0 0-0 2, Alexis Tierpack 1 0 0-0 2