Wednesday’s roundup: Amity boys stun Hillhouse in opener

Boys Basketball

Amity 43, Hillhouse 41

Sebastian Holt led all scorers with 21 points as Amity handed Hillhouse this Southern Connecticut Conference defeat at The Floyd Little Athletic Center.

It was the first time the Spartans defeated the Academics since the 2008 SCC tournament quarterfinals. Matthew Gibbs led the Academics with 10 points.

Amity Regional (1-0-0)

Sebastian Holt 7 2 1-2 21, Micah Morgan 3 0 2-5 8, Josiah Davila 0 1 1-2 4, Martin Zhang 0 1 2-4 5, Scott Lowder 0 0 0-2 0, Nate Simon 0 1 0-1 3, Chance Starrett 0 0 2-4 2

Hillhouse (0-1-0)

Matthew Gibbs 4 0 2-3 10, Emmanuel Brown 2 0 1-2 5, Nakai Brooks 1 0 0-0 2, Raymond Bowens 1 2 1-2 9, Jody Frica 1 0 0-0 2, Jalen Claude 0 2 0-0 6, Seny Toure 1 0 0-0 2, Derrell Redd 2 0 1-2 5

Amity Regional (1-0) 12 7 11 13 — 43

Hillhouse (0-1). 7 14 11 9 — 41

Branford 71, Hamden 49

Jake Palluzzi Jr. scored 19 points to help Branford win at Hamden in SCC action. Joe Williams scored 11 points to lead Hamden.

Branford (1-0)

Justin Elpi 5 1 6-7 19, Jack Van Gelder 1 0 0-0 2, Tucker Jacobson 3 1 2-2 11, Dylan Sachs 2 0 3-4 7, David McDonald 2 0 0-0 4, Dominick Bonnano 2 0 2-2 6, Jake Palluzzi 0 5 4-4 19, Lucas Rhoden 1 0 1-1 3

Hamden (0-2)

Manny Boles 3 0 0-2 6, D Coardes 3 0 0-0 6, Caleb Harris 1 1 1-3 6, Elijah Holder 4 0 1-2 9, Jack Wagner 1 0 0-1 2, Joseph Williams 5 0 1-2 11, Sean McGarry 2 0 0-0 4, Liam Cox 0 1 0-0 3, Nick Palumbo 1 0 0-0 2

Branford (1-0) 19 18 20 14 — 71

Hamden (0-2) 7 15 9 18 — 49

East Haven 80, North Haven 45

Nick Furino poured in 27 points as East Haven spoiled Danny Oglesby’s debut as North Haven’s coach in this SCC game at East Haven. Adam Pandafi led North Haven with 11 points.

East Haven (1-0)

Ian Reynolds 3 3 0-0 15, Alias Ford 3 3 0-0 15, NIck Furino 9 2 3-4 27, Shea Carasone 3 0 1-2 7, Hassan Ali 1 0 2-2 4, Trey Garea 3 0 0-0 6, Devin Santiago 1 0 0-0 2, Alex Duarte 0 0 0-2 0, Larry Mingione 1 0 0-0 2, Tim Case 1 0 0-0 2

North Haven (0-1)

Ty Rooney 0 3 0-0 9, Chris Hager 2 0 3-3 7, Declan Finkle 0 0 2-5 2, Aedan Bosteco 0 2 2-2 8, Adam Pandafi 1 3 0-0 11, Max Cargan 1 0 1-2 3, Dante Velez 0 1 0-0 3, Miley Brandt 0 0 2-2 2

East Haven (1-0) 27 15 18 20 — 80

North Haven (0-1). 5 16 9 15 — 45

Valley Regional 70, North Branford 29

North Branford (0-1-0)

Trevor Holzer 1 0 2-4 4, Blake Pearson 2 1 0-0 7, Ben Stegina 0 0 2-2 2, Jack Meehan 1 0 1-2 3, Ryan Monde 0 0 1-2 1, Brandon Fratta 3 0 3-4 9, Dylan Dimeo 0 0 1-4 1, Zac Abbaganaro 1 0 0-0 2

Valley Regional (1-0-0)

Jeremy Arnum 6 2 4-5 22, James Marsden 3 0 1-1 7, Simon Partyka 2 0 0-0 4, Saager Patel 2 0 0-0 4, Marcus SantaMaria 2 1 0-0 7, Kyle Montecalvo 2 2 0-0 10, Brayden Shea 2 0 0-0 4, DiAngelo Jean-Pierre 3 0 0-0 6, Kyle Metz 1 0 0-0 2, Cameron Ruel 2 0 0-0 4

North Branford (0-1). 6 7 11 5 — 29

Valley Regional (1-0). 20 21 19 10 — 70

Morgan 52, East Hampton 43

East Hampton (0-1)

Grant Arcidiacono 0 5 0-0 15, Jye Lynch 1 0 0-0 2, Max Karrenberg 0 2 0-0 6, Drew DiStefano 1 1 0-0 5, Chris Progano 2 0 0-0 4, Jack Blakely 2 0 1-2 5, Dan Cascio 2 0 0-0 4, Nathan Ireland 1 0 0-2 2

Morgan (1-0)

Zach Johnson 2 2 5-6 15, Rob Zirlis 4 0 6-6 14, Jason Cohen 0 1 1-2 4, Connor Duffy 2 0 0-0 4, Alex Fratamico 3 0 2-3 8, Mason Smith 0 0 0-0 0, Drew Nye 0 0 3-4 3, Cam Carlson 0 0 0-2 0, Cooper Galdenzi 1 0 2-2 4

East Hampton (0-1) 10 11 9 13 — 43

Morgan (1-0) 14 9 13 16 — 52

St. Joseph 82, Norwalk 72

Norwalk (0-1-0)

Nate Schaer 1 0 0-0 2, Jake Huefagel 6 1 0-0 15, Camryn Edwards 8 0 4-5 20, Jerimah Simeon 1 1 1-2 6, Mekhi Cherry 9 0 7-11 25, Anthony Mooror 0 0 2-2 2, Aui Hurwitz 1 0 0-0 2

St. Joseph (1-0-0)

Glenn Manigault 2 0 2-2 6, Jason James 6 2 1-4 19, Anthony Rainey 0 2 0-0 6, Tom Shannon 2 3 1-4 14, Brian Robertson 1 0 0-0 2, Brandon Hutchinson 1 1 0-0 5, Carsen Arkay-Leliever 0 0 1-2 1, Patrick Dineen 0 1 0-0 3, Derek Long 0 1 1-2 4, Eli Newby 6 0 4-10 16, Mason Gregory 0 2 0-0 6

Norwalk (0-1). 19 16 19 18 — 72

St. Joseph (1-0). 17 17 27 21 — 82

Notre Dame-West Haven 82, Shelton 31

Notre Dame-West Haven (1-0-0)

Ben Carroll 9 1 1-1 22, Robbie Oliverio 2 0 1-2 5, Jon Bushka 0 0 2-2 2, Timaury Gay 6 1 1-3 16, Tevis Blount 0 0 1-2 1, James Rawlins 4 0 2-2 10, Jaydon Jackson 1 0 0-0 2, Matt Piechota 0 1 0-0 3, Mekhi Conner 2 1 1-1 8, Tajae Jones 1 1 0-4 5, Ayo Aminu 4 0 0-0 8

Shelton (0-1-0)

Gavin Rohlman 1 1 0-0 5, Vin Defeo 1 2 0-0 8, Jay Cimmino 1 0 0-0 2, Dylan Camp 0 1 0-0 3, Devin Gray 0 0 2-2 2, Tim Hilser 3 0 1-1 7, Jake Gigliotti 0 1 0-0 3, Arnel Kolenovic 0 0 1-2 1

Notre Dame-WH (1-0). 23 16 30 13 — 82

Shelton (0-1-0). 9 8 7 7 — 31

Lyman Hall 42, Hand 39

Lyman Hall (1-0-0)

Lucas O’Reardon 0 0 1-4 1, Tyler Voisine 6 2 0-1 18, Jayden Collingham 0 3 0-1 9, Brady Campbell 0 1 0-0 3, Cam Pragano 1 1 0-1 5, Jackson Mailhot 3 0 0-0 6

Hand (0-1-0)

Scott Testori 3 0 0-0 6, Nick Donofrio 0 1 0-0 3, Morgan Veth 1 0 0-0 2, Chris Porte 1 0 0-0 2, T. Favre 5 1 1-1 14, K. Hoffman 0 2 0-0 6

Lyman Hall (1-0). 10 15 8 9 — 42

Hand (0-1). 6 6 11 16 — 39

Girls basketball

Wilbur Cross 48, Jonathan Law 39

April Artis led the way with 17 points for Wilbur Cross in this SCC win at The Floyd Little Athletic Center. Shelby Green led all scorers with 21 points for Law.

Jonathan Law (0-1)

Maddie Lula 2 2 1-3 11, Shelby Green 8 1 2-5 21, Katie Konareski 0 1 1-3 4, Mariyah Reid 1 0 1-4 3

Wilbur Cross (1-0-0)

April Artis 7 1 0-2 17, Madison McAulay 2 0 0-0 4, Kandie Everett 2 0 0-0 4, Jaylice Rosario 7 0 0-2 14, Middleton Dejah 2 1 2-2 9

Jonathan Law (0-1) 10 7 6 16 — 39

Wilbur Cross (1-0). 12 12 12 12 — 48

East Hampton 38, Morgan 37 (OT)

Hannah Barrientos put back her own miss with less than 1 second left in overtime for East Hampton in this rematch of last year’s Shoreline Conference tournament final, won by East Hampton.

Danelle Adams hit a 3-point shot off the glass near the end of regulation to get the Bellringers into overtime. Alex Kelly led Morgan with 10 points.

Morgan (0-1)

Catie Donadio 3 0 3-4 9, Caeley Ayer 2 1 0-0 7, Alex Kelly 4 0 2-4 10, Katie Martin 3 0 3-3 9, Sofie Passante 1 0 0-0 2, Ava Johnson 0 0 0-0 0

East Hampton (1-0-0)

Angela Mercaldi 5 1 0-0 13, Mya Field 3 0 2-4 8, Hannah Barrientos 5 0 0-0 10, Danielle Adams 1 1 0-0 5, Meryl Curtin 1 0 0-0 2

Morgan (0-1). 9 5 8 10 5 — 37

East Hampton (1-0). 8 10 4 10 6— 38

Woodland 55, Ansonia 51

Woodland (1-0)

Gabby Mastropietro 4 0 1-2 9, Kaylie Bulinski 2 0 0-1 4, Samantha Sosnovich 3 1 0-0 9, Bella Mastropietro 1 0 0-0 2, Ava Delucia 5 0 5-15 15, Casey Mulligan 5 0 2-2 12

Ansonia (0-1)

Jayda Sanchez 0 0 0-0 0, Jojo Sanchez 1 2 0-0 8, Krystalee Fernandez 6 2 9-16 27, Jayda Sanchez 2 1 4-8 11, Lilly Romanowski 1 0 0-0 2, Sam Rotteck 0 0 0-2 0, Kiara Swilling 2 1 1-2 8

Woodland (1-0). 9 10 8 18 — 55

Ansonia (0-1). 8 14 13 10 — 51

Coginchaug 41, Old Lyme 22

Coginchaug (1-0-0)

Jessica Berens 9 0 0-0 18, Maura Zettergren 2 0 2-2 6, Alyssa Woodward 1 0 0-0 2, Amalia DeMartino 1 0 0-0 2, Chloe Shafir 1 2 0-0 8, Katie Farr 1 0 0-0 2, Allison Sambor 0 1 0-0 3, Serena Fournier 0 0 0-2 0

Old Lyme (0-1-0)

Emily Deroehn 2 0 2-5 6, Emma McCulloch 2 0 0-0 4, Grace Lathrop 0 0 0-2 0, Megan Loflin 0 0 2-2 2, Alexis Fenton 1 2 0-0 8, Hayley Cann 1 0 0-0 2

Coginchaug (1-0) 11 10 13 7 — 41

Old Lyme (0-1) 0 4 2 16 — 22

Valley Regional 62, North Branford 40

Valley Regional (1-0)

Addison Marchese 0 2 0-0 6, Alena Crosby 2 3 1-2 14, Ava Cunningham 0 1 2-4 5, Lily Grow 3 0 2-2 8, Elizabeth Allen 1 1 0-0 5, Elizabeth Klomp 1 0 0-0 2, Bradbury 5 2 2-6 18, O Cunningham 2 0 0-0 4

North Branford (0-1)

Braeden Lebeau 7 0 2-8 16, Marissa Riccardo 0 1 2-2 5, Kaila Manner 1 0 0-0 2, Erica Piercey 1 0 0-4 2, Delaney Norman 2 0 0-0 4, Elena Pearson 0 0 1-2 1, Keana Criscuolo 1 1 1-2 6, Hanna Senerchia 0 0 2-2 2, Natalia Lucibello 1 0 0-0 2

Valley Regional (1-0). 13 15 19 15 —62

North Branford (0-1). 8 9 13 10 — 40

Hamden 58, Branford 55

Hamden (1-1)

Diamond White 6 0 2-3 14, Gianna Robert 0 1 0-0 3, Leila Smith 2 0 0-2 4, Thailyn Geter 2 0 1-4 5, Caroline Ennis 2 0 0-3 4, Gianna Donnarummo 3 1 2-5 11, Leah Philpotts 2 0 0-3 4, Alana Philpotts 4 1 2-2 13

Branford (0-1)

Gabriella Lucertini 1 2 3-4 11, Ally Bietz 2 0 0-0 4, Lauren Kendrick 4 2 2-3 16, Lauren Thompson 4 4 2-3 22, Madigan Lawler 1 0 0-0 2

Hamden (1-1). 10 14 24 10 — 58

Branford (0-1). 16 8 18 13 — 55

West Haven 62, Lauralton Hall 41

Lauralton Hall (0-1-0)

Guilia Emanuel 0 2 1-2 7, Shannon Redgate 0 0 0-1 0, Lila Pinho 3 0 3-4 9, Charlotte Fassett 5 0 1-2 11, Emma Strong 0 0 0-2 0, Elle Corcoran 1 0 0-0 2, Catherine Bosse 1 2 0-0 8, Persephone Deeds 2 0 0-0 4

West Haven (1-0-0)

Davina Mendez 1 0 2-4 4, Sarah Evangelista 1 0 2-2 4, Kassidy Carrano 2 3 3-4 16, Amani Abuhatab 12 1 6-8 33, Isabella Fiorillo 1 0 3-4 5

Lauralton Hall (0-1). 20 8 6 7 — 41

West Haven (1-0). 13 14 14 21 — 62

Sacred Heart Academy 54, Shelton 35

Shelton (0-1)

Kiera O’Conner 2 0 1-2 5, Clarissa Pierre 4 0 4-6 12, Ashia Askew 3 0 3-4 9, Sophia Alkawl 1 1 0-0 5, Laryssa Guimaraes 1 0 0-0 2, Emily Carlia 1 0 0-0 2

Sacred Heart Academy (1-0)

Giana Pye 5 0 0-0 10, Rosa Rizzitelli 3 0 0-0 6, Carina Ciampi 6 2 1-3 19, Sydney Rossacci 1 1 2-2 7, Emma Kirck 2 0 1-2 5, Morgan Miller 1 0 1-2 3, Meghan Kirck 1 0 0-0 2, Jocelyn Kingsley 1 0 0-0 2

Shelton (0-1) 9 5 11 10 — 35

Sacred Heart Acad. (1-0). 13 12 18 11 — 54

East Haven (0-1)

Kate Pycela 0 0 1-2 1, Erin Curran 3 0 2-6 8, Juliana Iovinoi 4 1 2-4 13, Olivia Martin 1 0 0-0 2, Kelsey Murray 0 1 0-0 3

North Haven (1-0)

Carly Fresher 1 2 0-0 8, Sarah Puzone 2 0 5-12 9, Olivia Stefanik 2 0 0-0 4, Emma Leidke 8 0 1-2 17, Olivia Johnson 1 1 0-0 5, Ava Halovich 1 0 0-0 2

East Haven (0-1). 7 4 11 5 — 27

North Haven (1-0) 6 5 14 20 — 45

St. Joseph 53, Norwalk 28

Norwalk (0-1)

Lamia Ashley 2 0 0-0 4, Serenity Mayhew 3 0 0-0 6, Camila Martinez 0 1 0-0 3, Rachel Miller 0 0 1-2 1, Jocelyn Meija 0 0 0-1 0, Tiffany Martinez 1 0 0-0 2, CC Thomas 4 0 2-5 10, Sam Phillips 1 0 0-0 2

St. Joseph (1-0)

Kate Rudini 5 0 2-4 12, Dennaye Hinds 2 0 0-0 4, Emily Haverl 1 2 0-0 8, Kayleigh Carson 2 0 0-0 4, Erika Stephens 3 0 0-0 6, Isabella Casucci 6 0 0-0 12, Kirsten Rodriguez 1 0 0-0 2, KK Geignetter 0 1 0-0 3, Erin Parchinski 1 0 0-0 2, Grace Cottle 0 0 0-2 0

Norwalk (0-1). 10 2 7 9 — 28

St. Joseph (1-0). 16 19 7 11 — 53

Boys Ice Hockey

Xavier 2, Hamden 1

Ryan Drust’s third-period goal was the difference to lift Xavier to the SCC win at Hamden.

Xavier (1-0) 0 1 1 — 2

Hamden (0-2). 0 1 0 —1

Second Period: Jack Nowasad goal (from Will Monroe and Quinten Olshan) 08:14; Anthony Malonis goal (from Bryce Riccitelli and Bode Becker) 13:47; Third Period: Ryan Drust goal (from Adam Bradshaw 04:18. Saves: Ryan Soloman 22 on 23 shots; Brodie Sargolini 22 on 24 shots.

New Canaan (1-1). 0 1 1 — 2

Notre Dame-WH (1-0). 1 1 1 — 3

First Period: John-Michael Childs goal (from John D’Errico and Robert Allan) 8:19; Second Period: Zach Schroeder goal (from John D’Errico and Robert Allan) 11:15; Luc Lampert goal (from Shane Mettler and Griffin Deane) 6:02; Third Period: Michael Troiano goal (from Ashton Delmonic 7:43; Griffin Deane goal (from Boden Gammill 0:54. Saves: Beau Johnson 25 on 28 shots; Connor Smith 13 on 15 shots.