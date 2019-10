Tuesday’s schools scoreboard

Today’s games

All times 3:45 p.m. unless noted

BOYS SOCCER: SCC: East Haven at Notre Dame-West Haven; Sheehan at Lyman Hall, 5 p.m.; Non-league: Morgan at Amistad; Woodstock Academy at Coginchaug; Bacon Academy at Xavier; Preps: Cheshire Academy at Canterbury, 3 p.m.

GIRLS SOCCER: CTC: Wilcox Tech at Platt Tech; Non-league: Harding at Derby; NVL: Torrington at Seymour, 6 p.m.; SCC: Mercy at Sacred Heart Academy; Sheehan at Lyman Hall, 7 p.m.

FIELD HOCKEY: Preps: Wilbraham & Monson at Cheshire Academy, 3:30 p.m.; Non-league: Windsor at Morgan

GIRLS VOLLEYBALL: Preps: King at Cheshire Academy, 5:30 p.m.; CTC: Whitney Tech at Platt Tech, 5:15 p.m.; Wilcox Tech at O’Brien Tech, 5:15 p.m.; Non-league: Coginchaug at Terryville, 5:30 p.m.; SCC: Lauralton Hall at Mercy, 5:30 p.m.; Career at Sheehan, 5:30 p.m.; East Haven at Branford, 6:30 p.m.

Boys soccer

Guilford 0, Daniel Hand 0

Guilford (6-1-1) 0 0 — 0 Daniel Hand (5-1-2) 0 0 — 0

Platt Tech 1, O’Brien Tech 1

Platt Tech (7-1-0) 1 0 — 1 O’Brien Tech 0 1 — 1

Goals: Platt Tech — David Oliveira goal (from J’Quan Clarke), 18:06. O’Brien Tech — Mateo Espada goal (from Nicolas Silva), 43:39.

Shelton 3, Amity 1

Amity (3-4-0) 0 1 — 1 Shelton (6-2-0) 1 3 — 3

Goals: Shelton — Ian Sevillano goal (from Alexander Coleman), 10:00; Mark Gergely goal (from Vincent Mallozzi), 22:00; Mark Gergely goal (from Ian Sevillano), 37:00.

Girls soccer

Foran 2, Lyman Hall 0

Lyman Hall (2-4-0) 0 0 — 0 Foran (6-3-0) 1 1 — 2

Goals: Foran — Georgia Malesky goal (from Mia Loewenberg), 13:44; Georgia Malesky goal (from Anna Byers), 28:46.

Field hockey

Guilford 9, North Haven 0

North Haven (0-6-0) 0 0 — 0 Guilford (3-1-0) 7 2 — 9

Goals: Guilford — Ella Stanley goal, 27:35; Ella Stanley goal (from Maddie Epke), 26:50; Ava Bucci goal, 25:44; Maddie Epke goal, 16:47; Hannah Tillier goal, 5:02; Ava Bucci goal, 2:15; Sarah Minuit goal, 0:11; Kathryn Amatruda goal, 14:42; Lexi Hitchcock goal, 9:19.

Sacred Heart Academy 6, Lyman Hall 0

Lyman Hall (2-2-0) 0 0 — 0 Sacred Heart Academy (3-4-0) 1 5 — 6

Goals: Sacred Heart Academy — Morgan DeMattie goal (from Mia Celentano), 19:38; Morgan DeMattie goal (from Jianna Cohrs and Brook Muzyka), 28:29; Jianna Cohrs goal (from Mia Celentano), 25:50; Maya Boyhen goal, 16:40; Jianna Cohrs goal (from Mia Celentano), 9:55; Mia Celentano goal (from Jianna Cohrs), 9:27.

Old Saybrook 4, Waterford 0

Waterford (0-3-0) 0 0 — 0 Old Saybrook (6-1-0) 3 1 — 4

Goals: Old Saybrook — Kayla Holt goal (from Leah Wysocki), 9:27; Grace Adams goal (from Taylor Stone), 9:27; Leah Wysocki goal (from Libby Stuart), 9:27; Kristina Alsante goal, 9:27.

Girls volleyball

Naugatuck 3, WCA 0

Naugatuck 25 25 25 WCA 3 11 12

Naugatuck (7-0-0): Brielle Behuniak 8 kills, 8 assists, 3 aces; Hailey Russell 7 kills, 14 assists.

WCA (0-1-0): Emily Semedo 5 kills.

West Haven 3, Mercy 2

West Haven 23 25 22 26 15 Mercy 25 21 25 24 13

West Haven (5-4-0): Noelle Noble 8 kills, 11 digs; Bria Stanley 21 kills; Neve Krajcir 10 kills, 10 digs.

Mercy (5-5-0): Carissa Civitello 35 digs, 5 aces; Isabella Bartolomei 27 assists, 5 aces; Julia Rielger 12 kills.

Weston 3, Stratford 2

Weston 17 25 13 25 15 Stratford 25 13 25 18 11

Stratford (4-4-0): Julie Carbone 4 assists, 11 digs; Angela Grindrod 7 aces.

North Haven 3, Branford 0

North Haven 25 25 25 Branford 16 16 19

North Haven (5-4-0): Lily Pollard 3 GP, 22 assists, 5 digs, 6 aces; Melissa seidemann 3 GP, 8 kills, 2 blocks; Aubrey Reyes 3 GP, 7 kills.

Branford (2-6-0): Allie Bietz 3 GP, 13 assists, 5 digs; Breanna Botte 3 GP, 4 kills, 2 blocks, 2 digs; Anastasia LaFogg 3 GP, 6 kills.

Boys cross country

Platt Tech 15, Wright Tech 50 (at Milford): Individuals – 1. Jagger Art (PT), 18:44; 2 Simon Nodiff (PT), 19:58; 3 Isaac Nodiff (PT), 20:58; 4 William Schmidheni (PT), 21:01; 5 Ian Veletta (PT), 21:16.

Girls cross country

Law 24, Hillhouse 33 (at Milford): Individuals – 1. Katie Konareski L 22:26; 2 Donnay Davis H 23:23; 3 Sharmaine Donaldson H 23:33; 4 Jenna Wasserman L 23:38; 5 Courtney Hanson L 23:53.

Platt Tech 15, Wright Tech 50 (at Milford): Individuals – 1. Danyelle Orsini (PT), 25:36; 2 Daphne Agular (PT), 29:23; 3 Julia Duprey (PT), 29:30; 4 Ashley Florian (WT), 31 :05; 5 Maddie Razzaia (PT), 31:06.

Girls swimming

Cheshire 94, North Haven 86: 200 Medley Relay: Cheshire – S. Chen, M. Barto, B. Tejeda, S. Murphy (1:55.85); 200 Free: Cheshire – Nora Bergstrom (1:58.59); 200 IM: Cheshire – Julia Stevens (2:12.73); 50 Free: Cheshire – Sophie Murphy (24.67); Diving: North Haven – Ava Santacroce (243.60); 100 Butterfly: North Haven – Angela Gambardella (1:00.50); 100 Free: Cheshire – Sophie Murphy (53.29); 500 Free: Cheshire – Julia Stevens (5:12.65); 200 Free Relay: Cheshire – A. Potyrala, E. Glover, T. Newton, J. Tyler (1:46.95); 100 Back: North Haven – Mikayla Rapuano (1:05.19); 100 Breast: North Haven – Angela Gambardella (1:06.17); 400 Free Relay: North Haven – M. Bergin, T. Laborde, R. Jooss, A. Gambardella (3:51.17).

Sacred Heart Academy 95, St Joseph 86 (at New Haven): 200 Medley Relay SJ 2:01.49 (Hanson, Tanaka Sales, Giovannone, Wu); 200 Free SHA Makana Michaud 2:16.81; 200 IM SHA Eva Cuevas 2:20.22; 50 Free SHA Kate Convertito 28.64; 1m Diving SHA Brisa Mendoza 156.05; 100 Fly SHA Mariah Brantley 1:10.08; 100 Free SJ Daniele Tanaka Sales 55.36; 500 Free SHA Kaia Michaud 6:12.44; 200 Free Relay SHA 1:55.98 (Cuevas, Brantley, Martocci, Convertito); 100 Back SHA Eva Cuevas 1:06.24; 100 Breast SJ Daniele Tanaka Sales 1:10.58; 400 Free Relay SJ 4:18.41 (Giovannone, Wu, Takacs, Tanaka Sales). Records: SHA 2-4 SJ 0-5.

Seymour 83, Wilby-Kaynor-WCA 70: 200 Medley Relay – Seymour (Kelti Johnson, Mckenna Haynes, Olivia Velleco, Rhea Koyambreth) 2:11.78; 200 Freestyle – Amber Coddington (S) 2:36.48; 200 Individual Medley – Ania Mrozik (S) 2:32.07; 50 Freestyle – Ashley Sirowich (S) 32.24; 100 Butterfly – Ania Mrozik (S) 1:12.29; 100 Freestyle – Jackie Pereira (S) 1:04.43; 500 Freestyle – Izabela Wasilewska (S) 6:59.55; 200 Freestyle Relay – Seymour (Avery Anderson, Ania Mrozik, Katrine O’Leary, Sophia Velleco) 1:57.62; 100 Backstroke – Devyn Daniele (W) 1:25.68; 100 Breaststroke – Mia Medina (W) 1:48.69; 400 Freestyle Relay – Wilby-Kaynor-WCA (Sara Johnson, Catriona Solomita, Devyn Danielle, Jada Codero) 5:31.83. Records: Seymour 6-0.