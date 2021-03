Tuesday’s roundup: West Haven edges Shelton; Sacred Heart Academy takes care of Hillhouse

GIRLS BASKETBALL

West Haven 45, Shelton 43

Amani Abuhatab finished with 19 points as the West Haven girls basketball team edged Shelton Tuesday night in a Southern Connecticut Conference win at West Haven.

Sarah Evangelista added 11 points for the Blue Devils. Clarissa Pierre scored 19 points to lead Shelton.

Shelton (3-4) 12 11 9 11 — 43 West Haven (5-3) 12 3 10 20 — 45

Shelton (3-4)

Clarissa Pierre 6 0 7-8 19, Emily Sandin 1 0 0-0 2, Ashia Askew 1 1 1-2 6, Sophia Alkulal 1 2 0-0 8, Laryssa Guimares 3 0 0-0 6, Keira O’Connor 1 0 0-0 2

West Haven (5-3)

Davina Mendez 2 0 0-0 4, Sarah Evangelista 2 2 1-4 11, Kassidy Carrano 2 0 3-4 7, Amani Abuhatab 6 1 4-7 19, Isabella Fiorillo 1 0 2-3 4

Sacred Heart Academy 47, Hillhouse 31

Giana Pye had 13 points to help lead Sacred Heart Academy to the SCC road victory at New Haven. Trinity Moody scored 13 points to lead Hillhouse.

Sacred Heart Academy (7-1) 12 18 6 11 — 47 Hillhouse (1-5) 8 3 13 7 — 31

Sacred Heart Academy (7-1)

Giana Pye 5 0 3-4 13, Rosa Rizzitelli 4 1 0-0 11, Carina Ciampi 2 0 0-1 4, Sydney Rossacci 3 0 5-6 11, Emma Kirck 0 1 1-4 4, Morgan Miller 1 0 2-4 4

Hillhouse (1-5)

Shaniya Butler 2 0 0-0 4, Nielle Reaves 2 0 0-0 4, Trinity Moody 2 1 6-7 13, Dillan Boyd 2 2 0-0 10

Law 50, Foran 40

Maddie Lula and Katie Konareski scored 18 and 15 points, respectively, for Law in an SCC win over its crosstown rival. Mary Rodriguez scored 13 points to lead the Lions.

Foran (2-6) 8 10 9 13 — 40 Jonathan Law (4-3) 15 14 10 11 — 50

Foran (2-6)

Courtney Musante 2 0 5-7 9, Lauren Heenan 1 2 0-0 8, Abby Sanwald 2 0 0-0 4, Zoe Fallon 1 0 0-0 2, Mary Rodrigues 3 2 1-1 13, Sam Young 2 0 0-0 4

Jonathan Law (4-3)

Maddie Lula 7 0 4-4 18, Shelby Green 5 0 3-8 13, Katie Konareski 5 1 2-3 15, Mariyah Reid 1 0 0-0 2, Jenna Wasserman 1 0 0-0 2

Bassick 55, St. Joseph 50

Cashe Rogers finished with 31 points, 12 rebounds, seven steals and four blocked shots for Bassick in an FCIAC win at Bridgeport.

Mimi Davidson added 23 points and 11 rebounds for the Lions (2-1). Dennaye Hinds had 14 points and 14 rebounds for the Cadets (5-3).

Platt Tech 40, O’Brien Tech 34

Jaylen Mitchell led the way with 20 points as Platt Tech won thos CTC game at Ansonia. Contessa Davis scored 14 points to lead O’Brien Tech.

Platt Tech 12 10 12 6 — 40 O’Brien Tech 6 6 9 13 — 34

Platt Tech

Brianna Almezey 1 2 0-0 8, Jaelynn Mitchell 7 2 0-2 20, Raven Dawkins 0 1 0-0 3, Jessica Quaynor 0 0 1-2 1, Natalie Krochko 1 0 0-0 2, Kirializ Negron 0 2 0-0 6

O’Brien Tech

Amaya DeVillegas 0 1 0-0 3, Lizandra Jimenez 0 0 0-1 0, Contessa Davis 3 0 8-12 14, Giani Gomez 1 0 2-5 4, Angela Luna 0 0 0-1 0, Navoni Harris 3 0 0-0 6, Stephanie Tamburrino 1 1 2-4 7

Hamden 42, North Haven 36

North Haven (3-3) 6 9 6 15 — 36 Hamden (4-3) 6 17 14 5 — 42

North Haven (3-3)

Sarah Puzone 3 0 2-5 8, Olivia Stefanik 3 0 4-4 10, Emily Konopka 1 0 0-0 2, Carly Fresher 1 1 0-0 5, Emma Leidke 4 0 3-5 11

Hamden (4-3)

Diamond White 1 0 5-6 7, Caroline Ennis 3 0 0-0 6, Gianna Donnarummo 0 1 3-5 6, Leah Philpotts 4 0 0-0 8, Alana Philpotts 4 2 1-1 15

Mercy 48, Guilford 23

Mercy (6-1) 9 6 17 16 — 48 Guilford (0-8) 7 5 7 4 — 23

Mercy (6-1)

Sophie Hedge 4 3 1-2 18, Ava Giansiracusa 0 2 0-0 6, Jasmine Mendez 1 0 0-0 2, Melina Ford 2 0 2-4 6, Avery Kohs 0 1 1-2 4, Lily Schoonmaker 3 0 1-2 7, Kate Donlan 1 1 0-0 5

Guilford (0-8)

Faith O’Donnell 0 1 4-5 7, Hailey Hutchinson 0 0 1-2 1, Rachel Ellison 0 0 2-2 2, Alex Matthews 1 0 0-0 2, Alexie Gipson 0 0 0-1 0, Moira Kellaher 1 1 2-4 7, Miabella Diaz 2 0 0-0 4

North Branford 52, Old Saybrook 39

North Branford (2-4) 14 16 10 12 — 52 Old Saybrook (2-4) 8 12 5 14 — 39

North Branford (2-4)

Braeden Lebeau 13 0 2-7 28, Marissa Riccardo 1 2 0-0 8, Erica Piercey 1 0 1-2 3, Delaney Norman 2 0 0-0 4, Elena Pearson 1 0 0-0 2, Keana Criscuolo 1 0 0-0 2, Hanna Senerchia 2 0 1-2 5

Old Saybrook (2-4)

Priscilla Gumkowski 3 3 0-2 15, Beldina Feratovic 3 0 0-0 6, Lily Cody 3 0 0-0 6, Ella Hagleston 1 0 0-0 2, Mackenna Cook 3 0 2-6 8, Sophia Barker 1 0 0-0 2

Coginchaug 60, Portland 33

Coginchaug (4-1) 10 13 20 17 — 60 Portland 8 7 8 10 — 33

Coginchaug (4-1-0)

Jessica Berens 8 0 2-3 18, Alyssa Woodward 1 0 0-0 2, Amalia DeMartino 6 0 3-4 15, Chloe Shafir 4 1 3-7 14, Katie Farr 3 0 2-3 8, Hannah Nielsen 1 0 1-2 3

Portland

Sammy Lasky 1 0 0-0 2, Carly Graves 2 0 4-6 8, Hannah Brunk 3 1 1-3 10, Isabelle McClelland 0 0 1-2 1, Ava Hurley 3 2 0-0 12

Sheehan 34, Branford 17

Sheehan (8-0) 7 6 11 10 — 34 Branford (1-4) 4 2 3 8 — 17

Sheehan (8-0)

Hayleigh Lagase 2 1 0-0 7, Caitlyn Hunt 5 0 2-3 12, Dempsey Lajoie 0 0 1-2 1, Molly Smolenski 1 2 0-0 8, Darla Jagrosse 2 0 0-2 4, Maya Wresien 1 0 0-0 2

Branford (1-4)

Gabriella Lucertini 2 0 3-7 7, Lauren Kendrick 1 0 0-0 2, Lauren Thompson 0 2 2-4 8, Madigan Lawler 0 0 0-1 0

Hand 61, Cheshire 26

Cheshire (1-3) 4 10 4 8 — 26 Hand (6-1) 7 20 17 17 — 61

Cheshire (1-3)

Kaylee Clark 1 0 0-0 2, Jordan DeMatteo 1 0 0-0 2, Tess Givens 4 0 0-1 8, Emily Grayson 0 0 2-2 2, Hailey Beling 0 0 2-2 2, Jenna Stickney 3 0 0-2 6, Ella Kulas 1 0 0-1 2, Anna Hurlbut 1 0 0-1 2

Hand (6-1)

Hadley Houghton 4 1 0-0 11, Brooke Salutari 2 0 6-7 10, Maddie Thomas 1 0 1-2 3, Sophia Coppola 6 0 4-6 16, Coco Rourke 3 0 0-0 6, Maya Blomberg 1 0 0-0 2, Natalie Lucas 3 0 0-0 6, Carson Miller 1 0 0-0 2, Aubrey Canth 0 0 1-2 1, Abbey Richard 2 0 0-0 4

Amity (6-1) 6 18 9 12 — 45 Wilbur Cross (6-2) 11 8 23 22 — 64

Amity (6-1-0)

Abby Eschweiler 1 0 0-0 2, Meghan Smith 1 1 0-0 5, Jayne Whitman 2 3 2-3 15, Sarah Granados 0 1 0-0 3, Ribecka Marchitto 3 0 0-2 6, Mya Manzione 2 0 3-4 7, Skylar Burzynski 2 1 0-0 7

Wilbur Cross (6-2-0)

April Artis 7 0 0-0 14, Dejah Middleton 5 2 0-2 16, Mykayla White 1 0 0-0 2, Madison McAulay 0 1 0-0 3, Jaylice Rosario 7 0 8-10 22, Kandi Everette 3 0 1-2 7

Trumbull 50, Bridgeport Central 13

Trumbull 21 15 10 4 — 50

Central 4 3 2 4 — 13

Trumbull (5-2)

Emma Gentry 3 0-0 6; Emi Roberto 2 0-0 5; Sarah Stolze 0 0-0 0; Amanda Ruchalski 0 0-0 0; Megan Garrity 0 0-0 0; Caroline Cummings 2 0-0 4; Sam Guimont 1 0-0 2; Corinn Ouellette 3 2-2 8; Lauryn Wright 0 0-0 0; Julia Lindwall 0 2-2 2; Grace Lesko: 1 0-0 2; Cassi Barbato 6 0-0 15; Grace Trotta 1 2-2 4; Mary Lynch 1 0-0 2; Brooke Guimont 0 0-0 0 Totals 20 6-6 50

Bridgeport Central

Keilani Lamourt 0 0-0 0; Cierra Underwood 1 2-2 5; Kierra Powell 1 0-0 2; Amaya Wolmack 1 0-0 2; Tsimani Kollok 0 0-0 0; Emonie Upchurch: 0 0-0 0; Dashanelle Holness 2 0-0 4; Julie Camille 0 0-0 0

Totals 5 2-2 13

3-Pointers: T – Cassi Barbato 3, Emi Roberto BC – Cierra Underwood

Boys basketball

Trumbull 61, Bridgeport Central 42

Central 6 12 10 14 — 42

Trumbull 17 11 15 18 — 61

Central

Jaden Viera 2 1-5 5; Jaden Palmer 8 4-5 21; Jamir Sanders 1 0-0 2; Kelvin Dickerson 2 1-2 5; Michael Alvarez 0 0-0 0; Dimitre Bradley 0 0-0 0; Jahkarre Robinson 0 0-0 0; Tim Graham 2 5-6 9 Totals 15 11-18 42

Trumbull

Ray Vicente 0 1-2 1; Mileeq Green 3 5-6 11; Lance Walsh 0 4-4 4; Connor Johnston 3 0-0 6; Sage Gatling 4 1-3 11; Isaac Berkowitz 0 0-2 0; Christian Sanders 1 0-0 2; Michael Bagley 0 0-0 0; Johnny McCain 6 3-4 19; Sebastian Mettelus 0 0-1 0; Luca Antonio 0 0-0 0; Sean Racette 0 0-0 0; Alex Bernsten 2 1-2 5; Jake Gruttadauria 1 0-0 2; Totals 20 15-24 61

3 Pointers: T McCain 4, Gatling 2. BC – Palmer

Technicals: Viera, DIckerson

Highlights: Trumbull: Green had 12 rebounds

Ludlowe 70 Harding 46

Harding 8 13 14 11 — 46

Ludlowe 15 21 18 16 — 70

Harding

Dimani McEachron 6 1-3 16 Shawn Allen 6 1-3 16 Dontez Peel 3 0-0 7 Gabriel Rivera 2 1-1 5 Jorge Aquino 0 0-1 0 Jevon Daniels 1 0-0 2 Yavier Guzman 0 0-0 0 Total 18 3-9 46

Ludlowe

Connor Lawlor 4 0-0 8 Patrick Galusha 0 0-0 0 Alex Vlandis 3 0-0 8 Charlie Began 4 1-1 9 James Mockler 5 0-2 10 Erik Leonard 2 1-2 5 Stephen Keating 3 0-1 6 Sean Mockler 1 0-0 2 Matt Vivona 3 0-0 9 Cooper Dailey 2 0-0 5 Ronny Labraciano 2 0-0 2 Tate Mahoney 2 0-0 6 Colin Reilly 0 0-0 0 Total 30 2-6 70

Three-Pointers: H – McEachron 3 Allen 3 Peel; L – Vlandis 2 Vivona 3 Mahoney 2 Dailey

Fairfield Prep 61, Notre Dame-West Haven 58

Michael Iannazzo scored 16 points for Fairfield Prep, which knocked off fourth-ranked Notre Dame in an SCC game at Fairfield. Ben Carroll led Notre Dame with 19 points.

Notre Dame-West Haven (5-1) 3 24 14 17 — 58 Fairfield Prep (5-1) 12 14 19 16 — 61

Notre Dame-West Haven (5-1)

Ben Carroll 7 1 2-2 19, Robbie Oliverio 1 0 2-2 4, Timaury Gay 2 1 1-2 8, Matt Dobie 1 0 0-2 2, James Rawlins 4 0 3-4 11, Matt Piechota 1 0 0-0 2, Mekhi Conner 3 2 0-0 12

Fairfield Prep (5-0)

Max Manjos 0 2 0-0 6, Finn Donalin 1 0 4-4 6, Logan Carey 4 2 1-2 15, Jack Petrafesa 2 2 2-2 12, Tommy Scholl 0 2 0-0 6, Michael Iannazzo 4 1 5-9 16

Wilbur Cross 62, Amity 36

Dereyk Grant scored 16 points to pace Wilbur Cross in its SCC road win at Woodbridge. Micah Morgan led Amity with 13 points.

Wilbur Cross (6-1) 13 24 6 19 — 62 Amity Regional (4-3) 7 3 13 13 — 36

Wilbur Cross (6-1)

Jayvon Taylor 3 1 2-2 11, Dereyk Grant 5 2 0-0 16, Jarel Delgado 2 1 2-2 9, Christian McClease 2 1 0-0 7, Ja’don Thomas 1 0 0-0 2, Jamel Lee 1 0 0-0 2, Santos 2 0 0-0 4, Elijah Jean 0 3 2-2 11

Amity Regional (4-3)

Sebastian Holt 3 0 5-9 11, Josiah Davila 1 0 0-0 2, Martin Zhang 1 0 1-2 3, Micah Morgan 2 2 3-4 13, Scott Lowder 1 0 0-1 2, Nate Simon 1 0 0-0 2, Justin Zamkov 0 1 0-0 3

Branford 73, Sheehan 68

Tucker Jacobson and Jake Palluzzi combined for 42 points for Branford in an SCC win at Wallingford. Jack McDonnell scored 22 points to lead Sheehan.

Branford (6-2) 20 22 14 17 — 73 Sheehan 11 10 17 30 — 68

Branford (6-2)

Tucker Jacobson 7 1 5-9 22, Dylan Sachs 6 0 2-4 14, David McDonald 1 0 0-0 2, Kam Holmes 0 0 2-2 2, Dominic Bonanno 3 1 4-6 13, Jake Palluzzi 4 1 9-10 20, Nate Florio 0 0 0-1 0

Sheehan

Jack McDonnell 9 1 1-3 22, Alex Morales 2 0 0-0 4, Jelan Kollie 3 0 0-0 6, Jordan Vermiglio 3 1 6-8 15, Anthony Mark-Anthony 6 0 4-8 16, Siville Bowleg 0 1 0-0 3, Chase St Amant 1 0 0-0 2

Law 59, Foran 33 Noah Tutlis led the way with 12 points for Law in a SCC win oevr its crosstown rival. Charlie Diamantis scored nine points to lead Foran.

Jonathan Law 59, Foran 33

Jonathan Law (4-3) 19 15 16 9 — 59 Foran (0-6) 7 6 8 12 — 33

Jonathan Law (4-3-0)

Brian Felag 2 0 2-4 6, Noah Tutlis 2 2 2-2 12, Jake Faller 1 1 0-0 5, Daniel Maxwell 1 0 0-0 2, Conner Larson 0 1 0-0 3, John Neider 2 0 1-1 5, Nolan McKenna-Hansen 3 0 3-4 9, Cody Dineson 1 1 2-4 7, Brendan Buenner 1 0 0-1 2, Christian Andorilas 1 2 0-0 8

Foran (0-6-0)

Trey Deitelbaum 1 0 0-0 2, Charlie Diamantis 2 1 2-4 9, Brayden Young 1 1 0-0 5, Anthony Giordano 2 0 0-2 4, Joe Gaetano 2 0 0-0 4, Liam Young 0 2 0-0 6, Jack D’Avignon 0 1 0-0 3