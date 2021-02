Tuesday’s roundup: Rizzitelli buzzer beater lifts Sacred Heart Academy over Wilbur Cross

GIRLS BASKETBALL

Sacred Heart Academy 56, Wilbur Cross 55

Rosa Rizzitelli hit a 3-point shot with 0.6 seconds left to give Sacred Heart Academy the dramatic SCC victory at Hamden.

Sydney Rossacci led the victorous Sharks with 21 points while Rizzitelli added 15. Jaylice Rasario had a game-high 22 points for the Governors.

Sacred Heart Academy 56, Wilbur Cross 55 Wilbur Cross (2-1) April Artis 1 1 0-1 5, Madison McAulay 1 2 0-0 8, Jaylice Rasario 10 0 2-5 22, Kandi Everette 0 3 0-2 9, Middleton Dejah 3 0 5-6 11 Sacred Heart Academy (3-0) Giana Pye 2 1 2-3 9, Rosa Rizzitelli 1 4 1-4 15, Carina Ciampi 4 3 4-5 21, Sydney Rossacci 0 0 2-2 2, Emma Kirck 1 1 1-2 6, Meghan Kirck 0 1 0-0 3 Wilbur Cross (2-1) 17 15 10 13 — 55 Sacred Heart Academy (3-0) 20 8 16 12 — 56 Morgan 47, North Branford 32

Catie Donadio finished with 16 points, including the 1,000th of her career, along with 10 steals to help the Morgan girls basketball team defeat North Branford 47-32 Tuesday night in a Shoreline Conference win at Clinton.

Caeley Ayer added 16 points and nine steals for the Huskies. Braedan LeBeau had a game-high 18 points for the Thunderbirds.

North Branford (1-2-0)

Braeden Lebeau 8 0 2-4 18, Marissa Riccardo 0 2 0-0 6, Delaney Norman 0 1 0-0 3, Hanna Senerchia 0 1 0-0 3, Charliana Crisculo 1 0 0-0 2

Morgan (2-1-0)

Catie Donadio 4 0 8-9 16, Caeley Ayer 6 1 1-2 16, Katie Martin 3 0 0-0 6, Sofie Passante 2 0 1-2 5, Ava Johnson 1 0 0-0 2, Maeve Madura 1 0 0-0 2

North Branford (1-2) 17 5 0 10 — 32 Morgan (2-1) 14 7 4 22 — 47 West Haven 58, Career 32

Isabella Fiorillo led all scorers wit 19 points for West Haven in its SCC home win. TayJana Greene led Career with 10 points.

Career Magnet (0-2-0)

Jenia Whitney 0 0 1-2 1, TayJana Greene 1 2 2-2 10, Yarelis Torres 1 0 0-0 2, Taylor Scott 3 1 0-0 9, Sian Smellie 2 0 0-0 4, Nevaeh Lewis 1 1 1-1 6

West Haven (2-0-0)

Davina Mendez 1 0 0-0 2, Sarah Evangelista 0 0 3-4 3, Tenique Gates 1 0 0-0 2, Kassidy Carrano 4 0 6-6 14, Amani Abuhatab 6 0 3-6 15, Isabella Fiorillo 3 4 1-2 19, Mya Flemming 1 0 1-4 3

Career Magnet (0-2) 13 8 6 5 — 32 West Haven (2-0) 16 12 17 13 — 58 St. Joseph 53, Brien McMahon 10 Brien McMahon (0-1-0) Kiarra Fortier 2 1 1-2 8, Jade Marin 0 0 0-1 0, Chloe Mattus 1 0 0-0 2, Georgia MacInnes 0 0 0-1 0, Ariana Centeno 0 0 0-1 0 St. Joseph (3-0-0) Dennaye Hinds 3 0 0-0 6, Emily Haverl 2 0 2-3 6, Kayleigh Carson 4 1 1-3 12, Erika Stephens 1 0 0-0 2, Isabella Casucci 1 0 2-2 4, Kirsten Rodriguez 5 0 3-4 13, KK Geignetter 1 0 0-0 2, Erin Parchinski 1 0 0-0 2, Grace Cottle 3 0 0-0 6 Brien McMahon (0-1-0) 5 0 4 1 — 10 St. Joseph (3-0-0) 18 12 13 10 — 53 Old Saybrook 47, Portland 43 Portland (0-1-0) Sammy Lasky 3 0 0-0 6, Carly Graves 1 1 1-2 6, Hannah Brunk 7 0 2-8 16, Ava Hurley 2 1 1-7 8, Leah May 1 0 0-0 2, Lindsey King 1 0 3-4 5 Old Saybrook (1-0-0) Priscilla Gumkowski 1 3 0-0 11, Taylor Stone 1 1 3-6 8, Beldina Feratovic 2 0 2-8 6, Lily Cody 2 0 1-2 5, Cassie Johnson 3 0 3-7 9, Ella Hagleston 3 0 2-2 8 Portland (0-1) 9 10 12 12 — 43 Old Saybrook (1-0) 3 10 11 23 — 47 Sheehan 45, North Haven 31 North Haven (1-1-0) Carly Fresher 2 0 1-2 5, Olivia Stefanik 2 0 0-0 4, Emily Konopka 1 0 0-0 2, Sarah Puzone 0 0 2-5 2, Emma Leidke 1 0 1-2 3, Julia Bell 2 2 0-0 10, Olivia Johnson 0 1 0-0 3, Emilee Fronte 0 0 2-2 2 Sheehan (3-0-0) Hayleigh Lagase 0 2 2-2 8, Caitlyn Hunt 5 0 5-7 15, Caitlyn Velez 2 1 0-0 7, Dempsey Lajoie 2 1 0-2 7, Molly Smolenski 0 2 0-0 6, Darla Jagrosse 0 0 0-1 0, Maya Wresien 1 0 0-0 2 North Haven (1-1) 7 6 9 9 — 31 Sheehan (3-0) 11 13 8 13 — 45 Jonathan Law 60, Lauralton Hall 48 Jonathan Law (1-2) Maddie Lula 5 1 1-5 14, Shelby Green 5 0 5-10 15, Katie Konareski 4 1 8-10 19, Mariyah Reid 1 1 3-6 8, Paige Jolley 1 0 2-2 4 Lauralton Hall (0-3) Guilia Emanuel 2 0 1-2 5, Shannon Redgate 0 1 0-0 3, Leala Harris 1 0 2-4 4, Charlotte Fassett 4 0 4-8 12, Elle Corcoran 2 0 1-1 5, Catherine Bosse 2 4 3-4 19 Jonathan Law (1-2) 18 21 12 9 — 60 Lauralton Hall (0-3) 10 16 10 12 — 48 Hand 63, East Haven 30 East Haven (0-3) Kate Pycela 0 2 0-1 6, Arielle Dupree 1 0 0-0 2, Erin Curran 2 1 3-3 10, Taylor Salato 1 0 2-4 4, Juliana Iovinoi 3 0 2-6 8 Hand (2-0) Hadley Houghton 2 1 3-4 10, Brooke Salutari 0 2 1-2 7, Maddie Thomas 2 0 1-2 5, Sophia Coppola 5 1 4-4 17, Coco Rourke 3 0 1-1 7, Natalie Lucas 3 1 3-4 12, Carson Miller 1 0 1-2 3, Annie Goodrich 1 0 0-0 2 East Haven (0-3) 16 6 5 3 — 30 Hand (2-0) 13 20 18 12 — 63 Shelton 55, Hillhouse 43 Hillhouse (0-2) Shaniyah Butler 3 0 0-0 6, R Young 0 1 0-0 3, Nielle Reaves 2 0 2-4 6, Trinity Moody 7 2 2-5 22, Dillan Boyd 0 2 0-0 6 Shelton (2-1) Kiera O’Conner 1 0 0-0 2, Clarissa Pierre 10 0 2-7 22, Emily Sandin 1 0 0-0 2, Ashia Askew 5 0 0-0 10, Sophia Alkawl 1 0 2-2 4, Laryssa Guimaraes 6 0 0-0 12, Juliana Kost 0 1 0-0 3, Sophia Alkulal 1 0 2-2 4 Hillhouse (0-2-0) 7 11 13 12 — 43 Shelton (2-1-0) 11 16 15 13 — 55

Trumbull 46, New Canaan 24

Trumbull

Emma Gentry 1 1-2 3; Emi Roberto 1 1-2 3; Sarah Stolze 2 0-0 5; Amanda Ruchalski 1 0-0 2; Megan Garrity 2 0-0 5; Caroline Cummings: 0 2-2 2; Sam Guimont 0 0-0 0; Corinn Ouellete 0 3-4 3; Lauryn Wright 1 0-0 3; Julia Lindwall 1 0-0 3; Grace Lesko 2 0-0 4; Cassi Barbato 5 0-0 13; Grace Trotta 0 0-0 0; Mary Lynch 0 0-0 0; Brooke Guimont: 0 0-2 0 Totals: 16 7-12 46

New Canaan

Cameron Murphy 0 0-0 0; Natalie Plosker 0 2-4 2; Anna Barnard 2 0-0 4; Perrin Tomasco 0 0-0 0; Maddie Donaldson 0 0-0 0; Abby Van Dussen 0 0-0 0; Meghan Driscoll 2 1-2 5; Sophia Rwambuya 0 0-0 0; Quinn McKiernan 1 1-2 4; Katherine Wronski 0 0-0 0; Olivia West 0 0-0 0; Faith Hibbert 1 0-0 3; Emma Gibbens 2 2-4 6; Lucia Crovatto 0 0-0 0 Totals: 8 6-12 24

Trumbull 12 9 15 10 — 46

New Canaan 4 2 6 12 — 24

3-pointers: T: Cassi Barbato 3; Sarah Stolze; Megan Garrity; Lauryn Wright; Julia Lindwall; NC: Quinn McKiernan, Faith Hibbert

Northwestern 48, Wamogo 19

Northwestern

Ally Danilla 2 0 4; Meghan North 0 0 0; Natalie Munson 1 0 2; Tallie Brodnitzki 6 2 16; Kyla Stevenson 0 0 0; Bria Block 3 0 6; Meredith Zemaitis 0 0 0; Abby Whelan 3 1 7; McKenna Galliher 0 0 0; Eliza Austin 0 0 0; Emily Munson 1 0 2; Morgan Plitt 4 2 11

Wamogo

Madison Kenneston 0 0 0; Marina Mucka 0 0 0; Sam Brady 3 1 7; Abby Frasier 0 0 0; Juli Weik 4 3 11; Diana Squires 0 1 1; Savannah Dildy 0 0 0

Northwestern 12 9 16 11 — 48

Wamogo 10 6 2 1 — 19

3 Pointers: Brodnitzki 2; Plitt

Shepaug 38, Housatonic 33

Shepaug

Marissa Perachi 1 0 2; Eilish Crossley 0 0 0; Brooke Donaghey 2 2 6; Rachel Andrews 6 0 16; Haylie Lasky 3 0 6; Abbey Harty 2 2 8; Madison Douskey 0 0 0 Totals: 14 4 38

Housatonic

Sydney Segalla 10 3 23;

Tori Dodge 2 0 4; Emma Walsh 2 0 4; Josie Marks 0 0 0; Emma Crane 0 0 0; Abigail Coolbeth 1 0 2. Totals: 15 3 33

Housatonic 10 8 4 11 — 33

Shepaug 14 12 8 4 — 38

3-pointers: Andrews 4, Harty 2

Highlights: Andrews added seven rebounds, five steals and two blocks

BOYS BASKETBALL

Guilford 50, Cheshire 47 (OT)

Jack Ciocca scored 15 points to help Guilford prevail in overtime in this SCC home game. Luke Nieman led all scorers with 19 points for Cheshire.

Cheshire (0-1-0)

Sincere Meyers 2 1 1-1 8, Brandon Mai 1 0 1-2 3, Luke Nieman 2 5 0-0 19, Jack Markakian 3 0 1-2 7, Connor Delaudbell 4 0 2-3 10

Guilford (1-0-0)

Jack Ciocca 3 3 0-0 15, Evan Ghoreyeb 0 1 0-0 3, Jack Stanton 1 2 0-1 8, Jackson Tandler 2 0 1-2 5, Theo Freeman 2 0 0-0 4, Justin Hess 2 2 2-2 12, Luke Ste Marie 0 1 0-0 3

Cheshire (0-1) 19 5 13 9 1— 47 Guilford (1-0) 22 7 10 7 4— 50

Hand 52, East Haven 38

Tyler Favre led all scorers with 17 points for Hand in an SCC win at East Haven. Ian Reynolds led the Yellowjackets with 15 points.

Hand (1-1)

Scott Testori 2 0 1-3 5, Nick Donofrio 3 0 4-4 10, Mike Travisano 0 0 1-2 1, Danny Hilmer 0 1 0-0 3, Chris Porte 2 0 0-0 4, Tyler Favre 4 2 3-4 17, Kyle Hoffman 2 2 2-2 12

East Haven (1-1)

Ian Reynolds 0 5 0-0 15, Alias Ford 3 0 1-2 7, NIck Furino 4 0 2-4 10, Shea Carasone 1 0 0-0 2, Trey Garea 1 0 0-0 2, Larry Mingione 1 0 0-0 2

Hand (1-1-0) 12 14 13 13 — 52 East Haven (1-1-0) 7 11 11 9 — 38

Oxford 57, Ansonia 40

Will Broas led the way with 18 points for Oxofrd in this NVL season opener for both teams at Ansonia.

John Gurecki added 14 points for the Wolverines. Sheldon Schuler led the Chargers with 12 points.

Oxford (1-0)

Matt Michaud 1 0 1-2 3, Will Broas 1 5 1-2 18, Dylan Salgado 4 0 2-2 10, John Gurecki 6 0 2-2 14, Jon Broas 0 2 0-0 6, Michael Domack 2 0 0-0 4, Ethan Hassane 1 0 0-0 2

Ansonia (0-1)

Sheldon Schuler 3 0 6-8 12, Darrell McKnight 4 0 2-4 10, John Maitland 2 2 1-2 11, Julian Rosboro 0 0 3-4 3, Jamal Hanaif 2 0 0-0 4

Oxford (1-0) 18 13 17 9 — 57 Ansonia (0-1) 8 18 5 9 — 40

Lyman Hall 44, Hamden 32

Tyler Voisine and Jayden Collingham had 15 and 12 points, respectively, for Lyman hall (3-0) in a SCC win at Hamden. Elijah Holder had eight points for the Green Dragons.

Lyman Hall (3-0) Lucas O’Reardon 2 0 2-4 6, Tyler Voisine 3 2 3-8 15, Jayden Collingham 4 0 4-4 12, Evan Smith 0 1 0-0 3, Cam Pragano 1 0 0-0 2, Justin Hackett 2 0 2-3 6 Hamden (0-3) Manny Boles 1 0 0-0 2, De’Andre Coardes 1 1 0-0 5, Elijah Holder 4 0 0-0 8, Jack Wagner 3 0 0-0 6, Joseph Williams 0 1 0-0 3, Sean McGarry 1 0 0-0 2, Nick Palumbo 1 0 0-0 2, Machai Anderson 2 0 0-0 4 Lyman Hall (3-0) 17 9 12 6 — 44 Hamden (0-3) 4 10 7 11 — 32

Morgan 75, North Branford 34

Zach Johnson scored 14 points to help Morgan cruise to a Shoreline Conference win at North Branford. Jack Meehan led all scorers with 17 points for the Thunderbirds.

Morgan (3-0)

Zach Johnson 4 2 0-0 14, Rob Zirlis 5 0 1-1 11, Jason Cohen 0 3 0-0 9, Connor Duffy 5 0 0-0 10, Alex Fratamico 3 0 1-2 7, Josh Bardinelli 1 0 0-0 2, Mason Smith 1 0 0-0 2, Drew Nye 4 0 0-0 8, Cam Carlson 2 1 1-2 8, Cooper Galdenzi 2 0 0-0 4

North Branford (0-2)

Onofrio John 1 0 0-0 2, Trevor Holzer 2 1 0-0 7, Jack Meehan 6 1 2-2 17, Ryan Monde 0 0 1-2 1, Brandon Fratta 1 0 0-0 2, Niko DeSisto 1 0 0-0 2, Jordan DeJesus 0 1 0-0 3