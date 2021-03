Tuesday’s roundup: Greenwich upsets St. Joseph in FCIAC tournament

BOYS BASKETBALL

FCIAC FIRST ROUND

Greenwich 50, St. Joseph 49

A.J. Barber and James Pilc both scored 15 points to lead No. 15 seed Greenwich to an upset over second-seeded St. Joseph Tuesday night in a FCIAC tournament opening-round game at Trumbull.

Greenwich moves on to face No. 10 Fairfield Warde in Friday’s quarterfinals. Tommy Shannon scored 23 points for the Cadets (11-2).

Greenwich 7 14 16 13 — 50 St. Joseph (8-2 ) 6 13 14 16 — 49 Greenwich Dan Arnold 3 0 1-6 7, Gavin Muir 0 0 2-4 2, A.J. Barber 2 3 2-4 15, Chasen Barber 2 0 2-4 6, James Pilc 3 2 3-4 15, Dean Brown 0 1 0-0 3, Don Deluca 1 0 0-0 2 St. Joseph (8-2-0) Glenn Manigault 3 1 0-0 9, Jason James 3 1 2-2 11, Tom Shannon 1 5 6-7 23, Brian Robertson 3 0 0-0 6

Xavier 57, Hand 51

Justin Menard finished with 15 points for Xavier (10-2) which clinched the SCC East Division title at Madison.

The Falcons clinched the No. 2 seed in the Division I tournament while Hand (7-5) fell to the No. 3 seed in the Division II league tournament. Nick D’Onofrio scored 17 points for the Tigers.

Xavier (10-2) 13 11 14 19 — 57 Hand 7 11 12 21 — 51 Xavier (10-2-0) Nick Beaulieu 3 0 2-2 8, Parker Hunter 5 0 1-3 11, Justin Menard 2 3 2-2 15, Anthony Parker 0 1 2-2 5, John Carrozella 1 0 0-1 2, Sathvik Vakati 1 1 1-4 6, Mark Schoonmaker 3 0 0-0 6, Malcolm Wilson-Toliver 1 0 0-1 2, Aidan Driscoll 1 0 0-0 2 Hand Scott Testori 1 0 0-0 2, Mike Travisano 2 0 0-0 4, Ryan Collins 0 0 1-2 1, Chris Porte 1 0 0-0 2, Nick Donofrio 1 4 3-3 17, Danny Hilmer 0 2 0-0 6, Tyler Favre 0 1 2-2 5, Kyle Hoffman 0 1 0-0 3, Hudson Geremia 1 2 1-2 9 Lyman Hall 53, Sheehan 45 Lyman Hall (10-2) 17 10 11 15 — 53 Sheehan (3-6) 14 13 10 8 — 45 Lyman Hall (10-2) Lucas O’Reardon 3 0 1-2 7, Tyler Voisine 6 0 3-6 15, Jayden Collingham 2 0 1-2 5, Brady Campbell 1 1 2-2 7, Cam Pragano 2 2 0-1 10, Justin Hackett 2 1 2-2 9 Sheehan (3-6) Jack McDonnell 4 1 3-3 14, Jaidin Kapoor 2 0 4-5 8, Alex Morales 2 0 0-0 4, Jelan Kollie 1 0 0-0 2, Jordan Vermiglio 1 0 1-2 3, Anthony Mark-Anthony 2 2 0-0 10, Vin Carbone 1 0 0-0 2, Chase St Amant 1 0 0-0 2

GIRLS BASKETBALL

CTC QUARTERFINALS

O’Brien Tech 47, Wilcox Tech 35

Stephanie Tamburrino scored 18 points for O’Brien Tech in a CTC tournament quarterfinal at Meriden. The Condors play at top seed Abbott Tech in the Nutmeg Division semifinals.

O’Brien Tech (4-4). 12 14 10 11 — 47 Wilcox Tech 8 10 2 15 — 35 O’Brien Tech (4-4-0) Amaya DeVillegas 2 1 0-0 7, Lizandra Jimenez 2 0 0-2 4, Contessa Davis 4 0 4-4 12, Giani Gomez 1 0 0-2 2, Angela Luna 1 0 0-0 2, Stephanie Tamburrino 3 4 0-0 18, Victoria Casey 1 0 0-0 2 Wilcox Tech McKenzie Delillo 4 0 0-0 8, Aliah Biro 5 0 2-5 12, Grace Speeg 1 3 0-0 11, Ava Queen 2 0 0-0 4, Heidy Cumbicos 0 0 0-2 0 North Branford 72, Westbrook 49 North Branford (4-6) 25 15 18 14 — 72 Westbrook (0-6) 14 7 16 12 — 49 North Branford (4-6-0) Braeden Lebeau 14 0 1-3 29, Marissa Riccardo 5 1 0-0 13, Erica Piercey 2 0 1-2 5, Delaney Norman 1 0 0-0 2, Keana Criscuolo 7 0 2-4 16, Hanna Senerchia 1 0 0-0 2, Natalia Lucibello 0 0 1-2 1, Lindsey Onofrio 1 0 2-2 4 Westbrook (0-6-0) Emma Parkhurst 2 0 0-0 4, Gianni Salisbury 1 0 1-5 3, Alex Zanzalari 2 0 0-0 4, Allison Brajczewski 1 2 0-0 8, Jamie Sacco 8 4 2-2 30 Hamden 48, Lyman Hall 30