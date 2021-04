Tuesday’s roundup: Cheshire, North Branford post girls lacrosse victories

BASEBALL

Fairfield Prep 13, North Haven 0

Fairfield Prep 2 1 4 1 1 0 4 — 13 18 1 North Haven 0 0 0 0 0 0 0 — 0 5 1

Batteries: Fairfield Prep—Jack Bowery (7, 2-0) and Jack Arcamone (7); North Haven—Shaun Murray, Cole Zalegowski, Ryan Balzano (2), Alex Bauman (2, 0-2), Steven Vincent (2) and Anthony Acompora (3), Tyler Harger (4) 2B: FP—Aselta (2), Sawyer (2). Team records: North Haven (2-4-0)

SOFTBALL

Seymour 20, Wamogo 0

Seymour 6 4 4 6 0 — 20 24 0 Wamogo 0 0 0 0 0 — 0 2 3

Batteries: Seymour—Erin Lifrieri (5-1) and Lily Desautels; Wamogo—D Squires (0-1) and A Vega Team records: Seymour (7-1-0); Wamogo (0-1-0) Comments: Kiley Regan 4 hits, 2 homeruns and 4 RBI’s. Morgan Teodosio 3 hits, grand slam, 5 RBI’s and picked up her 100th career hit. Alyssa Johnson and Emma Rousseau had 4 hits. Shea McDaniel homered and had 4 hits. Erin Lifrieri 2 homeruns and pitched a 2 hit shutout with 8 strikeouts.

Amity 18, Lyman Hall 2

Amity 1 0 5 1 3 2 6 — 18 20 2 Lyman Hall 0 0 0 0 0 2 0 — 2 6 6

Batteries: Amity —Katie Schatz (1-1) and Jill Ciccarelli; Lyman Hall—Alex Tenero (1-2) and Gianna Scoppette Team records: Amity (4-1-0); Lyman Hall (2-2-0)

O’Brien Tech 17, Bullard Havens Tech 1

O’Brien Tech 6 5 6 0 0 — 17 17 0 Bullard Havens Tech 0 0 1 0 0 — 1 1 6

Batteries: O’Brien Tech—Victoria Casey (5-0), Ava Sharkey (4) and Krystal Blac; Bullard Havens Tech—Aliyah (0-1) and Aniyah HR: OT—Hernandez (2), Tamburrino (2). Team records: O’Brien Tech (5-0-0) Comments: Amaya Hernandez hit 2 home runs, with 5 RBIs, Stephanie Tamburrino had 2 home runs with 5 RBIs and Lexi Strengowskii and Krystal Black had 3 hits each for O’Brien Tech.

East Haven 14, Sheehan 0 (5)

East Haven 2 4 1 6 1 — 14 16 4 Sheehan 0 0 0 0 0 — 0 4 1

Batteries: East Haven—Emily Bishop (1-0) and Gianna Fowler, Lena Barthel (4); Sheehan—Gawlak (0-1) and Ryen Wolcheski 3B: EH—Bishop, Franceschi. Team records: East Haven (4-1-0); Sheehan (0-3-0) Comments: Bishop had 10 strikeouts for East Haven.

Sacred Heart Academy 12, Wilbur Cross 1

Wilbur Cross 0 0 1 0 0 0 0 — 1 3 1 Sacred Heart Academy 2 0 4 0 0 6 — 12 16 3

Batteries: Wilbur Cross—Amanda Lockwood (0-1); Sacred Heart Academy—Amanda Savinelli (5-2) Team records: Sacred Heart Academy (5-2-0) Weston 13, Notre Dame-Fairfield 0 Weston 12 1 — 13

Notre Dame 0 0 — 0 Records: Weston (3-3), Notre Dame (0-7)

Scoring: W – Rebecca Strouch 3 goals 1 assist, Hannah Cross 3g, Riley Cross 2g 2a, Alexa Diamond 2g 1a, Sarah Zwack 2g 1a, Taylor Werner 1g, Emily Ryan 1a

Goalies: W – Carina Giordano (1 save), Ella Carmody (1 save); ND – Kaylee Daniele (5 saves)

Shots: W – 19; ND – 4 BOYS LACROSSE

Staples 6 2 1 3 — 12 Cheshire 4 1 3 1 — 9

Jonathan Law 12, Hamden 7

Hamden (0-3) 2 1 0 4 — 7 Jonathan Law (1-4) 3 5 0 3 — 12

Shots: Jonathan Law 37 Jonathan Law (1-4-0) Goals: Noah Karas 2, Kyle Kosh 2, Chirico 2, Matthew Hagerty, Luke Henricksen 4, Sebastian Davis. Assists: Noah Karas 2, Kyle Kosh 2, Chirico 2, Matthew Hagerty 2. Saves: Sabo 10. Late Monday

Hand 21, Notre Dame-WH 3 NDWH 1 0 2 0 — 3

Hand 6 6 6 3 — 21 Goals: ND — JM Childs, Tyler Basti, Dom Basti; H — Robby Swank 5, Darrell Brake 3, Seth Sweitzer 2, Ryan Collns, Braeden Kosiewicz 2, Patch Flanagan 2, Sam Sisk 2, Mikey McGuirk, Tatum Fitzmaurice, Will Flanagan, Jarred Martin, . Assists: DH — Ryan Collins 6, Fitzmaurice 2, Flanagan 2, Gavin Omala, Walsh, Jack Balletto, Martin, Kevin Sandor, Saves: ND —Connor Smith 6, Chris Shuler 3; DH — Ryan Bordier 9, Nick Lynch 5. Shots: ND — 25; H — 31

BOYS TENNIS

East Haven 4, Career 3 (at New Haven). Singles: Marcus Duff (C) def Mateusz Wisniewski 6-1, 6-0; Martin Duff (C) def. Gabe Olszewski 6-3, 6-1; Terry Giles (C) def Matt Devito 4-6, 6-3, 10-6; Career forfeits No. 4 singles. Doubles: Minh Trinh/Oliver Cabel (EH) def Sam Padilla/Osiana Brown (C), 7-5, 6-1; Career forfeits No. 2 and 3 doubles. Guilford 4, Branford 3 Singles: Walker Mulligan (G) def. Josh Berdon 6-1, 6-0; Dam Dadak (G) def. Matt Gaudioso 6-3, 6-3; William Mollow (B) def. Ronan McDermott 6-1, 6-1; Ethan DeAngelo (G) def. Declan Ross 6-1, 6-1. Doubles: Patrick Zhang and Max Banning (G) def. Alec Aceves Acosta and Justin Fathree 6-2, 6-3; Yann Calderwood and Luke Baylis (B) def. Ben Keller and Aryan Patel Guilford 5-7, 6-4, 10-8; Mason Porras and Adam Albrecht (B) def. Evan Stein- 3-6, 6-1, 11-9. Hamden 7, Lyman Hall 0 (at Hamden). Singles: Quinn Northrup (Hamden) def. Jackson Mailhot (LH) 6-4, 6-3; Brian Oppenheim (Hamden) def. Brady Campbell (LH) 6-4, 6-1; Nolan Jermain (Hamden) def. Evan Smith (LH) 6-0, 6-3; Josh Alexzander (Hamden) def. Anshul Patel (LH) 6-0, 6-2. Doubles: Hamden wins all three by default: Ivan Flors and Will Schriri; Paras Dodd and Maddox Cho; Joe Kelly and Dang Koi. Records: H 4-2; LH 2-4. Law 7, Wilbur Cross 0 (At Milford). Singles: Dan Folloni (JL) def. Jacob Martin (WC) 6-0, 6-0; Adarsh Senthilnathan (JL) def. Adam Sharqawe (WC) 6-0, 6-1; Sanskar Shah (JL) def. Jashaun Ogarro (WC) 6-1, 6-0; Marcelo Silva (JL) def. Keren Tan (WC) 6-0 6-0; Doubles: Julien Roy/Brian Zirkel (JL) def. Paulette Jara Cabrera/Tresor Mkambilwa (WC) 6-0, 6-0; Angel Santiago/Pardhip Nair (JL) def. Natalie Quiroz Duran/Danny Siruentes (WC) 6-0, 6-0; Brandon Bartholomew/Mason Turner (JL) def. Mikayla Torres/Alaya Vargas (WC) 6-0 6-0. Records: JL 7-0, WC 2-5.

GIRLS TENNIS

Amity 7, Hand 0 (at Woodbridge). Singles 1. Kiley Pickens (A) def Lindsay Riordan (DH 6-2, 6-3 2. Isabel Sicignano (A) def. Claire Langille (DH) 6-4, 6-1 3. Adithi Wijesekera (A) def. Laila Haraj-Sai (DH) 6-2, 6-0 4, Jaden Barretta (A) def. Eileen Chen (DH) 7-5 4-6 (10-4). Doubles 1. Sydney Pitter and Eesha Acharya (A) def. Breanna Colonese DiBello and ZhuZhu Berger (DH 6-0,6-0 2.Anushka Acharya and Kyah Francis (A) def. Paige Van Ostenbridge and Bella Vejar (DH) 7-5,6-3 3. Jen Xu and Aadya Wijesekera (A) def. Eliza Beccia and Libby Rogers (DH) 6-2, 6-4. Records: Amity 7-0; Hand 6-1. Lyman Hall 6, Hamden 1 (At Wallingford) Singles: Olivia Vegliante (LH) defeats Irene Zou (H) , 6-1, 7-5; Riley Sullivan (LH) defeats Vineeta Maran (H), 6-4, 6-1; Katie Madow (LH) defeats Ella Powers (H), 6-3, 6-2; Maile Estacion (H) defeats Emilie Weir (LH), 6-0, 6-3. Doubles: Keertana Chagari and Abigail French (LH) defeat Shamara Wethington and Isabella Allazar (H), 4-6, 6-4, 6-2; Julie Fredrickson and Gianna Draghi (LH) defeat Nataly Vergara and Abby Garrett (H), 6-0, 6-0; Rebecca Milewski and Kayla Dorvil (LH) defeat Nasiha Vohra and Shashana Fleishman (H), 6-0, 6-1. Records: Hamden 3-2; Lyman Hall 6-3.

BOYS GOLF

Amity 156, Career 249 (at Alling Memorial GC). Medlaist: Brett Chudos (A), 35. Amity: Matthias Labritz 39; Ethan McDaniel 38; Gurshaan Sudhu 44. Career: Jim Lopez 54, Keyron Haynes 57, Mariano Burgos 66, Jimmy Ramirez 72. Barlow 182, ND-Fairfield 289 (At Wheeler, PAR 35): NDF – , Ryan Mollica 56, Aidan Garrity 59, Mikey Ricci 74; B- Teddy Blanchard 39, Eric Lucido 41, Mitch Worthington 45, Kai Smith 57. Records: ND-Fairfield 0-3, Barlow 3-4 Brunswick 190, Hamden Hall 191 (at New Haven CC). Co-medalists: Ben James (HH) 35, Jackson Roman (HH) 35, Sam O’Hara (B) 35. Brunswick: Andrew Stickel 37, Fitz Smith 38, Henry Devaney 40, Matteo Santulin 40.; Hamden Hall: North Chery 36, Nolan Richards 41, Sophia Sarrazin 44. Records HH 4-1; Brunswick 5-0. Cheshire 167, Law 205 (at The Farms CC Par 36. Medalist: AJ DePaolo (Cheshire) 35. Cheshire: Riley Brabant 45; Jack Brewster 43; Chris Scoffone 44. Law: Anthony DiFederico 46; Jaden Archuleta 51; Nick Bedell 51; Anthony Fino 57. Record: Cheshire 4-0. Cromwell 183, North Branford 198 (at TPC River Highlands) Medalist: Jack Wise (C), 35. North Branford: Dakota Cooper 50, Jack O’Brien 39, Blake Pearson 57, Ryan Monde 59, Jalen Rossicone 52. Cromwell: Dante Uccello 45, Nino Uccello 57, Ryan Rozich 46, Nate Rodburn 59. Fairfield Prep 157, Notre Dame-West Haven 181 (at CC of Fairfield, par 36). Medlaist: Will Huntington (FP), 36. Prep: Charlie Duffy 37, Mike Rothberg 41, Mark Valus 43. ND: Jon Bushka 42; Jake Ivan-Pal 43; Nick Richetelli 48; Will Giaquinto 48. Records: NDWH 4-2-0 (1-1-0 SCC); FP 4-1-0 (2-1-0 SCC). Masuk 169, Weston 185 (At Whitney Farms, Par 35). Masuk: Justin Carriero 39, Alex Guigno 42, Mike Epifano 44, Colin Abbott 45, Johny McIntyre 44, Weston: Sam Landesman 43, Mitch Patel 46, Tommy Hurst 47, Michael Lagana 49, Gabe Padilla 57 Seymour 208, Torrington 258 (at Torrington CC). Medlaist: Brayden Nietch (T), 39. Seymour: Ty Yakawych 43, Curtis Dion 68, Kaitlyn Sobin 65, Tyler Bredice 80; Torrington: Ashton Tyler 53, Ethan Stater 50, Jillian Jones 66. Records: Seymour 2-3 Torrington 3-2. Sheehan def. Lyman Hall (At Wallingford CC). Medalist: Andrew Carey (S) 46, Sheehan: Anthony Defilio 50, Dylan Hennessey 51, Drew Dellipoali 54: LH: Braden Kawalik 49, Alexa Marino 61, Heather Blier 70. Records: LH 0-4. Shelton 166, Hamden 209 (At Laurel View CC). Medalist: Kyle St.Pierre (S), 39. Shelton: Cameron St. Pierre 40, Vin DeFeo 40, Tyler Pearson 47. Hamden: Jon Ganucheau 46, Ryan Shane 51, Dan Maslowski 54, Bode Becker 58. Records: S 2-2 H 0-6. GIRLS GOLF Darien 212, Danbury 250 (At Country Club of Darien, Par 36). Darien: Jasmine Shtufah 45, Emily Fischer 54, Ellie Moore 54, Aubrey Moore 59. Danbury: Brianna Creegan 56, Kayla Creegan 63, Savanna Dorscy 65, Harley Hodge 66 Note: Harley Hodge had a hole in one on the second hole 102 yards Ludlowe 189, Trumbull 197 (at Smith Richardson, par 36): Ludlowe— Juliet Bucher 44, Catherine Wallace 46, Alexandra Boyce 47, Laura Herron 52; Trumbull— Jenise Nicholas 43 (medalist), Caitlin Ghent 50, Lindsay Baker 50, Sara Holmes 54 Staples 197, St Joseph 217 (at LongShore Golf Course par 38): Staples – Leni Lemcke 47, Keeva Boyle 48, Lizzie Kuehndorf 50, Ellery Vishno 52. St. Joseph – Jamie Andre 44, Marianna Weigel 51, Julia Kaye 59, Alyssa Moher 63 Records: Staples 3-0. St Joseph 0-4

GIRLS TRACK

Amity 88, Shelton 62 (at Shelton). 100 Meter Dash: 1, Zielinski, Emily, Amity, 13.50. 200: 1, Marin, Audrey, Amity, 27.44. 400: 1, Marin, Audrey, Amity, 1:03.00. 800: 1, Wegman, Rose, Amity, 2:37.74. 1600: 1, Parkes, Greta, Shelton, 5:38.70. 3200: 1, Grant, Nell, Amity, 12:32.76. 100 Meter Hurdles: 1, Ouloul, Aida, Shelton, 17.74. 300 Meter Hurdles: 1, Sherman, Annelyse, Shelton, 51.49. 4×100 Meter Relay: 1, Amity ‘A’ (Zielinski, Emily 12, Granados, Sarah 10, Zielinski, Riley 9, Marin, Audrey 11), 52.37. Girls 4×400 Meter Relay 1, Amity ‘A’ (Cummings, Audrey 10, Moffett, Ella 9, Dottori, Emilia 10, Rosa, Gabriella 9), 4:30.97. 4×800 Meter Relay: 1, Amity ‘A’ (Wegman, Rose 11, Maxwell, Mckenna 11, Chen, Caroline 12, Collins, Melita 12), 11:18.80. High Jump: 1, Ball, Abigail, Amity, 5-00. Pole Vault: 1, Gianquinto, Grace, Amity, 9-00. Long Jump: 1, Krzysztopik, Martyna, Amity, 15-02.50. Triple Jump: 1, Kozak, Audrey, Shelton, 34-07. Shot Put: 1, Francois, Leah, Shelton, 27-04. Discus: 1, Ward, Sophia, Amity, 72-10. Javelin: 1, DeAngelis, Dahlia, Amity, 76-01. Law 117, Hand 37 (at Milford). 4X800 Law 10:30 (E. Rodriguez, S. Green, H. Rascoll, K. Konareski), 4×100 Law 52.74 (C. Simpson, S. Simpson, M. Powers, B. Dillman), Shot Put Law 26-1.5 (S. Green), 100HH Law 16.6 (C. Simpson), 100m Hand 13.1 (J. Courrie), High Jump Hand 4-8 (O. Zdunek), 1600m Hand 5:12 (A. Steffen), Jav Law 71-6 (E. Savoie), 400m Law 63.6 (K. Konareski), 300IM Law 52.8 (C. Simpson), 800m Hand 2:50 (A. Vigalto), Discus Law 60-4 (A. Rutkowski), 200m Hand 27.4 (J. Courrie), Long Jump Law 14-0.5 (A. Bruno), 3200m Hand 11:03 (A. Steffen), Triple Jump Law 30-1 (B. Dillman) Pole Vault Law 8-0 (M. Sharpe), 4X400 Law 4:24 (E. Rodriguez, S. Green, L. Davis, K. Konareski). Wilbur Cross 72, Branford 46 (at Branford). 4×800: Wilbur Cross ( Pederson, Adolphe, Omelchenko, Trachten) 12:05; 4×100: Branford (Nwagboli, Laska, Burzynski, Budz) 55.4; 100 Hurdles: N. White (WC) 18.5; 100: Budz (B) 13.6; 1600: Charlotte Buterbaugh (WC) 5:49; 400: Enija Jones (WC) 66.3; Javelin: Jen Hincapie (B) 71-0; Long Jump: Ayannuah Williams 13-8; 300H : Nyia White (WC) 46.5; 800: Margo Pederson (WC) 2:21.7; 200: Joelle Budz (B) 27.9; 3200: Anna Omelchenko (WC) 11:27; Shot Put: Elena Hartley (WC) 21-3; Discus: Jen Hincapie (B) 67-11; 4×400: WC ( White, Pederson, Adolphe, Jones) 4:37. Records: B: 0-2.

BOYS TRACK