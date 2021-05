Thursday’s Roundup: Amity boys lacrosse holds off Trumbull to remain unbeaten

BOYS LACROSSE

Amity 10, Trumbull 9

Boys Lacrosse: Amity survives a late rally by Trumbull and moves to 12-0 on the season. Final score: Amity 10 Trumbull 9 #ctblax @GameTimeCT @orangectlive01 pic.twitter.com/Sd7RoQ4mpu — Amity HS Athletics (@amityathletics) May 13, 2021

Jack Coughin had six goals and an assist to lead the Spartans to a non-league win.

Colby O’Connor added two goals and an assist and Chris Oko had two goals for the Spartans. Patrick Spychala led Trumbull with three goals and two assists.

Trumbull (5-6) 2 2 3 2 — 9 Amity (12-0) 0 6 0 4 — 10

Shots: Trumbull 21, Amity 23

Trumbull (5-6)

Goals: Julian Kammerman 2, Shea Grant 2, Patrick Spychala 3, Ethan Hughes 2. Assists: Julian Kammerman, Shea Grant, Tyler Hobbs 3, Patrick Spychala 2, Ethan Hughes.

Amity (12-0)

Goals: Chris Oko 2, Jack Coughlin 6, Colby O’Connor 2. Assists: Patrick Coughlin 2, Jack Coughlin, Colby O’Connor. Saves: Alex Oleschuk 11.

GIRLS LACROSSE

Mercy 16, Morgan 8

Lily Schoonmaker had six goals and two assists and Kylie Fordyce added five goals to lead the Tigers to a non-league win.

Carley Schmidt led the Huskies with four goals and an assist.

Mercy (5-6) 7 9 — 16 Morgan (3-2) 6 2 — 8

Shots: Mercy 26, Morgan 27

Mercy (5-6)

Goals: Ava Arcesi 2, Kaylie Zemke 2, Kylie Fordyce 5, Lily Schoonmaker 6, Catharine Harrison. Assists: Ava Arcesi, Kaylie Zemke 2, Maddy Carbone 2, Shaelyn Kelley, Lily Schoonmaker 2. Saves: Reilly Keegan 15.

Morgan (3-2)

Goals: Lindsay Narracci 3, Carley Schmidt 4, Maeve Madura. Assists: Carley Schmidt. Saves: Marin Stopkoski 10.

SOFTBALL

East Haven 11, Sheehan 0

Emilee Bishop allowed three hits, struck out nine and improved to 4-0 to lead the East Haven softball team to an 11-0 SCC win over Sheehan in East Haven on Thursday.

Bishop, Lena Barthel and Brooke Clancy hit back-to-back-to-back home runs in the fifth inning to break the game open.

Bishop and Barthel drove in four runs each for the Easties.

Sheehan 0 0 0 0 0 0 0 — 0 3 1 East Haven 3 0 0 0 4 4 x — 11 12 1

Batteries: Sheehan—and Ryan Wolcheski; East Haven—Emilee Bishop (1-0 1 Sv)

2B: EH—Barthel, Bishop. HR: EH—Barthel, Bishop, Clancy.

Team records: Sheehan (1-7); East Haven (11-2)

O’Brien Tech 20, Wright Tech 1

Wright Tech 1 0 0 0 0 — 1 1 6 O’Brien Tech 7 7 3 3 x — 20 22 1

Batteries: Wright Tech—and Bee Vellemy; O’Brien Tech—April Nowinski (2-0) and Julia Dota

2B: OT—Sharkey (2), Tamburrino (2). HR: OT—Tamburrino.

Team records: Wright Tech; O’Brien Tech (13-0)

BOYS GOLF

Branford 174, Foran 199 (at Grassy Hill): Branford: Keegan Lalonde 41, Colin Deane 41, Justin Acquarulo 43, Billy Linder 49; Foran: Miles O’Sullivan 47, Lyuke Thonmas 48, Mia Coppola 52, Kaitlyn Dabrowski 52.

East Haven 183 @ Alling Memorial: Medalist : Ian Reynolds (EH) 44, Nick Sorrentino 45, Ethan Roach 46, Mike Savo 48; Lyman Hall: Braden Kawalick 51, Alexa Marino 60, Heather Blair 61; Records: East Haven 8-6; Lyman Hall 0-10.

Hale-Ray 189, Haddam-Killingworth 216 (at Black Birch Golf Club, Moodus): Medalist: Luke Karpiej 38.

Hamden Hall 194, Hopkins 215 (at Yale Golf Course): Medalist: Sophia Sarrazin (Hamden Hall) 36; Hopkins — Milan Yorke 44, Dev Madhavani 44, Will McCormack 45, Cyrus Chemery 38, Max Papadatos 44, Matt Broder 45; Hamden Hall — Jackson Roman 37, Sophia Sarrazin 36, North Chery 38, Johnathan Harlukowicz 39, Nolan Richards 41, Phillip Kim 43; Team records: Hopkins 0-6.

North Branford 184, Old Saybrook 186 (at Fenwick Golf Course): Old Saybrook: Garrett Brady: 43, Drew Kulmann: 44, Jacob Speed: 44, Rylan Murphy: 55, Joe Sinibaldo: 59; North Branford: Jack O’Brien: 41, Dakota Cooper: 46, Black Pearson: 52, Jalen Rossicone: 49, Ryan Monde: 48.

St. Paul 176, Seymour 224 (at Oxford Greens): St. Paul — Matt Downes 42, Brandon Frye 39, Chris Millerick 45, Ben Shea 50; Seymour — Tyler Yakawych 43, Curtis Dion 58, Tyler Bredice 59, Maddie Gaynor 64; Medalist Frye. Records: St. Paul 10-0 (9-0 NVL); Seymour 2-7.

GIRLS GOLF

Amity 191, Hand 241 (at Racebrook CC): Medalist – Ava Gross (A) 44; Amity – Caroline Cadelina 47, Sydney Melchiore 48, Olivea Kosh 52 Hand – Hannah Kidwell 57, Lucia Balzano 59, Lila Sullivan 62, Julia Daugherty 63.

Hand 221, Mercy 239 (at Madison CC). Medalist: Isabella Lombardi (H), 52. Hand: Lucia Balzano, 54, Lila Sullivan, 54, Julia Dougherty, 61, Hannah Kidwell, 61. Mercy: Calle Dennis, 58, Brooklyn Libera, 55, Emma Lemieux, 62, Marlayna Papacoda, 64, Isabelle Chamli, 64.

Cheshire 184, Lauralton Hall 212 (at Oronoque Country Club): Medalist: Sydney Hidalgo, Cheshire, 41;Cheshire: S. Hidalgo, 41, I. DelRosso, 48, M. Hidalgo, 48, M. Corcoran, 48; Lauralton Hall: B. McGuigan, 44, I. Thomas, 45, E. Wheeler, 59,Q. Elliott, 64.

BOYS TENNIS

Sheehan 6, Foran 1: Singles: Nico Esposito (F) def. Avery Solan (S) 6-4, 6-4; Kalen Boman (S) def. Arush Puri (F) 7-6, 6-2, 6-3; John Womesldorf (S) def. Jared O’Sullivan (F) 6-1, 6-1; Satvik Agnihotram (S) def. Ryan Purviance (F) 6-2, 6-1. Doubles: Jadin Kapoor/Matt Carboni (S) def. Danny Ruano/Kevin Huang (F) 6-0, 6-2; Vraj patel/Connor Duffey (S) def. Danny Abate/Keith Pokornowski (F) 6-2, 6-0; Ryan Lagasse/Brennan Legasse (S) def. Raffi Kapikian/Steven Hingrone (F) 6-1, 6-2. Records: Sheehan 12-2; Foran 9-5.

GIRLS TENNIS

Branford 7, East Haven 0 (at East Haven):Singles: Shae Lepre def. Doreen Alberino 6-1,6-0; Leila Omeragic def. Megan Povilaitis 6-1,6-0; Nuala Paudyal def. Siya Patel 6-3, 6-0; Evie Kaiser def. Isha Patel 6-0,6-0. Doubles: Celina Shrestha /Hannah Bloomquist def. Emily Sortito/Camryn Lendroth 7-5,6-4; Zaide Schlesinger/Juliana Torello def. Karlee Lynn/Diana Vazquez 6-0, 6-4; Scout Engstrom/Arpita Shrestha def. Abby Brooks/Isabella Olszewski 6-4, 7-5. Records: East Haven 4-8.

Lyman Hall 6, East Haven 1 (at Wallingford): Singles: 1. Olivia Vegliante (LH) defeats Doreen Alberino (EH), 6-1, 6-1; 2. Riley Sullivan (LH) defeats Siya Patel (EH), 6-2, 6-2; 3. Katie Madow (LH) defeats Karlee Lynn (EH), 6-1, 6-0; 4. Sophia Donath (LH) defeats Izabella Olszewski (EH), 6-3, 6-0; Doubles: 1. Keertana Chagari and Abigail French (LH) defeat Emily Sortito and Camryn Lendroth (EH), 6-0, 5-7, 6-1; 2. Julie Fredricksen and Gianna Draghi (LH) defeat Diana Vazquez and Abby Brooks (EH), 6-0, 6-0; 3. Isha Patel and Carole Tapia (EH) defeat Ava Mirto and Amanda Clark (LH), 6-0, 6-1; Records: East Haven (4-9); Lyman Hall (8-7).

GIRLS TRACK

Hand 77, Foran 71 (At Milford).4×800 relay: Hand (11:33) Sullivan, Burch, Son, Birgulto; 4×100 relay: Hand (54.3) Jang, Folino, Kelis, Bolmberg; 110 hurdles: R. Tondora (Foran) 20.0; 100: Coric (Hand) 13.0; javelin J D’Avignon (Foran) 60’11; long jump McMahon (Hand) 14’8; 1600 Stephen (Hand) 5:10; 400: Coric (Hand) 61.9; shot put Fiorillo (Foran) 21’2; 800 Stephen (Hand) 2:27; high jump Powell (Hand) 4’8; 300 hurdles R Tondora (Foran) 59.1; 200 Coric (Hand) 27.8; triple jump Jaime Visocchi (Foran) 29’4; 3200 Nora Hayes (Foran) 14:31; discus Fiorillo (Foran) 72’3; pole vault Ava Steigbigel (Foran) 8’0; 4×400 relay: Hand (4:35) Arroyo, Kelis, Burch, Sullivan.

North Haven 86, Branford 53; Branford 68 Career 44 (at Branford): 4×800 ; North Haven (Anna Kattis, Anna Mortali, Caitlyn McFarland,Taya Stanley) 12:37.2, 4×100; Career ( Whitney, Jackson, Bryan,Greene) 53.7; 100H; Laila Best( C) 17.7; 100: Joelle Budz (C) 13.2; 1600: Tess Wasiolek (C) ;5:46; 400: Budz (B) 64.6; 300H: Greene (C) 57.3; 800: Wasiolek (C) 2:27.9; 200: Budz (B) 27.4; 3200: Collins (NH) 15:06, Javelin: Grace Christoforo (NH) 89-3; Shot Put: Erika Frout (NH) 28-3/4 ; Discus: Emily Cocco (NH) 77′ ; Long Jump: Jania Whitney (C) 15-11; High Jump: Steph Toste (B) 4′; Pole Vault: Ashley Duong (B) 6-6; Triple Jump: Jania Whitney (C) 33-2; 4×400: North Haven( Grace Finch, Anna Mortali, Ada Forbes, Sofia Fappiano) 4:49.1. Team records: Branford 2-3.

Sacred Heart Academy 100 West Haven 41 (at West Haven). 4×800 relay- SHA( L.Torello,K. Martino, C. Trelund, J. Forstrom) 4:45.64: 4×100 relay-WH (Q.Bourne, M, Flemming, T. Fildalgo, T.Williams)- 54.6, 100H- WH- T Fildalgo- 17.1, 100m-WH-M. Flemming- 13.2; 1600m- SHA- H.Spioner -6:06.8; 400m- SHA-M Moveland- 67.0; 300H – T Fildalgo- 54.3; 800m – SHA – K. Ponzio – 2:31.1; 200m – WH- L. Blake- 28.8; 3200m – SHA- C. Ireland – 14:28.8; 4×400 relay- SHA-(C. McCuada,A. Galaski, K. Roy, K. Martino) – 4:45.64; Discus -SHA – Mary – 75-0, Shot Put- SHA- Madison- 28-7; Javelin -SHA – Mary- 76-2; Long Jump – SHA – M. Doyle- 14-6.5; Triple Jump- SHA – M.Doyle – 28-2.5; High Jump-SHA – M.Doyle- 4-8.( There was no Pole Vault for either team)