Thursday’s schools scoreboard

BOYS SOCCER
Morgan 1, Cromwell 0
|
Morgan (5-1-0)
|
0
|
1
|
—
|
1
|
Cromwell
|
0
|
0
|
—
|
0
Goals: Morgan — Sean Cafferty goal (from Sebastian Kadlof), 62:00.
GIRLS SOCCER
Lauralton Hall 3, Hamden 2
|
Lauralton Hall
|
0
|
3
|
—
|
3
|
Hamden (3-4-0)
|
0
|
2
|
—
|
2
Goals: Lauralton Hall — Amanda Umbrecht goal (from Julia Sciallo), 55:05; MIa Cristodero goal, 56:10; Julia Sciallo goal, 73:59. Hamden — Tatianna Jones goal (from Ari Mullin), 60:14; Tatianna Jones goal (from Lily Joseph), 79:33.
FIELD HOCKEY
Daniel Hand 4, Mercy 0
|
Mercy
|
0
|
0
|
—
|
0
|
Daniel Hand (3-2-0)
|
1
|
3
|
—
|
4
Goals: Daniel Hand — Erin Patla goal (from Grace Hartman), 1:31; Erin Patla goal (from Natalia Nolan), 0:01; Sydney Courtmanch goal (from Erin Patla), 10:32.
GIRLS VOLLEYBALL
Naugatuck 3, Watertown 0
|
Watertown
|
19
|
18
|
13
|
Naugatuck
|
25
|
25
|
25
Watertown: Sophi Spiotti 3 GP, 5 kills.
Naugatuck (7-0-0): Kaylee Jackson 3 GP, 13 kills; Lindsey Walsh 3 GP, 14 assists.
Hamden 3, East Haven 1
|
East Haven
|
9
|
21
|
25
|
17
|
Hamden
|
25
|
25
|
11
|
25
Hamden (6-3-0): Rae ada-George 4 GP, 10 kills; Ava orozco 4 GP, 12 digs; Christina logan 4 GP, 7 kills, 5 digs.
BOYS CROSS COUNTRY
Hand wins two
(At The Surf Club, Madison), 3.0 miles
Team results: Hand 24 Guilford 35; Hand 15 Lyman Hall 49; Guilford 17 Lyman Hall 46.
Individual results: 1. Dante Zucconi – Hand 17:25; 2. Connor Parthasarthy – Hand 17:30; 3. Justin Shiffrin – Guilford 17:30; 4. Tanner Updyke – Guilford 17:34; 5 Michael Massotti – Guilford 17:40
Records: Hand 8-1; Guilford 7-2; Lyman Hall 3-4.
GIRLS SWIMMING
Amity 92, Hand 85
200 Medley Relay – Amity 1:59.59 Lizzie Bodie, Mandy Robinson, Grace Mahon, Paige Boguniecki; 200 Free – Hand 1:57.28 Ava Keane; 200 IM – Amity 2:28.72 Mandy Robinson; 50 Free – Amity 25.76 Katie O’Connor ; Diving – Hand 166.80 Ava Alquist; 100 Fly – Amity 1:01.76 Grace Mahonr; 100 Free – Amity 56.97 Katie O’Connor ; 500 Free – Amity 5:25.67 Julia Snow; 200 Free Relay – Amity 1:47.22 Katie O’Connor, Paige Boguniecki, Julia Snow, Emma Tirollo; 100 Back – Hand 1:01.12 Ava Keane; 100 Breast – Hand 1:17.94 Ava Dougherty; 400 Free Relay – Hand 3:55.09 Julia Urbowitz, Kacie Wines, Emma Ruffo, Ava Keane.
Cheshire 89, Hamden 86
200 Medley Relay – Cheshire (1:58.47) Emma Glover, Avery Potyrala, Julia Barto, Vanessa Squillante; 200 Free – Cheshire (2:05.75) Bella Tejeda; 200 IM – Cheshire (2:13.98) Sophie Murphy; 50 Free – Hamden (25.11) Amanda Wojenski; Diving – Cheshire (210.60) Natalie DeMatteo; 100 Fly – Hamden (1:01.84) Wynter Berube; 100 Free – Hamden (54.83) Emma Panaroni; 500 Free – Cheshire (5:44.61) Emma Glover; 200 Free Relay – Cheshire (1:47.67) Kyleigh Connolly, Nora Bergstrom, Julia Barto, Sophie Murphy; 100 Back – Hamden (1:01.80) Emma Panaroni; 100 Breast – Hamden (1:13.74) Amanda Wojenski; 400 Free Relay – Hamden (4:26.72).