Thursday’s roundup: Morgan, Coginchaug claim Shoreline victories

Girls basketball

Morgan 67, Hale-Ray 61

Catie Donadio scored 25 points and added nine rebounds to lead the Morgan girls basketball team to the win over Hale-Ray in a Shoreline Conference game at Moodus.

Brooke Praskievicz scored 17 points to pace Hale-Ray.

Morgan 14 17 18 18 — 67 Hale Ray 6 10 6 9 — 31

Morgan

Catie Donadio 6 3 4-4 25, Caeley Ayer 4 2 0-0 14, Katie Martin 3 0 0-0 6, Ava Johnson 2 3 0-0 13, Victoria ONeill 3 0 0-0 6, Maeve Madura 0 1 0-0 3

Hale Ray

Gabby Aquilera 2 0 0-4 4, Brooke Praskievicz 5 0 7-8 17, Woynitu Ciccarello 2 2 0-0 10

Valley Regional 62, Old Saybrook 37

Valley Regional (2-2-0) 19 12 24 7 — 62 Old Saybrook (2-5-0) 9 10 6 12 — 37

Valley Regional (2-2-0)

Alena Crosby 1 1 1-3 6, Lily Grow 8 0 0-2 16, Elizabeth Allen 2 0 1-2 5, Elizabeth Klomp 2 0 0-0 4, O Cunningham 0 0 0-2 0, Abby Bradbury 10 0 2-2 22, Schaeler 2 0 1-2 5

Old Saybrook (2-5-0)

Priscilla Gumkowski 4 1 0-0 11, Beldina Feratovic 4 0 0-2 8, Lily Cody 4 0 0-2 8, Ella Hagleston 2 0 0-2 4, Mackenna Cook 1 0 2-3 4, Meghan Wilcox 1 0 0-2 2

East Hampton 55, Westbrook 24

Westbrook (0-4-0) 1 6 12 5 — 24 East Hampton (6-0-0) 18 12 12 13 — 55

Westbrook (0-4-0)

Emma Parkhurst 0 0 0-1 0, Jami Sacco 2 2 0-0 10, Gianni Salisbury 1 0 0-0 2, Adriana Stranieri 1 2 1-2 9, Kayla Prisley 0 1 0-0 3

East Hampton (6-0-0)

Madison Yorker 1 0 2-2 4, Mya Field 5 0 1-2 11, Hannah Barrientos 5 2 1-2 17, Danielle Adams 1 1 0-0 5, Meryl Curtin 1 2 1-2 9, Jordan Murphy 1 0 0-0 2, Delaney Russell 1 0 0-0 2, Jackie Russell 1 0 0-0 2, Hailey Pyrek 0 1 0-0 3

Old Lyme 51, North Branford 44

Old Lyme 10 13 12 16 — 51 North Branford (2-5-0) 14 7 11 12 — 44

Old Lyme

Sam Gray 2 2 2-3 12, Emily Deroehn 7 0 2-5 16, Emma McCulloch 1 1 2-2 7, Grace Lathrop 1 0 0-0 2, Ali Kyle 1 0 0-0 2, Ellie Zrenda 3 0 1-2 7, Megan Loflin 1 0 3-3 5

North Branford (2-5-0)

Braeden Lebeau 7 0 1-4 15, Marissa Riccardo 1 3 0-2 11, Erica Piercey 2 1 1-2 8, Keana Criscuolo 3 0 2-2 8, Hanna Senerchia 1 0 0-0 2

Coginchaug 36, Haddam-Killingworth 24

Haddam-Killingworth (0-2-0) 5 9 6 4 — 24 Coginchaug (5-1-0) 8 8 10 10 — 36

Haddam-Killingworth (0-2-0)

Kaleigh Bodak 2 0 2-2 6, Audra Yazmer 1 0 2-4 4, Peyton Yazmer 4 0 0-0 8, Carly Rettberg 1 0 1-2 3, Julia Favalora 0 1 0-0 3

Coginchaug (5-1-0)

Jessica Berens 5 0 1-4 11, Alyssa Woodward 1 0 0-0 2, Amalia DeMartino 3 0 0-1 6, Chloe Shafir 2 1 1-1 8, Katie Farr 1 0 2-2 4, Hannah Nielsen 1 0 3-4 5

St Joseph 56 Central 14

Central (0-4)

Kiara Powell 1 0-0 3 Keilani Lamourt 1 0-0 3 Ciaia Underwood 1 0-0 3 Emonie Upchurch 0 0-0 0 Tsimani Kollock 0 1-2 1 Dashanelle Holness 1 0-0 2 Amaya Womock 1 0-0 2 Julie Camilie 0 0-0 0 Totals 5 1-2 14

St Joseph (6-3)

Dennaye Hinds 1 0-1 2 KK Geignetter 2 0-0 4 Nicole Zito 1 1-2 3 Kayleigh Carson 1 2-2 4 Erin Parchinski 0 1-2 1 Erika Stephens 1 0-0 2 Izzy Casucci 5 1-2 11 Kirsten Rodriguez 3 0-0 6 Grace Cottle 1 1-2 3 Emily Haverl 7 6-8 20 Totals 22 12-19 56 Central 3 9 0 2 – 14

St Joseph 22 12 10 12 – 56 3pt FG Central – Kiara Powell -1, Keilani Lamourt -1, Ciaia Underwood – 1 St Joseph – None Highlights – St Joseph – Izzy Casucci had 9 Rebounds and 3 Blocks, Nicole Zito had 6 Assists and 3 Steals.

Boys basketball

Morgan 70, Hale-Ray 49

Rob Zirlis and Zach Johnson finished with 17 and 16 points, respectively, for Morgan, which remained undefeated in a Shoreline Conference victory at Clinton. Loudas Chpas scored a game-high 21 points for Hale-Ray.

Hale Ray 8 10 13 18 — 49 Morgan (8-0-0) 22 16 14 18 — 70

Hale Ray

Matt Conroy 1 1 0-0 5, Ross Kuluga 1 0 0-0 2, Loudan Chupas 5 2 5-8 21, Mamish Ciccorello 3 3 0-0 15, Nate Maletch 3 0 0-0 6

Morgan (8-0-0)

Zach Johnson 2 4 0-0 16, Rob Zirlis 7 0 3-4 17, Jason Cohen 0 3 0-0 9, Connor Duffy 2 0 1-2 5, Alex Fratamico 5 0 2-3 12, Mason Smith 1 0 1-2 3, Cam Carlson 1 0 0-0 2, Cooper Galdenzi 3 0 0-0 6

Old Saybrook 49, Valley Regional 46

Aaron Talve scored 21 points for Old Saybrook in a Shoreline Conference win at Deep River. James Marsden led Valley Regional with 17 points.