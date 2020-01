The 88th New Haven Register All-State Football Team: Complete Lineups

The 88th New Haven Register All-State Football Teams presented by GameTimeCT.com. Compiled by Pete Paguaga, Sean Patrick Bowley and Michael Fornabaio. Written by Michael Fornabaio. Designed by Sean Patrick Bowley. Portraits by Peter Hvizdak, Arnold Gold, Sean Patrick Bowley and Pete Paguaga. Video montage by Pete Paguaga.

This team is dedicated to the memory of former New Haven Register sports reporter Bob Barton, who died a year ago January 14. Beginning in the 1950s, Barton covered high school football in Connecticut for the majority of his life and had a hand in producing the annual Top 10 Football Poll and the annual All-State football teams.

◊◊◊

POS NAME SCHOOL YEAR HT WT QB PHOENIX BILLINGS Hand Sr. 6-1 195 RB JADEN SHIRDEN St. Joseph Sr. 5-9 175 RB TERRENCE BOGAN Sheehan Sr. 5-9 170 RB COLIN McCABE Hand Sr. 5-11 210 WR ETHAN HABERMAN Hand Sr. 6-4 225 WR A.J. BARBER Greenwich Jr. 5-10 165 OL WILL BERGIN Cheshire Sr. 6-3 260 OL TOMMY GUILFOYLE Simsbury Sr. 6-1 220 OL MATT GULBIN Wilton Jr. 6-4 295 OL TROY RAINEY Harding Sr. 6-4 301 OL TREVOR SANTIAGO Maloney Sr. 6-6 300 AP ANTHONY SIMPSON Bloomfield Sr. 6-0 185 PK AUSTIN JOSE St. Joseph Sr. 6-3 171

POS NAME SCHOOL YEAR HT WT DL BEN CORNIELLO Hand Sr. 6-2 245 DL JAH JOYNER Danbury Sr. 6-5 230 DL JAMES KNOX Newtown Sr. 6-4 245 DL MIKE MORRISSEY St. Joseph Sr. 6-1 196 LB BILLY CARR Southington Sr. 5-9 185 LB COLE daSILVA St. Joseph Sr. 6-0 200 LB JARED DUNN Newtown Sr. 6-3 220 LB SAM WILSON Darien Sr. 5-11 190 DB JORDAN DAVIS Sheehan Sr. 5-10 180 DB JAMES GOETZ Weston Sr. 6-1 175 DB CONNOR PACE Wethersfield Sr. 6-3 197 DB JACKSON PETERS Darien Sr. 6-2 180 P JACK MULLIGAN Newtown Sr. 6-3 220 Player of the Year: MIKE MORRISSEY, St. Joseph Coach of the Year: BOBBY PATTISON, Newtown

◊◊◊

SECOND TEAM

OFFENSE POS NAME SCHOOL YEAR HT WT QB DREW PYNE New Canaan Sr. 6-1 195 RB SHYKEEM HARMON Ansonia Sr. 5-7 168 RB JAMES TARVER Maloney Jr. 5-10 190 WR WYATT RAYMOND Enfield Sr. 6-3 225 WR JAYVON MASSEY Bloomfield Soph. 6-2 210 WR WILL DIAMANTIS St. Joseph Sr. 6-2 181 OL TOM BAMBRICK Hand Jr. 6-4 285 OL JACOB GALARZA Killingly Jr. 6-4 260 OL KYLE GOOD Newtown Sr. 6-4 275 OL JAYLEN JOHN Platt Sr. 5-10 245 OL NICK DiIORIO St. Joseph Sr. 6-1 225 AP JOE DIGELLO Amity Sr. 6-3 220 PK NOE RUELAS Hall Sr. 6-2 262 DEFENSE POS NAME SCHOOL YEAR HT WT DL JERMAINE WILLIAMS St. Joseph Sr. 5-11 320 DL MIKE LOCKAVITCH Shelton Sr. 6-2 225 DL REID ENGLERT Ridgefield Sr. 6-3 235 DL DAVID EVANCHICK Darien Soph. 5-10 192 LB ALEX PAGLIARINI St. Joseph Sr. 6-0 217 LB JALEN GOPIE WCA Sr. 6-2 215 LB KYLE DAVIS Bloomfield Sr. 6-4 230 LB RYAN CARLSON Tolland Sr. 5-7 175 DB KAM MORENO Maloney Sr. 5-10 185 DB JACK ZINGARO Newtown Sr. 5-10 175 DB AMIR SPEARS Windsor Sr. 6-0 183 DB TYLER PJATEK Shelton Sr. 5-11 170 P PHOENIX PARKER Weston Sr. 6-0 185

◊◊◊

THIRD TEAM

OFFENSE POS NAME SCHOOL YEAR HT WT QB JACK WALLACE St. Joseph Jr. 6-0 177 RB JACK SHARPE Killingly Soph. 5-10 190 RB ROBERTO SALAS Platt Jr. 5-10 170 WR ANDREW COTE NFA Sr. 6-1 168 WR BRADY HUCHINSON St. Joseph Jr. 6-0 167 WR JAQUAN DUFOUR Rockville Sr. 6-1 185 OL ISAIAH DeLOATCH Shelton Sr. 6-6 325 OL RYAN ANDREWS Southington Jr. 6-2 300 OL SAM PAPP Norwalk Sr. 6-5 283 OL PETER SIMPLICIO Conard Sr. 6-4 255 OL ERIC TANN Manchester Sr. 5-10 280 AP KYLE GORDON Norwalk Sr. 5-11 160 PK DEVIN O’CONNELL Newtown Sr. 5-9 165 DEFENSE POS NAME SCHOOL YEAR HT WT DL EDDY IUTERI Greenwich Sr. 6-0 264 DL PHIL SISSICK Shelton Sr. 6-0 235 DL WILL BOTHWELL Darien Sr. 6-0 197 DL KYLE DAVIS Bloomfield Sr. 6-4 230 LB SHANE REINER Hand Sr. 6-0 220 LB D.J. DONOVAN Danbury Sr. 6-2 230 LB JACK SAWYER Weston Sr. 6-0 185 LB TYLER CAFARO Ansonia Sr. 6-0 205 DB SHAKESPEARE RODRIGUEZ Lyman Hall Sr. 6-0 208 DB ALEX HANNA Ridgefield Sr. 5-9 165 DB KYLE HYZY Wilton Sr. 6-3 210 DB JT THEUSEN New Fairfield Sr. 6-0 175 P EVAN FAIELLA Coginchaug Jr. 6-3 190

◊◊◊

HONORABLE MENTION