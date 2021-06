The 2021 US Lacrosse/CHSLCA boys lacrosse All-America/all-state teams

After winning the Class M boys lacrosse championship with Weston on Saturday, senior goalie Andrew Albert is the state’s Bob Scott Award recipient as well as an All-American.

Connecticut had 16 All-American selections, including four goalies. The state’s coaches also released their all-state teams in three classes.

The Bob Scott Award goes to a senior “who goes above and beyond in service to his team, school, and community.”

Fairfield Prep coach Graham Niemi was named state and Class L Coach of the Year.

(Players are seniors unless noted in parentheses)

All-American

Attack: Matthew Minicus, Darien (Jr.); Matt Valakos, East Lyme; Jack McKenna, Fairfield Warde; Charlie Howard, Staples (Jr.). Midfield: Jamison Moore, Darien; Chris Canet, New Canaan; Matt Constantinides, New Fairfield; Nathan Alviti, New Fairfield; Henry Dodge, Staples (Jr.). Defense: Sam Erickson, Darien; Mason Whitney, Fairfield Prep; Chris Cataldo, Greenwich. Goalie: Ryan Bordiere, Hand; Andy Demopoulos, Darien; J.P. Kosakowski, Staples; Andrew Albert, Weston.

Academic All-American: Attack: Ryan Heslin, East Catholic; Nick Stiles, New Canaan; Jack Rosen, Wilton. Midfield: Kellen Paparella, Bacon Academy; William Geary, Fairfield Ludlowe; Andrew Buck, Fairfield Warde; James Diechler, Fitch; Owen Gaydos, Ridgefield; Preston Kral, St. Joseph. LSM: Connor Daugherity, East Lyme; James O’Malley, Greenwich. Defense: Markus Indeck, Branford; Nick DiDomizio, Cheshire; Zach Conn, Fairfield Prep; Senan Gorman, Farmington; Devin DeMarco, Foran;

Bob Scott Award: Andrew Albert, Weston

Coach of the Year: Graham Niemi, Fairfield Prep

All-state

Class L

First team

Attack: Matthew Minicus, Darien (Jr.); Jack McKenna, Fairfield Warde; Charlie Howard, Staples (Jr.); Tim Shannehan, Fairfield Prep (Fr.); Kyle Colsey, Ridgefield (Fr.). Midfield: Jamison Moore, Darien; Chris Canet, New Canaan; Grant Masterson, Wilton; Peter Grandolfo, Fairfield Prep (Soph.); Finn Pokorny, Darien (Jr.); Marco Firmender, Fairfield Prep (Soph.). Defense: Sam Erickson, Darien; Mason Whitney, Fairfield Prep; Chris Cataldo, Greenwich; Nick DiDomizio, Cheshire; Jake Sommer, Wilton (Jr.). Long-stick midfield: Jeremiah Stafford, Darien (Jr.). Short-stick defensive midfield: Connor O’Malley, Darien. Goalie: Andy Demopoulos, Darien. Faceoff: Henry Dodge, Staples (Jr.).

Second team

Attack: Brady Pokorny, Darien (Fr.); Charles Kurtz, Cheshire (Soph.); Aidan Derby, Fairfield Prep; Ben Calabrese, Wilton (Jr.); Luke Wang, Simsbury (Soph.); Brian Bouwman, Cheshire. Midfield: Luke Winkler, Ridgefield (Jr.); Colby Bailey-Gates, Simsbury; Will Montesi, Greenwich; Jack Lovelace, Cheshire; Tanner Trede, Newtown; Jack Coughlin, Amity (Jr.). Defense: Jared Mozeleski, Glastonbury; Kevin Lynch, Staples; David Evanchick, Darien (Jr.); Shaine Luzietti, Newtown; Cooper Callahan, Fairfield Prep (Fr.). Long-stick midfield: Max Manware, Cheshire (Jr.). Short-stick defensive midfield: Owen Gaydos, Ridgefield. Goalie: J.P. Kosakowski, Staples. Faceoff: Tighe Cummiskey, Darien (Jr.).

Head Coach: Graham Niemi, Fairfield Prep. Assistant Coach: Quincy Pecora, Cheshire

Class M

First team

Attack: Ryan Collins, Hand; Matt Valakos, East Lyme; Quinn Braddick, Masuk; Drew Filanowski, Barlow (Jr.); Aiden Fletcher, Notre Dame-West Haven (Jr.). Midfield: Braeden Kosiewicz, Hand; Jacob Strouch, Weston; Nick Miceli, Barlow (Jr.); Aedan McDermott, Guilford; Garisen Wiese, East Lyme; Finn Sposato, Farmington. Defense: Tucker Mazzulli, East Lyme; John Gagliardi, Hand; Nick Sickinger, Barlow; Duncan Craine, Weston (Jr.); Senan Gorman, Farmington. Long-stick midfield: Seth Sweitzer, Hand (Jr.). Short-stick defensive midfield: Noah Simons, Barlow. Goalie: Ryan Bordiere, Hand. Faceoff: Tyler Basti, Notre Dame-West Haven.

Second team

Attack: Ryan Vendetti, Farmington; Will Harris, Weston (Soph.); Ryan Whaley, East Lyme; Sam Sisk, Hand (Soph.); Trevor Ramirez, Barlow. Midfield: Guerin Favreau, Woodstock Academy; Kasey Mongillo, North Haven; Danny Shaban, Barlow (Soph.); Renzo Garone, Weston (Jr.); Josh Cronkhite, Avon; Dom Basti, Notre Dame-West Haven (Fr.). Defense: Jackson Tandler, Guilford; Leighton Wittig, Avon; Deric DeAngelis, Masuk; Jake Tukey, East Lyme; Luca Ubaldi, Foran (Jr.). Long-stick midfield: Charlie Guidera, Barlow (Jr.). Short-stick defensive midfield: Kevin Sandor, Hand (Jr.). Goalie: Andrew Albert, Weston. Faceoff: Sean Esslinger, Weston (Soph.).

Head Coach: Tim Castelli, Lyman Hall. Assistant Coach: Matt Stone, Avon.

Class S

First team

Attack: Eric Burbank, St. Joseph; Brycen Kennedy, St. Paul; Ryan Heslin, East Catholic; Tyler Graham, Bacon Academy; Ryan Daly, St. Joseph. Midfield: Preston Kral, St. Joseph; Kellen Paparella, Bacon Academy; Christian Decker, St. Paul; Nathan Alviti, New Fairfield; Cooper Barrett, Somers (Jr.); Cal Braren, Haddam-Killingworth. Defense: Jack Fearnley, St Joseph; Trent Sargent, East Catholic (Jr.); Zachary Diehl, New Fairfield; Owen Mocksfield, Bacon Academy; Eric Suzio, St. Paul (Soph.). Long-stick midfield: Jacob McBain, Stonington. Short-stick defensive midfield: Ben Carso, East Catholic (Jr.). Goalie: Connor Matthews, St. Paul. Faceoff: Matt Constantinides, New Fairfield.

Second team

Attack: Jevan Tenaglia, New Fairfield (Jr.); Ryan Weller, Canton (Soph.); Simon Mathews, Granby (Jr.); Duncan Rider, Valley Regional (Jr.); Tim Lichnack, Morgan. Midfield: Ryan Bogdanski, St. Paul; Jason Consiglio, Bacon Academy; Colin Heslin, East Catholic (Soph.); Ryker Bahre, Canton (Jr.); Patrick Schulitz, Northwest Catholic; Matt Pedersen, North Branford. Defense: Kyle Marino, Stonington; Matteo Piacenti, Haddam-Killingworth (Jr.); Thomas Sheenan, Tolland (Jr.); Jamison O’Brien, North Branford; Chris Gottlieb, Canton (Jr.). Long-stick midfield: Braeden Humphrey, Canton (Jr.). Short-stick defensive midfield: Nick Poulin, North Branford. Goalie: Cole Zering, New Fairfield (Jr.). Faceoff: Jack Kilmartin, New Fairfield (Soph.).

Head Coach: Brendan Talbot, St. Joseph. Assistant Coach: Tom Hart, Bacon Academy.