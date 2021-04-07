The 2021 CHSCA All-State Gymnastics teams

The 2021 Connecticut High School Coaches Association’s All-State Gymnastics teams. Released Monday, April 5, 2020.
FIRST TEAM
- ALISON ALBANESE, Coginchaug
- PAIGE DEAN, Hand
- OLIVIA PERKINS, Darien
- KAITLYN ABBEY, East Lyme
- ABIGAIL CERNY, Ludlowe
- TARA CHOMIENNE, Ludlowe
- AVA GOLDING, Ludlowe
- EMMA SENATORE, Ludlowe
- KIERA DAWSON, Warde
- BAILEY KLEIN, Warde
- CAROLINE GARRETT, Warde
- KAIA VADAS, Warde
- CLAIRE YEE, Greenwich
- JULIANA GAGLIARDI, H-K/Morgan/Hale Ray
- REBECCA ROSENBLUM-JONES, H-K/Morgan/Hale Ray
- CATHERINE BURNS, Law
- NATALIE MORRELL, Law
- EMMA NELLY, Law
- TALLULAH MALZ, Mercy
- PAIGE BRANDT, Nonnewaug
- NICOLE BOBBIE, Oxford
- MOLLY CLIFFORD, Oxford
- JILLIAN GOLDEN, Pomperaug
- ALAINA KARP, Pomperaug
- ERIN MARIE DUNN, South Windsor
- NATALIE REEVES, Southington
- CAITLIN VOZZELLA, St. Joseph
- JULES RIZZITELLI, St. Joseph
- LINDSAY CAPOBIANCO, St. Joseph
- LAUREN HELLER, Stamford
- HANNA LASKEY, Stonington
- KATYA TORRUELLA, Stonington
- LILA RICH, Stonington
- ADRIANA RHODES, Tolland
- CHARLOTTE PACHECO, Tolland
- LEAH CODY, Trumbull
- ELLIE FORMA, Trumbull
- CAYDEN PAYMER, Trumbull
- KENNA STEVENSON, Trumbull
- KAYLIE BERGHAUS, Wilton
- JUSTINE BIERSACK, Wilton
- LILLY BYRNES, Wilton
- SARAH COLLIAS, Wilton
- OLIVIA MANNINO, Wilton
- ISABELLA SORRENTINO, Woodstock Academy
SECOND TEAM
- JILLIAN DA COSTA PINTO, Conard
- NOTREVE NELSON, Conard
- MORGAN McMAHON, Hand
- HADLEY REISS, Hand
- AVREY SULMAN, East Lyme
- HANNAH WOJCIK, Ellington
- ISABELLA FACTORA, Ludlowe
- ESME FAGAN, Ludlowe
- TORI SCHREIBER, Ludlowe
- ALEXA AMSTER, Warde
- NOELLE CIRAVOLO, Farmington
- LINDSAY SMITH, Farmington
- EMMA JERUE, Foran
- JADE-SU CASEY, Glastonbury
- ELLA ESPOSITO, Guilford
- MEGAN CAFFERTY, H-K/Morgan/Hale Ray
- CHLOE ROSENDAAL, Barlow
- MACKENZIE POWERS, Law
- MACKENNA SHARPE, Law
- JADYN WILLIAMS, Killingly
- HAILEY BEST, New Milford
- RILEY HERRING, New Milford
- HANNAH RAINEY, New Milford
- CYRENA AROKIUM, Newtown
- LAUREN YOUNG, Newtown
- SAMANTHA THOMPSON, Nonnewaug
- ALEXANDRA PEREIRA, Norwalk
- ALYSSA SMERIGLIO, Norwalk
- SARAH FEDELI, Norwich Free Academy
- EMMA FIELD, Norwich Free Academy
- ARIANNA GAUTHIER, Norwich Free Academy
- ANNA GRAMLICH, Oxford
- JULIA ESTEVES, Oxford
- JULIANA SCIOSCIA, Oxford
- SKYLAR MUGAVIN, Pomperaug
- KATIE TOMASHESKI, Seymour
- MAYA HATHORN, South Windsor
- MADISON ALLISTER, Southington
- ANNA HUGHES, St. Joseph
- MARIANNA WEIGIEL, St. Joseph
- CHLOE ASHTON, Staples
- MIA PARKES, Staples
- MIA GUSTER, Staples
- MIMI SCHINDLER, Staples
- DESIREE ZAHARIE, Stonington
- TALIA LALLI, Trumbull
- JULIANA PUCCIARELLI, Trumbull
- ARIANA SEBOURNE, Trumbull
- GRACE JACARUSO, Valley Regional
- ELLA ARGHIRESCU, Wilton
- LINDSEY GILES, Woodstock Academy