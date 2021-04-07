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Gymnastics

The 2021 CHSCA All-State Gymnastics teams

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Wilton High’s Sarah Collias competes in the Floor Exercise during the CIAC Class M Gymnastics Championship at Jonathan Law, Saturday, February 29, 2020. (File Photo)

The 2021 Connecticut High School Coaches Association’s All-State Gymnastics teams. Released Monday, April 5, 2020.

FIRST TEAM

  • ALISON ALBANESE, Coginchaug
  • PAIGE DEAN, Hand
  • OLIVIA PERKINS, Darien
  • KAITLYN ABBEY, East Lyme
  • ABIGAIL CERNY, Ludlowe
  • TARA CHOMIENNE, Ludlowe
  • AVA GOLDING, Ludlowe
  • EMMA SENATORE, Ludlowe
  • KIERA DAWSON, Warde
  • BAILEY KLEIN, Warde
  • CAROLINE GARRETT, Warde
  • KAIA VADAS, Warde
  • CLAIRE YEE, Greenwich
  • JULIANA GAGLIARDI, H-K/Morgan/Hale Ray
  • REBECCA ROSENBLUM-JONES, H-K/Morgan/Hale Ray
  • CATHERINE BURNS, Law
  • NATALIE MORRELL, Law
  • EMMA NELLY, Law
  • TALLULAH MALZ, Mercy
  • PAIGE BRANDT, Nonnewaug
  • NICOLE BOBBIE, Oxford
  • MOLLY CLIFFORD, Oxford
  • JILLIAN GOLDEN, Pomperaug
  • ALAINA KARP, Pomperaug
  • ERIN MARIE DUNN, South Windsor
  • NATALIE REEVES, Southington
  • CAITLIN VOZZELLA, St. Joseph
  • JULES RIZZITELLI, St. Joseph
  • LINDSAY CAPOBIANCO, St. Joseph
  • LAUREN HELLER, Stamford
  • HANNA LASKEY, Stonington
  • KATYA TORRUELLA, Stonington
  • LILA RICH, Stonington
  • ADRIANA RHODES, Tolland
  • CHARLOTTE PACHECO, Tolland
  • LEAH CODY, Trumbull
  • ELLIE FORMA, Trumbull
  • CAYDEN PAYMER, Trumbull
  • KENNA STEVENSON, Trumbull
  • KAYLIE BERGHAUS, Wilton
  • JUSTINE BIERSACK, Wilton
  • LILLY BYRNES, Wilton
  • SARAH COLLIAS, Wilton
  • OLIVIA MANNINO, Wilton
  • ISABELLA SORRENTINO, Woodstock Academy

SECOND TEAM

  • JILLIAN DA COSTA PINTO, Conard
  • NOTREVE NELSON, Conard
  • MORGAN McMAHON, Hand
  • HADLEY REISS, Hand
  • AVREY SULMAN, East Lyme
  • HANNAH WOJCIK, Ellington
  • ISABELLA FACTORA, Ludlowe
  • ESME FAGAN, Ludlowe
  • TORI SCHREIBER, Ludlowe
  • ALEXA AMSTER, Warde
  • NOELLE CIRAVOLO, Farmington
  • LINDSAY SMITH, Farmington
  • EMMA JERUE, Foran
  • JADE-SU CASEY, Glastonbury
  • ELLA ESPOSITO, Guilford
  • MEGAN CAFFERTY, H-K/Morgan/Hale Ray
  • CHLOE ROSENDAAL, Barlow
  • MACKENZIE POWERS, Law
  • MACKENNA SHARPE, Law
  • JADYN WILLIAMS, Killingly
  • HAILEY BEST, New Milford
  • RILEY HERRING, New Milford
  • HANNAH RAINEY, New Milford
  • CYRENA AROKIUM, Newtown
  • LAUREN YOUNG, Newtown
  • SAMANTHA THOMPSON, Nonnewaug
  • ALEXANDRA PEREIRA, Norwalk
  • ALYSSA SMERIGLIO, Norwalk
  • SARAH FEDELI, Norwich Free Academy
  • EMMA FIELD, Norwich Free Academy
  • ARIANNA GAUTHIER, Norwich Free Academy
  • ANNA GRAMLICH, Oxford
  • JULIA ESTEVES, Oxford
  • JULIANA SCIOSCIA, Oxford
  • SKYLAR MUGAVIN, Pomperaug
  • KATIE TOMASHESKI, Seymour
  • MAYA HATHORN, South Windsor
  • MADISON ALLISTER, Southington
  • ANNA HUGHES, St. Joseph
  • MARIANNA WEIGIEL, St. Joseph
  • CHLOE ASHTON, Staples
  • MIA PARKES, Staples
  • MIA GUSTER, Staples
  • MIMI SCHINDLER, Staples
  • DESIREE ZAHARIE, Stonington
  • TALIA LALLI, Trumbull
  • JULIANA PUCCIARELLI, Trumbull
  • ARIANA SEBOURNE, Trumbull
  • GRACE JACARUSO, Valley Regional
  • ELLA ARGHIRESCU, Wilton
  • LINDSEY GILES, Woodstock Academy