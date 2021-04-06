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Girls Basketball

The 2021 CHSCA All-State Girls Basketball team

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Notre Dame of Fairfield’s Aizhanique Mayo (2) steals the ball away during girls basketball action against Kolbe Cathedral in Fairfield, Conn., on Tuesday Feb. 23, 2021.

The 2021 Connecticut High School Coaches Association’s All-State Girls Basketball teams. Released Tuesday, April 6.

CLASS LL

  • CASSI BARBATO, Trumbull
  • CHARLOTTE BASSETT, Glastonbury
  • SARAH ERICSON, Norwich Free Academy
  • AZALYAH FELDER, Conard
  • KATIE FLYNN, Ridgefield
  • NICOLE HOLMES, Staples
  • SHAILYN PINKNEY, East Hartford
  • JAYLICE ROSARIO, Wilbur Cross
  • CALI STIETZEL, Ridgefield
  • JENISSA VARELA, Norwich Free Academy

CLASS L

  • LILLY FERGUSON, Newington
  • REBECCA FRALEY, Windsor
  • TAYLOR GOLEMBIESKI, E.O. Smith
  • SYDNEY LOUNDSBURY, Pomperaug
  • AIZHANIQUE MAYO, Notre Dame-Fairfield
  • SARA MACARY, Notre Dame-Fairfield
  • MARY McELROY, Simsbury
  • AVA MILS, Suffield
  • EMMA NOVAJASKY, Farmington
  • KAYLA TILUS, Notre Dame-Fairfield
  • ALYSSA VIRTUE, Fitch

CLASS MM

  • CIARA BROWN, Kolbe Cathedral
  • EMMA CARPENTER, Killingly
  • HANNAH GRUDZIEN, Killingly
  • ASHLEY HENNESSEY, Nonnewaug
  • CAITLYN HUNT, Sheehan
  • KATIE KONARESKI, Jonathan Law
  • BROOKE LACEY, Bethel
  • LINDSEY LAUGHLAN, Ellington
  • TAYLOR SALATO, East Haven
  • MILENA WALKER, Waterford

CLASS M

  • JESSICA BERENS, Coginchaug
  • CAITLYN DONADIO, Morgan
  • ADALYSE GONZALEZ, Windham
  • MAYA HILLMAN, Montville
  • CAYLA HOWARD, Holy Cross
  • SOPHIA MATES, Canton
  • KENZIE SIROWICH, Seymour
  • JAIDA VASQUEZ, Plainville
  • MYA ZACCAGNINI, Holy Cross

CLASS S

  • BROOKE DONAGHAY, Shepaug
  • KAYSIE DUPUIS, Parish Hill
  • SYDNEY EGGLETON, Thomaston
  • CHARLOTTE JORDAN, Coventry
  • MYA FIELD, East Hampton
  • EMMA KAHN, Thomaston
  • TRISTIN OBERG, Windsor Locks
  • ALANA PICARD, Windsor Locks
  • SYDNEY SEGALLA, Housatonic
  • ABBY ST. MARTIN, Putnam
  • ABIGAIL WILLIAMS, Wolcott Tech