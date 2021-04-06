The 2021 CHSCA All-State Girls Basketball team

The 2021 Connecticut High School Coaches Association’s All-State Girls Basketball teams. Released Tuesday, April 6.
CLASS LL
- CASSI BARBATO, Trumbull
- CHARLOTTE BASSETT, Glastonbury
- SARAH ERICSON, Norwich Free Academy
- AZALYAH FELDER, Conard
- KATIE FLYNN, Ridgefield
- NICOLE HOLMES, Staples
- SHAILYN PINKNEY, East Hartford
- JAYLICE ROSARIO, Wilbur Cross
- CALI STIETZEL, Ridgefield
- JENISSA VARELA, Norwich Free Academy
CLASS L
- LILLY FERGUSON, Newington
- REBECCA FRALEY, Windsor
- TAYLOR GOLEMBIESKI, E.O. Smith
- SYDNEY LOUNDSBURY, Pomperaug
- AIZHANIQUE MAYO, Notre Dame-Fairfield
- SARA MACARY, Notre Dame-Fairfield
- MARY McELROY, Simsbury
- AVA MILS, Suffield
- EMMA NOVAJASKY, Farmington
- KAYLA TILUS, Notre Dame-Fairfield
- ALYSSA VIRTUE, Fitch
CLASS MM
- CIARA BROWN, Kolbe Cathedral
- EMMA CARPENTER, Killingly
- HANNAH GRUDZIEN, Killingly
- ASHLEY HENNESSEY, Nonnewaug
- CAITLYN HUNT, Sheehan
- KATIE KONARESKI, Jonathan Law
- BROOKE LACEY, Bethel
- LINDSEY LAUGHLAN, Ellington
- TAYLOR SALATO, East Haven
- MILENA WALKER, Waterford
CLASS M
- JESSICA BERENS, Coginchaug
- CAITLYN DONADIO, Morgan
- ADALYSE GONZALEZ, Windham
- MAYA HILLMAN, Montville
- CAYLA HOWARD, Holy Cross
- SOPHIA MATES, Canton
- KENZIE SIROWICH, Seymour
- JAIDA VASQUEZ, Plainville
- MYA ZACCAGNINI, Holy Cross
CLASS S
- BROOKE DONAGHAY, Shepaug
- KAYSIE DUPUIS, Parish Hill
- SYDNEY EGGLETON, Thomaston
- CHARLOTTE JORDAN, Coventry
- MYA FIELD, East Hampton
- EMMA KAHN, Thomaston
- TRISTIN OBERG, Windsor Locks
- ALANA PICARD, Windsor Locks
- SYDNEY SEGALLA, Housatonic
- ABBY ST. MARTIN, Putnam
- ABIGAIL WILLIAMS, Wolcott Tech