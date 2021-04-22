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Boys Basketball

The 2021 CHSCA All-State Boys Basketball Team

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Christian Abraham / Hearst CT Media
Kolbe Cathedral’s Daniel Wellington (2) looks to score during SWC boys basketball championship action against Notre Dame of Fairfield in Brookfield, Conn., on Thursday March 25, 2021.

The 2021 Connecticut High School Coaches Association’s All-State Boys Basketball teams. Released Thursday, April 22.

DIVISION I

  • ISAIAH SULLIVAN, Bassick
  • BRODY LIMRIC, East Catholic
  • LOGAN CAREY, Fairfield Prep
  • JARED MARTIN, NFA
  • AKIM JOSEPH, Notre Dame-Fairfield
  • BEN CARROLL, Notre Dame-West Haven
  • TREVAHN DUNCAN, Sacred Heart
  • IAN CALABRESE, Simsbury
  • TROY MCKOY, Windsor

DIVISION II

  • DONOVAN CLINGAN, Bristol Central
  • DANIEL WELLINGTON, Kolbe Cathedral
  • AVERY HINNANT, Naugatuck
  • ESE ONAKPOMA, Naugatuck
  • JACK PETERSEN, Newtown
  • TYSHAWN JACKSON, Prince Tech
  • MALCOLM DUNCANSON, West Haven
  • ELI BLACKWELL, West Haven
  • JUSTIN MENARD, Xavier

DIVISION III

  • JACK HALL, Avon
  • LEO MAGNUS, New Canaan
  • JOJO WALLACE, New Milford
  • MATT CURTIS, Northwest Catholic
  • DION PERKINS, Seymour
  • JACK MCDONNELL, Sheehan
  • JASON JAMES, St. Joseph
  • WILL BARTON, St. Paul
  • JAYQUAN KIRKAND, Stratford

DIVISION IV

  • JONATHAN JACOBS, Aerospace
  • SHELDON SCHULER, Ansonia
  • JOSH BURKE, Canton
  • MATT RIVERA, Classical Magnet
  • JAMES GRODZICKI, Cromwell
  • YIANNI BARIBEAU, Killingly
  • MATEO ESMERALDO, Masuk
  • ELON MUNROE, SMSA

DIVISION V

  • JADEN WALKER, MLC
  • BERNARD HAWKINS, Montville
  • ZACH JOHNSON, Morgan
  • ROB ZIRLIS, Morgan
  • TYSHAWN JOHNSON, Plainville
  • OWEN HIBBARD, Shepaug
  • BRADY PALAZZESI, Somers
  • DYLAN MATULIS, Terryville
  • JOEY JOHNSON, Windam Tech

 