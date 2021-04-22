The 2021 CHSCA All-State Boys Basketball Team

The 2021 Connecticut High School Coaches Association’s All-State Boys Basketball teams. Released Thursday, April 22.
DIVISION I
- ISAIAH SULLIVAN, Bassick
- BRODY LIMRIC, East Catholic
- LOGAN CAREY, Fairfield Prep
- JARED MARTIN, NFA
- AKIM JOSEPH, Notre Dame-Fairfield
- BEN CARROLL, Notre Dame-West Haven
- TREVAHN DUNCAN, Sacred Heart
- IAN CALABRESE, Simsbury
- TROY MCKOY, Windsor
DIVISION II
- DONOVAN CLINGAN, Bristol Central
- DANIEL WELLINGTON, Kolbe Cathedral
- AVERY HINNANT, Naugatuck
- ESE ONAKPOMA, Naugatuck
- JACK PETERSEN, Newtown
- TYSHAWN JACKSON, Prince Tech
- MALCOLM DUNCANSON, West Haven
- ELI BLACKWELL, West Haven
- JUSTIN MENARD, Xavier
DIVISION III
- JACK HALL, Avon
- LEO MAGNUS, New Canaan
- JOJO WALLACE, New Milford
- MATT CURTIS, Northwest Catholic
- DION PERKINS, Seymour
- JACK MCDONNELL, Sheehan
- JASON JAMES, St. Joseph
- WILL BARTON, St. Paul
- JAYQUAN KIRKAND, Stratford
DIVISION IV
- JONATHAN JACOBS, Aerospace
- SHELDON SCHULER, Ansonia
- JOSH BURKE, Canton
- MATT RIVERA, Classical Magnet
- JAMES GRODZICKI, Cromwell
- YIANNI BARIBEAU, Killingly
- MATEO ESMERALDO, Masuk
- ELON MUNROE, SMSA
DIVISION V
- JADEN WALKER, MLC
- BERNARD HAWKINS, Montville
- ZACH JOHNSON, Morgan
- ROB ZIRLIS, Morgan
- TYSHAWN JOHNSON, Plainville
- OWEN HIBBARD, Shepaug
- BRADY PALAZZESI, Somers
- DYLAN MATULIS, Terryville
- JOEY JOHNSON, Windam Tech