The 2019 CHSCA Girls Volleyball All-State Teams

Class LL

The 2019 Connecticut All-State Girls Volleyball teams as voted on and selected by the Connecticut High School Coaches Association.

First Team: Ali Castro, Trumbull; Elaina Cummiskey, Darien; Clare Edminster, Warde; Jessica Foss, Shelton; Margaret Nolan, Ludlowe; Emma Richeri, New Milford; Lilly Saleeby, Greenwich; Elle Sneddon, New Canaan.

Second Team: Reem Abdel-Hack, Shelton; Lindsey Abramson, Cheshire; Raven Symone Jarrett, New Britain; Genevieve Murray, Newtown; Betsy Sachs, Westhill; Sophia Thagouras, Westhill; Avery Theriault, Conard.

CLASS L

First Team: Emma Appleman, Guilford; Meredith Blinn, RHAM; Emily Dempsey, Avon; Paula Hernandez, Woodstock Academy; Zoe Lowe, Bristol Eastern; Honora Ryan, Fitch; Katherine Santella, RHAM.

Second Team: Brielle Behuniak, Naugatuck; Ana Castro-Rodriguez, Masuk; Mya Delesdernier, East Lyme; Kaylee Jackson, Naugatuck; Gabriella Johnson, RHAM; Kathryn Ross, Bristol Central; Juliet Young, Guilford.

CLASS M

First Team: Katherine Anderson, Weston; Teagan Chrzanowski, Haddam-Killingworth; Ryleigh Conyo, Waterford; Alexis Neider, Jonathan Law; Elsie Phillips, Granby Memorial; Faith Rousseau, Seymour; Kolby Sirowich, Seymour.

Second Team: Elayna Beutel, Woodland; Alena Crosby, Valley Regional; Elizabeth Litwinko, Berlin; Elizabeth Long, East Catholic; Victoria O’Bar, Nonnewaug; Abby Scheurich, Nonnewaug; Ashlyn Zematis, Northwestern Regional.

CLASS S

First Team: Sadie Budzik, Cromwell; Brianna Delloianco, Hale-Ray; Haylee Granato, Bolton; Julia Hassett, Coventry; Indigo Hevner, Lyman Memorial; Kalissa Jameson, SNSA; Rebecca Mayer, SMSA; Helen Megson, Lyman Memorial.

Second Team: Sarah Aviles, Griswold; Kelsi Blatchley, St. Paul; Aleksandra Box, Immaculate; Brooke Cuthbertson, East Hampton; Sydney Fowler, Coginchaug; Bridget Jordan, Coventry; Molly Shields, Coginchaug.