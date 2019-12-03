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The 2019 All-SCC Football Teams

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Hand’s Colin McCabe, the 2019 SCC Tier I player of the year, breaks away against Notre Dame-West Haven during first quarter football Friday evening at Strong Field in Madison. Friday, September 13, 2019 (Photo Peter Hvizdak / Hearst Connecticut Media)

The 2019 All-Southern Connecticut Conference Football Teams. Complete All-SCC fall sports teams can be found here.

TIER 1

  • Player of Year: COLIN McCABE, Hand
  • Coach of Year: DAVID MASTROIANNI, Hand

OFFENSE

OL:  KYLE CORBY, Shelton

OL: LUKE MARUCA, North Haven

OL: DEVIN COLEMAN, West Haven

OL: TOM BAMBRICK, Daniel Hand

OL: ISIAH DELOATCH, Shelton

OL: NICO GAREA, Notre Dame

TE:  ETHAN HABERMAN, Daniel Hand

WR: KJ GRISHAM, Xavier

WR: MAX MCGILLICUDDY, Fairfield Prep

RB:  TYLER PJATAK, Shelton

RB: COLIN MCCABE, Daniel Hand

QB: PHOENIX BILLINGS, Daniel Hand

QB: JACKSON ZALINSKY, Notre Dame

PK: ISAIAH MCNEILLY, Daniel Hand

DEFENSE

DL: BEN CORNIELLO, Daniel Hand

DL: MICHAEL LOCKAVITCH, Shelton

DL: KYLE VACCARELLA, Fairfield Prep

DL: PHILLIP SISSICK, Shelton

LB: ALBERT HOOKS, North Haven

LB: NICK MORRIS, Fairfield Prep

LB: MARCELIUS RUIZ, Xavier

LB: SHANE REINER, Daniel Hand

LB: MALAKI WRIGHT, West Haven

DB: TOMMY CANDELORA, Notre Dame

DB: JORDAN BERRIOS, West Haven

DB: JOE DEJESUS, Fairfield Prep

TIER 2

  • Player of Year: TERRENCE BOGAN, Sheehan
  • Coach of Year: TOM DYER, Hamden

OFFENSE

OL: OMAR HENRY, Hillhouse

OL: TROY RAINEY, Harding

OL: WILL BERGIN, Cheshire

OL: SEAN CANGIANO, Cheshire

OL: MICKEY DEMING, Sheehan

WR: CHRIS PIGATT, Hamden

WR: JORDAN DAVIS, Sheehan

RB: TERRENCE BOGAN, Sheehan

RB: JAKE MCALINDEN, Cheshire

RB: DAVONTE MITCHELL, Hamden

QB: DEMELLE TURNER, Hillhouse

QB: NAZJHIR CURRY, Harding

DEFENSE

DL: CHIHOLM OKORO, Cheshire

DL: JOE DIGELLO, Amity Regional

DL: BRAEDON MCCARTHY, Sheehan

DL: NICO SEMENELLA, Amity Regional

DL: KENARD FULLER, Hillhouse

LB: CHINO GRANT, Wilbur Cross

LB: TYMELL HAYNES, Hamden

LB: TJ DIPASQUALE, Sheehan

LB: SAM SACHS, Amity Regional

DB: EDWIN FIGUEROA, Hamden

DB: MARCELL ROBINSON, Harding

DB: COLBY GRIFFIN, Cheshire

P:  DARIUS MILLS, Hamden

TIER 3

  • Player of Year: CHARLES WALCOTT, Guilford
  • Coach of Year: SCOTT BENOIT, East Haven

OFFENSE

OL: JAKE BRADLEY, Guilford

OL: IAN MACDONALD, Branford

OL: MARK FRANCO, Lyman Hall

OL: MAX QUEIROZ, Foran

TE:  AIDAN CHIAIA, Guilford

WR: SHAKESPEARE RODRIGUEZ, Lyman Hall

WR: WILL PHELAN, Foran

WR: RAYSHON JACOBS, Jonathan Law

RB:  CHARLES WALCOTT, Guilford

QB:  SEAN KELLY, Branford

QB: SP PRAGANO, Lyman Hall

QB:  ANDREW JANIK, Foran

DEFENSE

DL:  CALVIN NELSON, East Haven

DL: JUSTIN OSLER, Branford

DL: ANTHONY DIFEDERICO, Jonathan Law

LB:  LUKE O’REARDON, Lyman Hall

LB:  JAKE MARQUARDT, East Haven

LB:  GIACOMO IZZO, East Haven

LB:  GAGE DIAS, Foran

DB:  MIKE CARUSO, East Haven

DB: KAMRYN HOLMES, Branford

DB: JIMMY KRUPP, Guilford

DB: MIKE CASTELLANO, East Haven