The 2019 All-SCC Football Teams

The 2019 All-Southern Connecticut Conference Football Teams. Complete All-SCC fall sports teams can be found here.
TIER 1
- Player of Year: COLIN McCABE, Hand
- Coach of Year: DAVID MASTROIANNI, Hand
OFFENSE
OL: KYLE CORBY, Shelton
OL: LUKE MARUCA, North Haven
OL: DEVIN COLEMAN, West Haven
OL: TOM BAMBRICK, Daniel Hand
OL: ISIAH DELOATCH, Shelton
OL: NICO GAREA, Notre Dame
TE: ETHAN HABERMAN, Daniel Hand
WR: KJ GRISHAM, Xavier
WR: MAX MCGILLICUDDY, Fairfield Prep
RB: TYLER PJATAK, Shelton
RB: COLIN MCCABE, Daniel Hand
QB: PHOENIX BILLINGS, Daniel Hand
QB: JACKSON ZALINSKY, Notre Dame
PK: ISAIAH MCNEILLY, Daniel Hand
DEFENSE
DL: BEN CORNIELLO, Daniel Hand
DL: MICHAEL LOCKAVITCH, Shelton
DL: KYLE VACCARELLA, Fairfield Prep
DL: PHILLIP SISSICK, Shelton
LB: ALBERT HOOKS, North Haven
LB: NICK MORRIS, Fairfield Prep
LB: MARCELIUS RUIZ, Xavier
LB: SHANE REINER, Daniel Hand
LB: MALAKI WRIGHT, West Haven
DB: TOMMY CANDELORA, Notre Dame
DB: JORDAN BERRIOS, West Haven
DB: JOE DEJESUS, Fairfield Prep
TIER 2
- Player of Year: TERRENCE BOGAN, Sheehan
- Coach of Year: TOM DYER, Hamden
OFFENSE
OL: OMAR HENRY, Hillhouse
OL: TROY RAINEY, Harding
OL: WILL BERGIN, Cheshire
OL: SEAN CANGIANO, Cheshire
OL: MICKEY DEMING, Sheehan
WR: CHRIS PIGATT, Hamden
WR: JORDAN DAVIS, Sheehan
RB: TERRENCE BOGAN, Sheehan
RB: JAKE MCALINDEN, Cheshire
RB: DAVONTE MITCHELL, Hamden
QB: DEMELLE TURNER, Hillhouse
QB: NAZJHIR CURRY, Harding
DEFENSE
DL: CHIHOLM OKORO, Cheshire
DL: JOE DIGELLO, Amity Regional
DL: BRAEDON MCCARTHY, Sheehan
DL: NICO SEMENELLA, Amity Regional
DL: KENARD FULLER, Hillhouse
LB: CHINO GRANT, Wilbur Cross
LB: TYMELL HAYNES, Hamden
LB: TJ DIPASQUALE, Sheehan
LB: SAM SACHS, Amity Regional
DB: EDWIN FIGUEROA, Hamden
DB: MARCELL ROBINSON, Harding
DB: COLBY GRIFFIN, Cheshire
P: DARIUS MILLS, Hamden
TIER 3
- Player of Year: CHARLES WALCOTT, Guilford
- Coach of Year: SCOTT BENOIT, East Haven
OFFENSE
OL: JAKE BRADLEY, Guilford
OL: IAN MACDONALD, Branford
OL: MARK FRANCO, Lyman Hall
OL: MAX QUEIROZ, Foran
TE: AIDAN CHIAIA, Guilford
WR: SHAKESPEARE RODRIGUEZ, Lyman Hall
WR: WILL PHELAN, Foran
WR: RAYSHON JACOBS, Jonathan Law
RB: CHARLES WALCOTT, Guilford
QB: SEAN KELLY, Branford
QB: SP PRAGANO, Lyman Hall
QB: ANDREW JANIK, Foran
DEFENSE
DL: CALVIN NELSON, East Haven
DL: JUSTIN OSLER, Branford
DL: ANTHONY DIFEDERICO, Jonathan Law
LB: LUKE O’REARDON, Lyman Hall
LB: JAKE MARQUARDT, East Haven
LB: GIACOMO IZZO, East Haven
LB: GAGE DIAS, Foran
DB: MIKE CARUSO, East Haven
DB: KAMRYN HOLMES, Branford
DB: JIMMY KRUPP, Guilford
DB: MIKE CASTELLANO, East Haven