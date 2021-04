Saturday’s Roundup: Ansonia, Hand win big in baseball; Law rolls in softball

BASEBALL

Ansonia 8, Derby 2

Derby 0 0 0 0 0 1 1 — 2 4 3 Ansonia 0 0 6 0 0 0 2 — 8 12 2

Batteries: Derby—and Dentem; Ansonia—Brendan Palmer (3-1) and Ashmer Pedraza

Team records: Derby (0-2); Ansonia (3-3)

Comments: Brendan Palmer improves to 3-1.

Daniel Hand 12, Cheshire 3

Cheshire 0 0 0 1 1 0 1 — 3 9 3 Daniel Hand 3 3 2 1 0 0 3 — 12 14 2

Batteries: Cheshire—Ryan Camp (0-1), Mulligan (3), Daniel Zawalich (4), Luca Raccio (5), Chris Leddy (6) and Ian Wirtz; Daniel Hand—Matt Carone (1-0 2 Sv), James Arida (4), H. Geremia (6) and Connor Powell

2B: C—Leddy; DH—DePino (2), Pireaux (2).

Team records: Cheshire (1-4-0); Daniel Hand (6-0)

SOFTBALL

Jonathan Law 10, West Haven 0

Jonathan Law 0 1 0 1 8 1 — 10 15 West Haven 0 0 0 0 0 0 0 — 0 4 1

Batteries: Jonathan Law—Talia Salanto (3-0); West Haven—N. Krajcir (0-1), S Raccio (5)

2B: JL—Lula, Salanto.

Team records: Jonathan Law (4-0-0); West Haven (1-1-0)

Comments: Nicolina Salanto was 5-5 for law. Sarah paulus added a hit and 3 RBIs. Elizabeth Roos had two hits. Brianna Miller had two hits for west haven

BOYS LACROSSE

Daniel Hand 17, Morgan 2

Morgan (0-1) 0 0 0 2 — 2 Daniel Hand (2-1) 9 2 2 4 — 17

Shots: Morgan 15, Daniel Hand 38

Daniel Hand (2-1-0)

Assists: Darrell Brake. Saves: Nick Lynch 7.

GIRLS LACROSSE

Amity 17, Mercy 7

Amity (3-1) 8 7 — 17 Mercy (2-4) 4 3 — 7

Shots: Amity 31, Mercy 13

Amity (3-1-0)

Goals: Natalie Huber 3, Lauren Ronai 5, Dylan Lyons 6, Meghan Smith 2, Stella Carney. Assists: Natalie Huber, Lauren Ronai, Dylan Lyons 2, Meghan Smith, Kalliopi Manionlis. Saves: Payton Rahn 6.

Mercy (2-4-0)

Goals: Ava Arcesi 2, Kylie Fordyce, Shaelyn Kelley, Lily Schoonmaker 3. Assists: Maddy Carbone, Kylie Fordyce. Saves: Reilly Keegan 8.

Greens Farms Academy 16, Hamden Hall 1

Hamden Hall (0-2) 0 1 — 1 Greens Farms Academy (1-0) 13 3 — 16

Shots: Hamden Hall 5, Greens Farms Academy 30

Hamden Hall (0-2-0)

Goals: Mila Millhouse. Saves: Tabitha Gray 11.

Greens Farms Academy (1-0-0)

Goals: Laci Raveis, Annie Keating 2, Annie Lew 2, Charlotte Walter 2, Emma Orenstein 4, Lydia San Jose, Grace Almeida, Katie Barnard, Emma Smith.

BOYS VOLLEYBALL

Shelton 3, Oxford 0

Team scores: Shelton 25-4, 25-9, 25-7.Oxford: Anthony Fabrizi- 6 digs 2 kills, Jared Labraico- 1 kill 2 blocks, Shelton: Robert Queverdo- 5 kills 4 digs, Nate Foss- 5 aces 5 digs, Alex Malozzi- 3 kills 1 ace. Records: Oxford 0-5, Shelton 5-0.

BOYS TENNIS

Fairfield Prep 4, Guilford 3. Singles: (G) Walker Mulligan over Charlie Fabro 6-0, 6-0; (G) Dom Dadak over Colin Sullivan 6-1, 6-3; (F) Charlie Youngs over Ronan McDermott 6-0, 6-4; (G) Ethan DeAngelo over Vishnu Kumar 7-5, 6-1. Doubles: (F) Brando Savi & Jason Gong over Patrick Zhang & Max Banning 6-2, 6-0; (F) Bobby Rotundo & Tommy Nardone over Ben Kellner & Aryan Patel 6-0, 6-2; (F) Robbie Donahue & Matthew Kelly over Sean Johnson & Luke Robbins 6-1, 6-1.

Hamden 7, Career 7: Singles — #1 singles Quinn Northrup (H) def. Marcus Duff (C) 6-2,6-4 #2 singles Brian Oppenheimer (H) def Martin Duff (C) 7-6 (8-6), 6-0 #3 singles Nolan Jermain (H) def Terry Giles (C) 6-2, 6-3, #4 singles Josh Alexander (H) def. Sam Padilla (C) 6-0,6-1. Hamden wins doubles by default.

Hand 5, Notre Dame-West Haven 2 (at Polson Middle): Singles : James Lorenzetti ND def David Levchenko (DH).6-0 6-1 Elliott Booth (DH) Def Thomas Fawnett ND 6-0 6-1 Desmond Shannon ND def Max Gulla(DH) 7-5 6-1 John VanOstenbridge (DH) Def Walley Ninnouevo 6-0 6-0; Doubles: Reilly Vejar/ Will De Charbert (DH) Def Jack Jonnitto / Justin Pullio 6-06-0 Will Fumex/Matt Vetter(DH) Def miles Liqon/ Roger Coleman 6-0 6-0 Patrick Hennessey/ Charlie McIntyer (DH) Def Graham Lombokey/ Colin Lombokey 6-0 6-0.

Hopkins 7, King 0 (at Sterling Farms CC Stamford: Singles: 1) Teo Bortan def. James Davies 6-1, 4-6, 10-3; 2) Jay Dusza def. Will Anderson 6-1, 6-1; 3) Andy Toft def. Yury Sandmeier 6-1, 6-1; 4) Johnny Guo def. Jason Loeb 7-6, 3-6, 10-7; Doubles: 1) Luke Brennan/Matthew DeLaurentis def. Paul Funk/Ruper Black 6-3, 6-4; 2)Jeremy Pennington/Emmett Dowd def. Aidan Bresnahan/Tommy Heaton 6-4,6-4; 3) Lucio Kombo/Jacob Ceisler def. Ben Helman/Rahill Jaisnel 6-1, 6-3. Records:Hopkins 1-1; King 1-1.

Law 7, West Haven 0 (at Milford). Singles: Dan Folloni (JL) def. Benjamin Sager (WH) 6-1, 6-2; Adarsh Senthilnathan (JL) def. Abdel Mohamednour (WH) 6-0, 6-0; Sanskar Shah (JL) def. Hayat Khan (WH) 6-3, 6-0; Jonathan Uruchida (JL) def. Mustansir Jamalee (WH) 6-0 6-1; Doubles: Julien Roy/Brian Zirkel (JL) def. Murtaza Amjad/Ahmed Mohamednour (WH) 6-3, 6-3; Angel Santiago/Pardhip Nair (JL) def. Chris Leum/Robert Vets (WH) 6-0, 6-0; Lucas Greifzu/Zachary Moller (JL) def. Valentin Diaz/Driton Imerukaj (WH) 6-1 6-0. Records: JL 5-0, WH 0-6.

GIRLS TENNIS

Hopkins 6, King 1 (at Stamford): Olivia Boeckman (King) def Lera Strickland (Hopkins) 7-5, 6-0; Sebaga Kombo (Hop) def Elizabeth Glinka 6-1, 6-1; Margot Sack (Hop) def Maddiline Blattman (King) 6-1, 6-2; Katie Driscoll (Hop) def Alisa Kukharkin (King) 6-1, 6-2; Amy Metrick/Megan Yi (Hop) def Catelyn Peters/Quinn Resnick (King) 7-5, 6-1; Ellie Medovnikov/Kiersten Brennan (Hop) def Eva Fragner/Charlotte Ozizmir (King) 6-4, 4-6, 10-8; Sofia Tamayo/Allison Fehmel (Hop) def Chloe Gordon/Elizabeth King (King) 6-4, 6-3; Team records: Hopkins 3-0; King 2-2.

Sheehan 7, East Haven 0 (at Wallingford): Singles: Maddy Yasgar (S) beats Oreen Alberino (E.H.) 6-1, 6-3; Daytona Scherb (S) beats Megan Poulaitis (E.H.) 6-2, 6-0; Jordan Allen (S) beats Siya Patel (EH) 6-4, 6-1; Dylan Smith (S) beats Diana Vasquez (E.H.) 6-0, 6-0’ Doubles: Becky Falcone/Alondra Lopez (S) beat Emily Sortito/Lamryn Lendroth (E.H.) 6-2, 6-1; Sydney Cuticelli/Lexi Carim (S) beat Karlee Lynn/Izabella Orzewsli (E.H.) 6-1, 6-1; Halle Digioia/Emily Jasinski (S) beat Isha Patel/Abby Brooks (E.H.) 6-2, 6-0; Records: Sheehan: 6-1 East Haven: 3-4.

BOYS TRACK

Sheehan 116, Maloney 32: 4×800 Maloney 10:25.4 (Myles, Torres, Zalec Curry); 4×100 45.0 Sheehan (Jelan Kollie, Paul Burkett, Lucas Leon, Ryan Villano) hh 19.5 Jose Camargo Sheehan 100m 11.2 Ryan Villano Sheehan 400m 52.3 Paul Burkett Sheehan 1600m 4:26.7 Rey Torres Maloney; 800 2:04 Rey Torres Maloney; 200 26.6 Patrice Mansfield Sheehan; 300 hurdles Jose Camargo 47.1; 200 23.4 Ryan Villano Sheehan; 3200 10:54.1 Anthony Galicia Sheehan; Javelin 106′ TJ Hawkins Maloney; shot put 34-11.5 Anthony Dominello Sheehan discus 92-4 Jack Taylor Sheehan high Jump 5-6 Jelon Kollie Sheehan long jump 19-3 Paul Burkett Sheehan; Triple Jump 35-11 Kyle Fraizer Sheehan; pole vault 7-6 Kyle Frazier Sheehan.

GIRLS TRACK

Sheehan 129, Maloney 18: 4 x 800 10:50.8 Sheehan (Olivia Platt, Ariana Amodio, Nellie Koepher, Lily Nagy-Leranthnag; 4×100 51.0 Sheehan (Clarisse Aminawung, Patrice Mansfield, Ali Villano, Avery Winters; 100 hurdles 17.3 Clarisse Aminawung Sheehan; 100 12.9 Patrice Mansfield Sheehan; 1600m 5:32.6 Lizzy Brown Sheehan; 400 62.6 Avery Winters Sheehan; 300 hu 49.8 Clarisse Aminawung Sheehan; 800 2:33.0 Olivia Platt Sheehan; 200 26.6 Patrice Mansfield Sheehan; 3200m 12:05.0 Lizzy Brown Sheehan; 4×400 4;20.6 Aminawung, Wriesen, Winters,Mansfield long jump 16′ 7 Erin Brennan Sheehan; high jump, Matias Maloney 4’6; triple jump 36′ 2 Erin Brennan Sheehan (school record); shot put 33-5.5 Darla Jagrosse Sheehan; Discus 86-0 Maddie DiPasquale Sheehan; Javelin 85-11 Caitlyn Hunt Sheehan; Pole Vault 10-6 Erin Brennan Sheehan.