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Girls Basketball

Monday’s CIAC girls basketball roundup

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Monday’s CIAC tournament girls basketball boxes reported to GameTimeCT
 
 

Bassick 66, North Branford 46

North Branford 10 10 11 15 46
Bassick 21 19 13 13 66

North Branford

Braeden Lebeau 10 0 1-2 21, Julia Riccardo 2 1 0-0 7, Marissa Riccardo 1 0 1-2 3, Lily Blomster 2 0 0-0 4, Hanna Senerchia 1 0 2-2 4, Briana Dautaj 0 0 1-2 1, Erica Piercey 0 0 1-2 1, Avonlea Lebeau 1 1 0-0 5

Bassick

Amarie Davidson 7 1 2-4 19, Danshanelle Holness 5 0 0-0 10, Heaven Thomas 6 0 1-1 13, Cashe Rogers 5 0 3-5 13, Samayya Woolcock 3 0 1-2 7, Dezirae Holness 2 0 0-0 4

Seymour 68, Plainville 65

Plainville 17 16 15 17 65
Seymour 18 17 17 16 68

Plainville

Lily Wazorko 2 6 1-0 23, Tessa Susco 0 1 0-0 3, Jaida Vasquez 7 0 2-0 16, Kori Jones 6 3 2-0 23, Olivia Wazorko 0 0 0-0 0, Katie Gagnon 0 0 0-0 0, Elena Gorneault 0 0 0-0 0, Vanessa Xiaves 0 0 0-0 0

Seymour

Kolby Sirowich 3 0 1-0 7, Morgan Teodosio 2 0 3-0 7, Alyssa Johnson 2 2 2-0 12, Kiley Drezek 6 4 2-0 26, Jacey Cosciello 0 0 3-0 3, Arlinda Peraj 5 1 0-0 13

Wilbur Cross 59, Manchester 45

Manchester 11 8 15 11 45
Wilbur Cross 18 14 14 13 59

Manchester

Sanai Worrell 1 1 0-0 5, madison Glasgow 2 1 0-0 7, shalom acheampong 2 0 0-0 4, madison boiland 2 0 0-0 4, tyonna tyson 8 1 4-6 23, jaden patrick 0 0 2-2 2

Wilbur Cross

April Artis 11 0 0-0 22, Rayne Durant 6 0 0-0 12, Madison McAulay 2 0 1-2 5, Jaylice Rosario 6 0 2-3 14, Kandi Everette 3 0 0-0 6

Jonathan Law 51, Amistad 49

Amistad 9 9 18 13 49
Jonathan Law 12 9 12 18 51

Amistad

Ashleigh McDonald 5 1 6-6 19, Christine Ferguson 9 0 0-1 18, Mahogany Brown 0 0 2-2 2, Chyna Watts 1 0 1-2 3, Destiny Bennet 2 1 0-2 7

Jonathan Law

Maddie Lula 2 1 6-6 13, Shelby Green 4 0 1-1 9, Katie Konareski 0 2 0-0 6, Olivia Kowalski 1 4 0-0 14, Jill Hall 3 0 0-1 6

Morgan 52, Immaculate 47

Immaculate 10 13 9 15 47
Morgan 13 11 12 16 52

Immaculate

Ashley Nicoletti 1 0 0-0 2, Audrey Quish 2 0 0-0 4, Olivia Kent 2 2 0-0 10, Sophia Mingachos 2 0 4-4 8, Mackenzie O’Rourke 0 2 2-2 8, Soltis 0 0 3-4 3, Arcario 1 1 4-4 9, Sarah McKinnon 0 1 0-0 3

Morgan

Catie Donadio 6 0 11-14 23, Leah McComiskey 1 2 0-0 8, Alyse Olcott 0 0 0-0 0, Rachel Lehn 0 0 0-0 0, Caeley Ayer 0 3 3-6 12, Alex Kelly 0 0 1-6 1, Katie Martin 2 0 4-6 8

Ansonia 52, Plainfield 29

Plainfield 4 10 8 7 29
Ansonia 10 16 11 15 52

Plainfield

Kenzie Petero 0 0 0-0 0, Olivia Bessette 1 0 2-5 4, Hannah Irons 1 0 0-0 2, Chloe Lapierre 2 1 6-6 13, Kaylee Brown 4 0 0-1 8, Megan Hart 1 0 0-0 2

Ansonia

Natasha Rivera 6 0 3-4 15, JoJo Sanchez 0 5 0-0 15, Jayda Sanchez 0 1 0-2 3, Lilly Romanowski 0 0 0-0 0, Isra Hanaif 0 0 0-0 0, Krystalee Fernandez 5 0 2-3 12, Rishalie Garcia 2 1 0-0 7

Northwest Catholic 48, Foran 21

Foran 7 5 0 9 21
Northwest Catholic 24 10 10 4 48

Foran

Lauren Henan 0 2 2-2 8, Courtney Musante 1 0 0-0 2, Bridgit Collins 0 0 0-0 0, Mia Luewenberg 1 0 0-0 2, Makenzie Wisniewski 0 0 0-0 0, Abby Sanwald 0 0 0-0 0, Mia Tunucci 1 0 0-1 2, Zoe Fallon 0 0 0-0 0, Mary Rodrigues 2 0 0-0 4, McTigue 0 0 0-0 0, Stroffolino 0 0 0-0 0, Daviginon 0 0 0-0 0, Malesky 0 0 0-0 0, Tavitian 0 0 3-3 3

Northwest Catholic

Erin Carucci 3 1 0-7 9, Nora Staunton 4 0 0-0 8, Caroline Rutenberg 1 0 0-1 2, Brianna Lebrun 4 0 1-3 9, Morgan Murphy 4 2 0-0 14, Taylor Popella 1 0 0-0 2, Lily Borowiec 0 0 2-4 2

 

Trumbull 52, West Haven 34

West Haven  6 9 7 12 34
Trumbull  5 15 9 23 52

West Haven 

Davina Mendez 1 0 0-3 2, Brianna Sebastian 1 0 1-3 3, Sarah Evangelista 0 0 0-5 0, Elena Petrie 0 0 0-1 0, Tenique Gates 0 0 0-4 0, Kassidy Carrano 0 3 0-0 9, Amani Abuhatab 5 0 4-6 14, Dealyce Howard 2 0 2-2 6

Trumbull 

Emma Gentry 1 0 0-0 2, Emi Roberto 2 0 2-3 6, Sarah Stolze 1 0 1-2 3, Cassie Barbato 5 4 4-5 26, Maeve Hampford 2 0 2-5 6, Grace Lesko 1 0 0-0 2, Amanda Ruchalski 0 0 1-2 1, Sam Guimont 0 1 0-0 3, Mary Lynch 0 0 0-0 0, Julia Lindwall 1 0 1-2 3, Grace Trotta 0 0 0-0 0, Brooke Guimont 0 0 0-0 0

Fairfield Warde 60, Danbury 49

Fairfield Warde  0 0 0 0 60
Danbury  0 0 0 0 49

Fairfield Warde 

Aleysha Henry 3 7 5-6 32, Maya Henry 0 4 3-5 15, Carolyn Mills 0 1 2-6 5, Teagan Tully 0 0 0-0 0, Toni Lamparski 0 3 0-0 9

Danbury 

Chloe Perreault 6 1 0-1 15, Viviana Flores 2 0 0-0 4, Tanisha Cunningham 2 2 0-0 10, Kianna Perry 1 4 3-5 17, Amar’Ryi Edwards 0 0 1-3 1, Gabriella Kufuer 1 0 0-0 2

Newtown 48, Cheshire 26

Cheshire 3 8 8 7 26
Newtown  20 8 8 12 48

Cheshire

Grace Lurz 2 1 2-2 9, Kaylee Clark 0 0 1-3 1, Ariana Perlini 0 0 1-2 1, Tess Givens 1 0 0-2 2, Ella Watson 0 0 3-4 3, Emma Watkinson 2 1 1-1 8, Rylee Post 0 0 2-2 2

Newtown 

Amy Sapenter 2 0 0-1 4, Emma Magazu 1 1 0-2 5, Cyleigh Wilson 2 0 0-4 4, Shea Murphy 0 2 4-4 10, Juliette Cryder 4 0 1-2 9, Chloe OConnell 1 1 0-1 5, Carlie Smith 2 1 0-4 7, Rebecca Alicea 0 0 1-2 1, Julia Gerace 1 0 1-1 3