Monday’s CIAC girls basketball roundup

Bassick 66, North Branford 46
|North Branford
|10
|10
|11
|15
|—
|46
|Bassick
|21
|19
|13
|13
|—
|66
North Branford
Braeden Lebeau 10 0 1-2 21, Julia Riccardo 2 1 0-0 7, Marissa Riccardo 1 0 1-2 3, Lily Blomster 2 0 0-0 4, Hanna Senerchia 1 0 2-2 4, Briana Dautaj 0 0 1-2 1, Erica Piercey 0 0 1-2 1, Avonlea Lebeau 1 1 0-0 5
Bassick
Amarie Davidson 7 1 2-4 19, Danshanelle Holness 5 0 0-0 10, Heaven Thomas 6 0 1-1 13, Cashe Rogers 5 0 3-5 13, Samayya Woolcock 3 0 1-2 7, Dezirae Holness 2 0 0-0 4
Seymour 68, Plainville 65
|Plainville
|17
|16
|15
|17
|—
|65
|Seymour
|18
|17
|17
|16
|—
|68
Plainville
Lily Wazorko 2 6 1-0 23, Tessa Susco 0 1 0-0 3, Jaida Vasquez 7 0 2-0 16, Kori Jones 6 3 2-0 23, Olivia Wazorko 0 0 0-0 0, Katie Gagnon 0 0 0-0 0, Elena Gorneault 0 0 0-0 0, Vanessa Xiaves 0 0 0-0 0
Seymour
Kolby Sirowich 3 0 1-0 7, Morgan Teodosio 2 0 3-0 7, Alyssa Johnson 2 2 2-0 12, Kiley Drezek 6 4 2-0 26, Jacey Cosciello 0 0 3-0 3, Arlinda Peraj 5 1 0-0 13
Wilbur Cross 59, Manchester 45
|Manchester
|11
|8
|15
|11
|—
|45
|Wilbur Cross
|18
|14
|14
|13
|—
|59
Manchester
Sanai Worrell 1 1 0-0 5, madison Glasgow 2 1 0-0 7, shalom acheampong 2 0 0-0 4, madison boiland 2 0 0-0 4, tyonna tyson 8 1 4-6 23, jaden patrick 0 0 2-2 2
Wilbur Cross
April Artis 11 0 0-0 22, Rayne Durant 6 0 0-0 12, Madison McAulay 2 0 1-2 5, Jaylice Rosario 6 0 2-3 14, Kandi Everette 3 0 0-0 6
Jonathan Law 51, Amistad 49
|Amistad
|9
|9
|18
|13
|—
|49
|Jonathan Law
|12
|9
|12
|18
|—
|51
Amistad
Ashleigh McDonald 5 1 6-6 19, Christine Ferguson 9 0 0-1 18, Mahogany Brown 0 0 2-2 2, Chyna Watts 1 0 1-2 3, Destiny Bennet 2 1 0-2 7
Jonathan Law
Maddie Lula 2 1 6-6 13, Shelby Green 4 0 1-1 9, Katie Konareski 0 2 0-0 6, Olivia Kowalski 1 4 0-0 14, Jill Hall 3 0 0-1 6
Morgan 52, Immaculate 47
|Immaculate
|10
|13
|9
|15
|—
|47
|Morgan
|13
|11
|12
|16
|—
|52
Immaculate
Ashley Nicoletti 1 0 0-0 2, Audrey Quish 2 0 0-0 4, Olivia Kent 2 2 0-0 10, Sophia Mingachos 2 0 4-4 8, Mackenzie O’Rourke 0 2 2-2 8, Soltis 0 0 3-4 3, Arcario 1 1 4-4 9, Sarah McKinnon 0 1 0-0 3
Morgan
Catie Donadio 6 0 11-14 23, Leah McComiskey 1 2 0-0 8, Alyse Olcott 0 0 0-0 0, Rachel Lehn 0 0 0-0 0, Caeley Ayer 0 3 3-6 12, Alex Kelly 0 0 1-6 1, Katie Martin 2 0 4-6 8
Ansonia 52, Plainfield 29
|Plainfield
|4
|10
|8
|7
|—
|29
|Ansonia
|10
|16
|11
|15
|—
|52
Plainfield
Kenzie Petero 0 0 0-0 0, Olivia Bessette 1 0 2-5 4, Hannah Irons 1 0 0-0 2, Chloe Lapierre 2 1 6-6 13, Kaylee Brown 4 0 0-1 8, Megan Hart 1 0 0-0 2
Ansonia
Natasha Rivera 6 0 3-4 15, JoJo Sanchez 0 5 0-0 15, Jayda Sanchez 0 1 0-2 3, Lilly Romanowski 0 0 0-0 0, Isra Hanaif 0 0 0-0 0, Krystalee Fernandez 5 0 2-3 12, Rishalie Garcia 2 1 0-0 7
Northwest Catholic 48, Foran 21
|Foran
|7
|5
|0
|9
|—
|21
|Northwest Catholic
|24
|10
|10
|4
|—
|48
Foran
Lauren Henan 0 2 2-2 8, Courtney Musante 1 0 0-0 2, Bridgit Collins 0 0 0-0 0, Mia Luewenberg 1 0 0-0 2, Makenzie Wisniewski 0 0 0-0 0, Abby Sanwald 0 0 0-0 0, Mia Tunucci 1 0 0-1 2, Zoe Fallon 0 0 0-0 0, Mary Rodrigues 2 0 0-0 4, McTigue 0 0 0-0 0, Stroffolino 0 0 0-0 0, Daviginon 0 0 0-0 0, Malesky 0 0 0-0 0, Tavitian 0 0 3-3 3
Northwest Catholic
Erin Carucci 3 1 0-7 9, Nora Staunton 4 0 0-0 8, Caroline Rutenberg 1 0 0-1 2, Brianna Lebrun 4 0 1-3 9, Morgan Murphy 4 2 0-0 14, Taylor Popella 1 0 0-0 2, Lily Borowiec 0 0 2-4 2
Trumbull 52, West Haven 34
|West Haven
|6
|9
|7
|12
|—
|34
|Trumbull
|5
|15
|9
|23
|—
|52
West Haven
Davina Mendez 1 0 0-3 2, Brianna Sebastian 1 0 1-3 3, Sarah Evangelista 0 0 0-5 0, Elena Petrie 0 0 0-1 0, Tenique Gates 0 0 0-4 0, Kassidy Carrano 0 3 0-0 9, Amani Abuhatab 5 0 4-6 14, Dealyce Howard 2 0 2-2 6
Trumbull
Emma Gentry 1 0 0-0 2, Emi Roberto 2 0 2-3 6, Sarah Stolze 1 0 1-2 3, Cassie Barbato 5 4 4-5 26, Maeve Hampford 2 0 2-5 6, Grace Lesko 1 0 0-0 2, Amanda Ruchalski 0 0 1-2 1, Sam Guimont 0 1 0-0 3, Mary Lynch 0 0 0-0 0, Julia Lindwall 1 0 1-2 3, Grace Trotta 0 0 0-0 0, Brooke Guimont 0 0 0-0 0
Fairfield Warde 60, Danbury 49
|Fairfield Warde
|0
|0
|0
|0
|—
|60
|Danbury
|0
|0
|0
|0
|—
|49
Fairfield Warde
Aleysha Henry 3 7 5-6 32, Maya Henry 0 4 3-5 15, Carolyn Mills 0 1 2-6 5, Teagan Tully 0 0 0-0 0, Toni Lamparski 0 3 0-0 9
Danbury
Chloe Perreault 6 1 0-1 15, Viviana Flores 2 0 0-0 4, Tanisha Cunningham 2 2 0-0 10, Kianna Perry 1 4 3-5 17, Amar’Ryi Edwards 0 0 1-3 1, Gabriella Kufuer 1 0 0-0 2
Newtown 48, Cheshire 26
|Cheshire
|3
|8
|8
|7
|—
|26
|Newtown
|20
|8
|8
|12
|—
|48
Cheshire
Grace Lurz 2 1 2-2 9, Kaylee Clark 0 0 1-3 1, Ariana Perlini 0 0 1-2 1, Tess Givens 1 0 0-2 2, Ella Watson 0 0 3-4 3, Emma Watkinson 2 1 1-1 8, Rylee Post 0 0 2-2 2
Newtown
Amy Sapenter 2 0 0-1 4, Emma Magazu 1 1 0-2 5, Cyleigh Wilson 2 0 0-4 4, Shea Murphy 0 2 4-4 10, Juliette Cryder 4 0 1-2 9, Chloe OConnell 1 1 0-1 5, Carlie Smith 2 1 0-4 7, Rebecca Alicea 0 0 1-2 1, Julia Gerace 1 0 1-1 3