Friday’s schools scoreboard

Today’s schedule

All games 7 p.m. unless otherwise noted

BOYS BASKETBALL: SCC Division I tournament quarterfinals: No. 8 Shelton at No. 1 West Haven, 4 p.m.; No. 7 Hamden at No. 2 Xavier, 3 p.m.; No. 6 Amity at No. 3 Notre Dame-West Haven, 4 p.m.; No. 5 Wilbur Cross at No. 4 Law, 6 p.m.; SCC Division II tournament quarterfinals: No. 8 Career at No. 1 Lyman Hall, 2:30 p.m.; No. 5 Guilford at No. 4 Branford, 5 p.m.; No. 10 Foran at No. 2 East Haven, 2:30 p.m.; No. 6 Cheshire at No. 3 Hand, noon; Shoreline tournament first round: No. 12 North Branford at No. 5 Portland, 5:30 p.m.; No. 9 Hale-Ray at No. 8 Old Saybrook, 3 p.m.; No. 11 Westbrook at No. 6 Old Lyme, 2 p.m.; No. 10 Coginchaug at No. 7 Haddam-Killingworth, 4 p.m.; NVL tournament first round: No. 13 Oxford at No. 4 Seymour; No. 12 Ansonia at No. 5 WCA, noon; No. 11 Derby at No. 6 Holy Cross, 3 p.m.

GIRLS BASKETBALL: NVL tournament first round: Crosby at Seymour; WCA at Ansonia, 11:30 a.m.; Shoreline tournament first round: No. 10 Westbrook at 7 Hale Ray, 2 p.m.; No. 9 Portland at No. 8 Old Saybrook, 6 p.m.

BOYS HOCKEY: SCC Division I tournament quarterfinals: No. 7 Hamden at No. 2 Notre Dame-West Haven, 1 p.m.; No. 6 Immaculate at No. 3 Xavier (Cromwell), 6:20 p.m.; No. 5 West Haven vs. No. 4 Notre Dame-Fairfield at Shelton, 4:15 p.m.; SCC Division II quarterfinals: No. 9 Branford at No. 1 Lyman Hall (Northford), 5:45 p.m.; No. 7 Amity at No. 2 Sheehan (Northford), 3 p.m.; Watertown-Pomperaug/East Haven winner at No. 3 North Haven (Northford), 8:15 p.m.

BOYS SWIMMING: SCC diving championship at Sheehan, 10 a.m.

INDOOR TRACK: SCC: Amity vs. Cheshire at FLAC, 9 a.m.; Fairfield Prep/Lauralton Hall vs. West Haven at FLAC, 11 a.m.

Boys basketball

Stratford 59, Barlow 47

Barlow (0-1-0) 13 13 9 12 — 47 Stratford (5-0-0) 4 18 16 21 — 59

Barlow (0-1-0)

Seb Hurlburt 2 2 1-2 11, Danny Shaban 1 1 0-2 5, Carter Janki 6 2 2-5 20, Ciaran Casey 0 2 0-0 6, Nick Sickenger 2 0 1-3 5

Stratford (5-0-0)

Jayquan Kirkland 4 1 11-12 22, Brady Knorr 2 0 2-4 6, Scott Knorr 0 2 0-0 6, Jayden Perez 2 0 2-3 6, Fenley Turenne 2 0 3-4 7, Ben Petrie 1 1 0-0 5, Mike D’Aloia 1 1 2-5 7

O’Brien Tech 59, Wolcott Tech 43

Wolcott Tech (0-1-0) 11 8 12 12 — 43 O’Brien Tech (5-0-0) 16 14 15 14 — 59

Wolcott Tech (0-1-0)

Jordan Schaer 1 2 0-0 8, Jacob Fogarty 0 3 2-4 11, Blake Sanford 2 0 2-3 6, David Sidoti 0 2 1-2 7, Frank Calabrese 0 1 0-0 3, Trevor Zepper 0 0 1-2 1, Chris Small 0 0 2-2 2, Elijah Reed 2 0 0-0 4, Tyler Baillargeon 0 0 1-2 1

O’Brien Tech (5-0-0)

Jamesyn Brothers 4 0 2-2 10, Elijah Moore 2 2 1-4 11, Ozzy Priar 3 0 3-4 9, Rian Newkirk 0 0 0-0 0, Nate Phetis 1 0 0-0 2, Stu Vargas 9 0 3-3 21, Mekhi McNeil 3 0 0-0 6

Girls basketball

Hamden 38, Mercy 33

Mercy (7-5-0) 7 13 6 7 — 33 Hamden (10-3-0) 7 12 8 11 — 38

Mercy (7-5-0)

Sophie Hedge 3 1 0-0 9, Ava Giansiracusa 1 1 4-4 9, Jasmine Mendez 0 0 4-4 4, Melina Ford 3 0 1-4 7, Avery Kohs 1 0 0-0 2, Lily Schoonmaker 1 0 0-0 2

Hamden (10-3-0)

Diamond White 7 0 4-8 18, Thailyn Geter 2 0 0-0 4, Caroline Ennis 0 0 2-2 2, Gianna Donnarummo 1 0 4-4 6, Leah Philpotts 4 0 0-1 8

Wilbur Cross 52, Amity 21

Amity (7-5-0) 10 8 3 — 21 Wilbur Cross (10-2-0) 11 15 8 18 — 52

Amity (7-5-0)

Abby Eschweiler 1 0 0-0 2, Jayne Whitman 0 3 1-1 10, Sarah Granados 1 0 0-0 2, Skylar Burzynski 2 0 1-2 5, Ribekah Marchitto 0 0 2-4 2

Wilbur Cross (10-2-0)

April Artis 5 2 2-2 18, Dejah Middleton 1 1 2-2 7, Madison McAulay 1 1 0-0 5, Jaylice Rosario 7 0 0-0 14, Kandi Everette 3 0 0-0 6, Makayla Bagley 1 0 0-0 2

Sacred Heart Academy 66, Lauralton Hall 40

Lauralton Hall (2-9-0) 7 9 14 10 — 40 Sacred Heart Academy (12-1-0) 27 16 16 7 — 66

Lauralton Hall (2-9-0)

Guilia Emanuel 1 1 0-0 5, Lila Pinho 2 0 0-0 4, Leala Harris 2 0 1-4 5, Catherine Bosse 4 2 0-2 14, Persephone Deeds 4 0 1-4 9, Maura Bosse 1 0 1-1 3

Sacred Heart Academy (12-1-0)

Giana Pye 2 1 0-0 7, Rosa Rizzitelli 5 2 0-0 16, Carina Ciampi 2 0 0-0 4, Sydney Rossacci 1 1 2-2 7, Emma Kirck 2 0 2-3 6, Kristina Ponzio 2 0 0-0 4, Morgan Miller 3 0 0-1 6, Meghan Kirck 3 2 0-0 12, Jocelyn Kingsley 2 0 0-0 4

West Haven 47, Guilford 25

Guilford (0-13-0) 5 2 8 10 — 25 West Haven (7-4-0) 15 6 17 9 — 47

Guilford (0-13-0)

Hailey Hutchinson 2 0 0-0 4, Moira Kellaher 2 1 1-1 8, Miabella Diaz 4 0 5-7 13

West Haven (7-4-0)

Sarah Evangelista 0 1 0-0 3, Elena Petrie 2 0 0-0 4, Tenique Gates 4 0 2-5 10, Kassidy Carrano 6 0 0-0 12, Amani Abuhatab 2 1 3-4 10, Isabella Fiorillo 1 1 3-4 8

Hand 72, Hillhouse 48

Hillhouse (2-8-0) 8 11 8 21 — 48 Hand (11-1-0) 26 16 20 10 — 72

Hillhouse (2-8-0)

Shaniyah Butler 1 1 2-2 7, Ryan Young 4 0 1-1 9, Isalis Marrero 1 0 0-0 2, Alice Bradley 1 0 1-1 3, Nielle Reeves 10 0 5-6 25, Aliya Osmond 1 0 0-0 2

Hand (11-1-0)

Hadley Houghton 3 2 3-3 15, Brooke Salutari 6 2 1-2 19, Maddie Thomas 2 0 0-0 4, Sophia Coppola 5 2 0-0 16, Coco Rourke 1 0 2-2 4, Maya Blomberg 2 0 0-0 4, Natalie Lucas 2 1 2-3 9, Aubrey Canth 0 0 1-2 1

Cheshire 31, Lyman Hall 29

Cheshire (2-4-0) 9 2 5 11 — 31 Lyman Hall (4-7-0) 6 7 8 6 — 29

Cheshire (2-4-0)

Grace Lurz 3 0 4-4 10, Kaylee Clark 2 1 1-2 8, Tess Givens 5 0 0-0 10, Jenna Stickney 0 0 1-2 1, Taylor Fitzgerald 0 0 2-2 2

Lyman Hall (4-7-0)

Brianna Mik 1 3 1-4 12, Natalie Panagrosso 5 0 2-4 12, Grace Gagliardi 0 0 0-1 0, Lauren Cretella 0 0 2-4 2, Shea Barron 1 0 1-2 3

North Haven 57, Foran 26

Foran (3-10-0) 4 7 3 12 — 26 North Haven (6-5-0) 14 9 16 18 — 57

Foran (3-10-0)

Courtney Musante 2 0 0-0 4, Mia Luewenberg 1 0 0-2 2, Lauren Heenan 1 3 2-2 13, Abby Sanwald 1 0 1-2 3, Mary Rodrigues 2 0 0-2 4

North Haven (6-5-0)

Olivia Stefanik 7 0 0-0 14, Emily Konopka 2 0 1-2 5, Sarah Puzone 1 0 2-2 4, Carly Fresher 1 0 3-6 5, Emma Leidke 5 0 2-5 12, Julia Ball 4 1 0-0 11, Erika Fronte 2 0 0-0 4, Ava Johnson 1 0 0-0 2