2021 All-FCIAC Spring Teams

BASEBALL

Baseball: Player of the Year

Miles Langhorne, Pitcher, Greenwich

Coach of the Year: Brett Conner, Warde

First Team

Pitchers: Miles Langhorne, Greenwich; Zach Broderick, Warde; Bryan Kraus, Trumbull; Carter Kelsey, Staples.

Catcher: Peter Meyerson, McMahon.

First Baseman: Jack Corcoran, Warde.

Infielders: Brendan Edvardsen, Norwalk; Jake Benner, Westhill; John Bova, Trumbull; Matthew Bucciero, Ridgefield; Justin Lessing, Staples.

Outfielders: Jack Zola, Greenwich; John Heitzman, Warde; Ray Leonzi, Trumbull; Luke D’Antonio, Ridgefield; Brady Hutchison, St. Joseph; Frank Drugge, Darien.

Utility: Jake Horowitz, Darien; Ben Cherico, Ridgefield.

All-East

Jack Passeck, Warde; Hayden Jamali, St. Joseph; Roman DiGiacomo, Warde; Zack Ramppen, New Canaan; Karson Drake, Darien; Andrew Filippelli, Ridgefield; Andre Briganti, Darien; Alex Benevento, New Canaan; Daniel Bucciero, Ridgefield; Cole Silvia, Wilton; Tyler Ramos, Central; Jack Wallace, St. Joseph; Garrett Larsen, Warde; Declan O’Hara, Warde; Andrew Fortunato, Ludlowe; Matt Balkun, New Canaan; Luca Wentzel, Wilton; Chris Simone, St. Joseph; Justin Dennett, Ludlowe; Sam Strazza, Wilton; Luke Barrientos, Ridgefield.

All-West

Matt Spada, Staples; Alistair Morin, Norwalk; Carson Bylciw, Greenwich; Tyler Bashar, Trumbull; Kyle Kipp, Westhill; Nathan Jones, Greenwich; Jaden Echevarria, Norwalk; Connor Sullivan, Westhill; Cage Lasley, Greenwich; Sean Clarke, Staples; Eddy Garabito-Soto, Norwalk; Justin Zych, Greenwich; Finn Popken, Staples; Jake Gruttadauria, Trumbull; Alex Nunez, Danbury; Kevin Pascual, McMahon; Jackson Ciccone, Danbury; Mika Petersen, Westhill; JW Fitzgerald, Staples; Ryan Perez, Greenwich; Brennan Herold, Staples; Alex Oppenheimer, Staples; Connor Johnston, Trumbull; Artie Cocchia, McMahon.

Honorable Mention

Daniel Bonilla, Central; Saul Cruz, Central; Gabriel Mejias, Central; Tommy Bock, Darien; Tyler Cusimano, Greenwich; Auggie Bancroft, Greenwich; Shawn Allen, Harding; Yeudy Ramirez, Harding; Yandier Algea, Harding; Christian Smith, Ludlowe; Matt Longo, Ludlowe; Will Meyers, Ludlowe; Joey Cambareri, McMahon; Cole Forcellina, McMahon; Kam Walker, McMahon; Clete Wheeler, New Canaan; Jack O’Donnell, New Canaan; Ethan Platt, Norwalk; Andrew Castelluccio, Ridgefield; Aidan Stern, Ridgefield; Jack Jelkovac, Ridgefield; Matt Tabet, St. Joseph; Will Singewald, St. Joseph; Sebastian Sampieri, St. Joseph; Patrick Teasdale, Stamford; Kyle Morrell, Stamford; Chris Kennedy, Staples; Cam Manna, Staples; Adam Kane, Staples; Luke Masiuk, Trumbull; Scott Gell, Trumbull; Griffin Polley, Warde; Jake Balogh, Warde; Jack Andrews, Warde; Eric Osterhus, Westhill; Omari Lewis, Westhill; Ryan Ebright, Westhill; Mike Fischetti, Wilton; Nevin Belanger, Wilton; Ryan Van Heyst, Wilton.

SOFTBALL

Coach of the Year: Lou Bunosso, Ludlowe

First Team

Fielders: Allie Clark, Ludlowe; Gabby Mercado, Warde; Brittany Mairano, St. Joseph; Mackenzie Bruggeman, Trumbull; Madison Fitzgerald, St. Joseph; Sarah Wargo, Stamford; Caitlyn Romero, Ludlowe; Ava Vincini, Staples; Gianna Iaquinto, Danbury; Elena Ohe, Ludlowe; Benni Tucci, Norwalk

Pitchers: Lauren Wasikowski, St. Joseph; Kim Sanders, Stamford; Alex Lewey, Ludlowe

Catchers: Cassi Barbato, Trumbull; Olivia McClammy, Greenwich

Second Team

Fielders: Maddy Conte, Darien; Riley Sullivan, Westhill; Gabrielle Lantier, Staples; Maddy Reyes, Ludlowe; Charlie Karukas, Stamford; Riley McDermott, St. Joseph; Olivia Bamford, Norwalk; Cassie Robotti, Stamford; Jenna Duffy, Trumbull; Hannah Lifrieri, Wilton

Pitchers: Alyssa DeStefano, Ridgefield; Natasha Taubenheim, Staples; Margaux Forget, Warde; Blake Wilks, Darien

Catchers: Kristen Hallinan, Westhill; Niamh Dougherty, St. Joseph; Lilah Young, McMahon

Honorable Mention

Cassandra Plank-Pinho, Danbury; Reagan Lalor, Danbury; Liv Punishill, Darien; Kalle Halvorsen, Darien; Chloe Smith, Greenwich; Kayla Darling, Greenwich; Della Jackson, Ludlowe; Chelsea Villar, Ludlowe; Megan Stefanowicz, McMahon; Toni Horton, McMahon; Faith Hibbert, New Canaan; Ava Biasotti, New Canaan; Carolina Welch, New Canaan; Sam Pierre, Norwalk; Georgia Mendola, Norwalk; Skylar Arent, Ridgefield; Mia Alicea, St. Joseph; Claire Gardella, St. Joseph; Sam Albert, Stamford; Jordan Rossi, Stamford; Jen Westphal, Staples; Olivia Bernard, Staples; Lianna Weaver, Trumbull; Kiley Barbagallo, Trumbull; Julia Minichini, Warde; Avery Yardis, Warde; Kara Sciglimpaglia, Westhill; Stephanie Carrillo, Westhill; Brooke Bohacs, Wilton; Grace DiBuono-Krafick, Wilton.

BOYS LACROSSE

Coach of the Year: Will Koshansky, Staples

First Team

Attack: Matthew Minicus, Darien; Jack McKenna, Warde; Charlie Howard, Staples; Kyle Colsey, Ridgefield; Brady Pokorny, Darien; Ben Calabrese, Wilton; Midfield: Jamison Moore, Darien; Chris Canet, New Canaan; Grant Masterson, Wilton; Finn Pokorny, Darien; Luke Winkler, Ridgefield; Will Montesi, Greenwich; Defense: Sam Erickson, Darien; Chris Cataldo, Greenwich; Jake Sommer, Wilton; Kevin Lynch, Staples; David Evanchick, Darien; SSDM: Connor O’Malley, Darien; LSM: Jeremiah Stafford, Darien; Goalie: Andy Demopoulos, Darien; FOGO: Henry Dodge, Staples.

Second Team

Attack: Ryan Colsey, Ridgefield; Callum Wood, New Canaan; Aidan Best, Staples; Bryce Metalios, Greenwich; Julian Kammerman, Trumbull; Jake Fratarcangelo, Ludlowe; Midfield: Ryan Thompson, Staples; Ryan Caione, New Canaan; Christian Alliegro, Darien; Preston Kral, St Joseph; Zack Corsi, Warde; Josh White, Wilton; Defense: Dillon Stephens, New Canaan; Jack Fearnley, St. Joseph; Wade Steffens, Ridgefield; Justin Franklin, Staples; James O’Malley, Greenwich; SSDM: Owen Gaydos, Ridgefield; LSM: Kai Prokaszka, Ridgefield; Goalie: JP Kosakowski, Staples; FOGO: Tighe Cummiskey, Darien.

All-East

Attack: Holt Matheis, Darien; Jack Rosen, Wilton; Nick Stiles, New Canaan; Eric Burbank, St. Joseph; Cooper Carr, Ludlowe; Midfield: Joe Cesare, Darien; Liam Keesser, Ludlowe; Colin McCarthy, Ludlowe; Will Hughes, Wilton; Joe deGrasse, Ridgefield; Harry Appelt, New Canaan; Defense: Oliver Bolton, Darien; Luke Lesizza, Ludlowe; RJ Ihlefeld, Warde; Braden Sweeney, New Canaan; Peter Groves, Wilton; SSDM: Jimmy McKiernan, Wilton; LSM: Sean Sullivan, Wilton; Goalie: Colin Lenskold, Wilton; FOGO: Spencer Liston, Wilton.

All-West

Attack: John Cataldo, Greenwich; Brian Collins, Greenwich; Tyler Clark, Staples; Will Coale, McMahon; Teddy Luthy, McMahon; Midfield: Ethan Hughes, Trumbull; Shea Grant, Trumbull; Matt Burger, Staples; Jack Cook, Greenwich; James Pilc, Greenwich; Derek Rivers, Danbury; Defense: Gabe Chinitz, Staples; Matthew Trimmer, Greenwich; Connor Barrigas, Danbury; SSDM: Benji Titlebaum, Staples; LSM: Roy Knutson, Greenwich; Goalie: Robbie Gatt, McMahon; FOGO: Quinn Warwick, Greenwich.

Honorable Mention

Josh Alexandrino, McMahon; Danny MacIntyre, McMahon; Chris Giorgi, Danbury; DJ Donovan, Danbury; Sean Donovan, Danbury; Matt Stein, Darien; Danny Lowe, Darien; Mac McGahren, Darien; Declan Kuhn, Ludlowe; Brooks Klyver, Ludlowe; Finn Hoey, Ludlowe; Drew Buck, Warde; Jimmy Cullinan, Warde; Andrew Shavinsky, Warde; Hank Minchin, Greenwich; Charlie Zola, Greenwich; Flynn Milledge, Greenwich; Hayden Shin, New Canaan; Dylan Murray, New Canaan; Michael Norton, New Canaan; Luke Boyrer, Norwalk; Jack Cahill, Norwalk; Elijah Murphy, Norwalk; Jojo Misurelli, Ridgefield; Brett D’Alexander, Ridgefield; Matthew Shepard, Ridgefield; Matt Carpenter, St. Joseph; Ryan Daly, St. Joseph; Jack Kilmartin, St. Joseph; Cameron Cahoon, Stamford; Jay Bacco, Stamford; Jamar Griggs, Stamford; Nick Augeri, Staples; Henry Beck, Staples; Mason Schaefer, Staples; Owen Finnegan, Trumbull; Jason Rubenstein, Trumbull; Jack Engel, Westhill; Sam Engel, Westhill; James Leydon, Westhill; Sam Rosen, Wilton; Christian Theoharides, Wilton; Quinn Wiseman, Wilton.

GIRLS LACROSSE

Coach of the Year: Kristin Woods, New Canaan

First Team

Attack: Molly McGuckin, Darien; Dillyn Patten, New Canaan; Ceci Stein, Darien; Callie Cirilli, Ludlowe; Shira Parower, Staples; Hollis Mulry, New Canaan; Midfield: McKenna Harden, New Canaan; Kaleigh Harden, New Canaan; Ryan Hapgood, Darien; Kaleigh Sommers, Ludlowe; Kaci Benoit, Darien; Emerson Pattillo, Wilton; Morgan Lebek, Wilton; Isabelle Casucci, St. Joseph; Defense: Emma Schuh, New Canaan; Nelle Kniffin, Darien; Kate Bellissimo, Darien; Courtney O’Connell, New Canaan; Kira Howard, Wilton; Julia DiConza, Staples; Goalies: Claire Mahoney, New Canaan; Shea Dolce, Darien.

Second Team

Attack: Molly Snow, Wilton; Quinn McKiernan, New Canaan; Riley Peters, Ridgefield; Emma Abbazia, Greenwich; Campbell Eckert, Ludlowe; Charlotte Barnes, Staples; Midfield: Grace Collier, Greenwich; Gwynn Sullivan, Wilton; Mary Hage, Ridgefield; Emma Ashe, Staples; Siovhan Moroney, Ridgefield; Anna Paulmann, Ludlowe; Maddigan Leifer, St. Joseph; Kiki Grant, Trumbull; Defense: Faith Arnold, Ridgefield; Ellen Kelly, Ludlowe; Carolyn Baran, New Canaan; Noey Johnson, Greenwich; Maureen Campbell, Wilton; Catherine Dineen, Wilton; Goalies: Amelia Hughes, Wilton: Sara DiGiovanni, Staples.

Honorable Mention

Anna Makover, McMahon; Morgan Carroll, McMahon; Emily Darby, Darien; Maggie Ramsay, Darien; Delaney Roth, Greenwich; Mary Kate Savio, Greenwich; Devon Russell, New Canaan; Jade Lowe, New Canaan; Sofia Imbrogno, Norwalk; Sara Spielman, Norwalk; Isabella Crowley, Ridgefield; Aerin Krys, Ridgefield; Mia Geignetter, St. Joseph; Sydney Leifer, St. Joseph; Madison Sweeney, Stamford; Alana Goldhaber, Stamford; McKenzie Didio, Staples; Jess Leon, Staples; Caroline Pratt, Warde; Abigail Parisi, Warde; Hailey Smith, Wilton; Lucy Corry, Wilton.

BOYS TENNIS

MVP: Tighe Brunetti, Staples

Coach of the Year: Chris Damone, Wilton

First Team Singles

Tighe Brunetti, Staples; Prem Dave, Norwalk; Petro Kuzmenok, Warde; Ben Graham, New Canaan; Matt Luzzi, Greenwich; Dylan Kozial, Wilton.

First Team Doubles

Bradley Sheppard, Staples; Luke Brodsky, Staples; Alex De Castro, Darien; Teddy Callery, Darien; Jake Manley, Warde; Christian Ripke, Warde; Emmett O’Malley, Ridgefield; Kyle Song, Ridgefield.

Second Team Singles

Chris Calderwood, Darien; Robbie Daus, Staples; Dylan Atkinson, Greenwich; Brandon Felcher, Staples; Ethan Zhang, Darien; Saimanish Akavaramu, New Canaan.

Second Team Doubles

Andrew Zuo, New Canaan; Kevin Zuo, New Canaan; Cai Jain, Greenwich; Nick O’Brien, Greenwich; Sam Gioffre, Wilton; Harry Beacraft, Wilton; Arjun Batra, Westhill; Justin Bilenker, Westhill.

Honorable Mention

Nicholas Peschier, Bridgeport Central; Kevin Nguyen, Bridgeport Central; Arush Rao, Brien McMahon; Helky Granados, Danbury; Sam Justo, Danbury; Pearson Biggs, Fairfield Ludlowe; Jack Davis, Fairfield Warde; Colin Speaker, Greenwich; Christian Fikre, Greenwich; Shane Mettler, New Canaan; Gabe Smock, New Canaan; Caleb Pajak, Ridgefield; Ignas Panavas, Ridgefield; Jonathan Jazwinski, St. Joseph; Samir Rajani, St. Joseph; Aayush Jhaveri, Stamford; Maz Yaghmaie, Stamford; Ben Yudolevich, Stamford; Lucas Haymes, Staples; Paul James, Trumbull; Adithya Prabakaran, Trumbull; Rohan Sahu, Westhill; Isaac Malkin, Westhill; Rahul Vallabhajosula, Wilton; Will Jarvie, Wilton.

GIRLS TENNIS

Player of the Year: Emma Caldwell, Wilton

Coach of the Year: Mark Pizzi, Central

First Team Singles

Martina Kaba, Westhill; Lexi McCall, New Canaan; Emma Caldwell, Wilton; Allie Francis, Staples; Emily Wiley, Darien; Hannah Haywood, St. Joseph; Ivanna Diez De Bonilla, Greenwich; Sarah Donnelly, Darien.

First Team Doubles

Jordyn Lee and Annabel Brawn, New Canaan; Grace Cahill and Annie Caldwell, Wilton; Julia Pida and Gabby Price, Ludlowe; Natalie Carozza and Elle Tesoriero, Staples; Caroline Homes and Katie Wiley, Darien; Abby Shropshire and Julia Tamis, Greenwich; Megan Dunphy and Alexis Zacharakos, Ridgefield; Dylan Dasbach and Carine Geijerstam, Staples.

All-East Singles

Mae Kellersman, Ludlowe; Jess Broder, Warde; Sneh Dagar, Ridgefield; Valentina Zamora, New Canaan

All-East Doubles

Charlotte Sigg and Natalie Thompson, New Canaan; Jessica Noce and Addison Chapman, St. Joseph; Daniela Castellanos and Grace Althoff, Darien; Ava Golden and Ellie Price, Ludlowe; Olivia Newfield and Vivian Eckert, Wilton.

All-West Singles

Sophia Rhazali, Stamford; Niki Economidis, Westhill; Jordana Latzman, Staples; Kyra Dybas, Greenwich.

All-West Doubles

Jacqueline Kaba and Zara Williamson, Westhill; Kira Popa and Emily Weinstein, Greenwich; Amanda Smeriglio and Sophia Alexander, Westhill.

Honorable Mention

Naomi Maxwell, Bridgeport Central; Amelia Heffren, Brien McMahon; Emily Bleecker, Danbury; Juliette Johnson, Darien; Kate Alianiello, Fairfield Ludlowe; Sam Mieczkowski, Fairfield Warde; Malena Schraa, Greenwich; Serena Platt, New Canaan; Ava Salvati, Norwalk; Ava Treat, Ridgefield; Katelyn Heslin, St. Joseph; Abby Guttman, Stamford; Karenna Birns, Staples; Makena Brown, Trumbull; Abigail Clark, Trumbull; Nicole Savage, Westhill; Rhea Raghavan, Wilton.

BOYS GOLF

Player of the Year: Alex Elia, Wilton

First Team

Alex Elia, Wilton; Charles Schrobe, Greenwich; Sam Ives, New Canaan; Harrison Browne, Staples; Marc DeGaetano, New Canaan.

All-East

Colin Firda, St. Joseph; Brady Lewis, Warde; Eric Lancellotti, Darien; Robbie Sluga, St. Joseph; Thomas Ostberg, Darien; Jack Murphy, New Canaan; Preston Yao, Darien.

All-West

Chris Lang, Ridgefield ;Tucker Lawrence, Staples; Sean Maue, Ridgefield; Luke Scanlan, Greenwich; JT Spadone, Greenwich; Sebastian Beaver, Ridgefield; Angad Manaise, Westhill.

GIRLS GOLF

Player of the Year: Molly Mitchell, New Canaan

Coach of the Year: Caitlyn Ruble, St. Joseph

First Team

Molly Mitchell, New Canaan; Jamie Andrade, St. Joseph; Jensie Nicholas, Trumbull; Leni Lemcke, Staples; Stirling Legge, New Canaan’ Caroline McShea, Greenwich

All-East

Juliet Bucher, Ludlowe; Julia Bazata, New Canaan’ Catherine Wallace, Ludlowe; Rachel Shepherd, Warde; Alley Boyce, Ludlowe; Amanda Vigano, New Canaan.

All-West

Madeleine Wilson, Ridgefield; Ella Fish, Greenwich; Charlotte Langhorne, Greenwich; Caitlin Ghent, Trumbull; Kathleen Coffey, Staples; Avery Simoneau, Ridgefield.

Honorable Mention

Alexa Delaney, Danbury; Jasmine Shtufaj, Darien; Laura Herron, Ludlowe; Sidney Falterer, Warde; Sarah Peng, Greenwich; Sofia Carlberg, New Canaan; Emma Alessi, Ridgefield; Alyssa Moher, St. Joseph; Linnea Jagenberg, Staples; Lindsay Baker, Trumbull; Samhita Kakarlapudi, Wilton.

BOYS VOLLEYBALL

First Team

Trevor Herget, Darien; Gavin Bramwit, New Canaan; Anthony O’Sullivan, Trumbull; Luke Bradbury, Darien; Ashdon Godoy, Staples; Zarek Swetye, Darien; Harrison Konopka, Ridgefield; Connor Finnigan, New Canaan.

Second Team

Brendan Maguire, Trumbull; Kristap Priede, Ludlowe; JT Minnick, Westhill; Noah Liousfi, Fairfield Warde; Jared Parnes, Staples; Charles Courage, Greenwich; Carlos Manzo, Stamford; Connor Ho, New Canaan.

Honorable Mention

Dominic Chrostowski, Danbury; Frank Pirone, Darien; Nolan McCormack, Fairfield Ludlowe; Owen Spolyar, Fairfield Warde; Anthony Bueti, Greenwich; Axel Boly, New Canaan; Will Valdez, Norwalk; Alister Walsh, Ridgefield; Andrew Burke, St. Joseph; Kai Blackwell, Stamford; Beckett Siskind, Staples; Hank Carlson, Trumbull; Matt Skiendziel, Westhill.

BOYS OUTDOOR TRACK AND FIELD

Dante Valentino, Trumbull (100 dash); Luke Santos, Danbury (100 dash, 4×100); Andrew O’Donnell, Greenwich (200 dash, 400 dash, 4×400); Jon Gladstone, Warde (200 dash); Jack Myers, Wilton (400 dash); Gabriel Kwarteng, Danbury (800 run); Charlie King, Ridgefield (800 run, 1,600 run, 4×800); Colin McLaughlin, Westhill (1,600 run); Dillon Harding, Staples (3,200 run); Nathan Cramer, Ludlowe (3,200 run); Javier Reyes, Danbury (110 hurdles); O’Neal Kpodar, Danbury (110 hurdles); Gregory Foster, Norwalk (300 hurdles); Amit Markos, Ridgefield (300 hurdles); Kyle Thomas, Danbury (4×100); Carlos Rosales, Danbury (4×100); Max Calabrese, Danbury (4×100); Karl Bruce-Tagoe, St. Joseph (4×100); Matthew Morrisey, St. Joseph (4×100, Javelin); Jaylen Carter, St. Joseph (4×100); Maxwell Warren, St. Joseph (4×100); Harrison Goldenberg, Greenwich (4×400); Gianluca Bianchi, Greenwich (4×400

Zachary Jelinek, Greenwich (4×400); Samir Mott, Staples (4×400); Jalen St. Fort, Staples (4×400); Max Szostak, Staples (4×400); George Lepska, Staples (4×400); Riley Courtney, Ridgefield (4×800); Steven Hergenrother, Ridgefield (4×800); Matthew McDonough, Ridgefield (4×800); Alex Harrington, Staples (4×800); Frederick Linn, Staples (4×800); Rory Tarsy, Staples (4×800); Kyle Harrington, Staples (4×800); Dustin Gray, Staples (Shot put); Ethan Chalon, New Canaan (Shot put); Matthew Smith, Ludlowe (Discus); Dominic Seibold, Darien (Discus, Javelin); Matthew Catuccio, Trumbull (High jump); Duke Quermorllue, Norwalk (High jump); Steven Ditelberg, Ludlowe (Pole vault); Bennett Hemphill, Ludlowe (Pole vault); David Faugno, Greenwich (Long jump); Wooder Thoby, Wilton (Long jump, Triple jump); Zachary Carifa, Greenwich (Triple jump).

GIRLS OUTDOOR TRACK AND FIELD

Alanna Smith, Danbury (100 dash, 200 dash, 400 dash); Francine Stevens, Staples (100 dash, 200 dash, 4×400); Samantha Dewitt, Staples (400 dash, 4×400); Tatum Havemann, Staples (800 run); Esme Daplyn, Greenwich (800 run); Anna Keeley, Ludlowe (1,600 run, 3,200 run); Mari Noble, Greenwich (1,600 run, 3,200 run); Shelby Dejana, Wilton (100 hurdles); Nia Christie, St. Joseph (100 hurdles); Erin Daugherty, Ridgefield (300 hurdles, 4×100); Christline Edward, Norwalk (300 hurdles); Sofia Gasparo, Ridgefield (4×100); Natasha Riek, Ridgefield (4×100); Julia Bragg, Ridgefield (4×100, 4×400); Molly Liles, Staples (4×100); Olivia Bollo, Staples (4×100, 4×400); Hannah Murphy, Staples (4×100, 4×400); Lauren Spheeris, Staples (4×100); Regan McGrath, Ridgefield (4×400); Georgia Keller, Ridgefield (4×400); Grace Michalowski, Ridgefield (4×400); Rory McGrath, Ridgefield (4×800); Katherine Rector, Ridgefield (4×800); Grace Hooker, Ridgefield (4×800); Elizabeth Buonocore, Ridgefield (4×800); Leigh Foran, Staples (4×800); Josie Dolan, Staples (4×800); Nicole Holmes, Staples (4×800); Lyah Muktavaram, Staples (4×800); Tianna Rogers, Danbury (Shot put); Caitlyn Filloramo, Ludlowe (Shot put, Discus); Serenity Mayhew, Norwalk (Discus); Alhanna Glasgow, Danbury (Javelin); Maya Marin, Trumbull (Javelin); Nia Christie, St. Joseph (High jump); Chelsi Chevannes, Darien (High jump, Triple jump); Isabelle Blend, Staples (Pole vault); Maggie Russell, Darien (Pole vault); Ava Harvey, Staples (Long jump, Triple jump); Olivia Eslava, Greenwich (Long jump).