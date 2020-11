2020 All-Shoreline Conference teams

GIRLS CROSS COUNTRY

First Team

Kaylee Gravel, Jr., East Hampton

Isabel Berardino, So., Haddam-Killingworth

Savannah Garcia, So., East Hampton

Caitlin Wiley, Jr., Old Saybrook

Catherine Minegar, So., Old Saybrook

Jessica Starr, Jr., East Hampton

Grace Mikan, So., Cromwell

Ava DiMatteo, Jr., Haddam-Killingworth

Carlina Castro, Fr., Old Saybrook

Madeleine Morgado, So., Old Lyme

Second Team

Kathy Melgar, Sr., Haddam-Killingworth

Brianna Minervino, Jr., Haddam-Killingworth

Juliet Byrne, Jr., East Hampton

Sydney Adelberg, Fr., Haddam-Killingworth

Annin Daley, Jr., East Hampton

Alyssa Spooner, So., Old Lyme

Abby Kelly, Sr., Hale Ray

Brylee Montanari, Jr., East Hampton

Charlotte Selmer, Jr., Haddam-Killingworth

Kayla LaMalfa, Jr., Portland

BOYS CROSS COUNTRY

First Team

Matthew Jennings, Sr., Haddam-Killingworth

Alexandre’ McMillian, Sr., East Hampton

Mark Rodriguez, Sr., Cromwell

Mike Zocco, Sr., Cromwell

Caleb Freeman, Jr., Haddam-Killingworth

Sean Kennedy-Wonneb, Jr., Hale Ray

Brendan Owen, Sr., East Hampton

Jacob Schneider, Sr., Old Saybrook

Michael Kraszewski, So., Hale Ray

Owen Delisle, Jr., Portland

Second Team

Greyson Merola, Jr., Haddam-Killingworth

Jack Wiley, Sr., Old Saybrook

Jack Insalaco, So., Haddam-Killingworth

Jack Dedman, Sr., Hale Ray

Aidan Powers, Sr., Old Lyme

Robert Balda, Sr., East Hampton

Nathan Ireland, So., East Hampton

Joseph Lauria, Sr., Hale Ray

Felipe Patinha, Sr., Cromwell

Connor Daly, Sr., Cromwell

BOYS SOCCER

Player of the Year: Sean Cafferty, Morgan

Coach of the Year: Ally Gleason, Old Lyme

Assistant Coach of the Year: Bryant Ziobron, Valley Regional

Sportsmanship: Westbrook

First Team

Sean Cafferty, Morgan, Sr., M

Jake Burdick, Valley Regional, Jr., M

MIke Milazzo, Old Lyme, Sr., M

Carter Gibson, Old Saybrook, Sr., M

Justin Landon, East Hampton, Sr., F

Tyler Mucha, Morgan, Jr., D

Tyler Neves, Cromwell, Sr., D

Tucker Burr, Valley Regional, Jr., M

Matt Rothman, Old Saybrook, Sr., GK

Brady Talerico, Portland, Jr., M

Anders Siberberg, Old Lyme, So., M

Jack Piper, East Hampton, Sr., M

Nick Scalzo, Old Saybrook, Jr., D

Caiden Hettrick-Rivera, Portland, Jr., M

Second Team

Ben Williams, Haddam-Killingworth, Jr., M

Bailey Goss, Morgan, Jr. GK

Sebastian Kadlof, Morgan, So., M

James Grodzicki, Cromwell, Sr., GK

Avery Welch, Old Lyme, Sr., F

Gannon Effinger, Old Saybrook, Sr., M

Andrew Sellitto, North Branford, Sr., M

Noslin Antunez, Westbrook, Sr., F

Andrew Salbinski, Valley Regional, Jr., D

Michael Brooks, Valley Regional, Sr., D

Zack Zanzalari, Westbrook, Sr., M

Max Karrengberg, East Hampton, Sr., D

Aiden Snyder, Cromwell, Sr., D

Nick Rothman, Old Saybrook, Jr., F

Honorable Mention

Max Skidmore, Morgan, Sr., M

Matt Lopez, Morgan, So. D

Cameron D’Angelo, Old Saybrook, So., F

Ryan Silva, Valley Regional, Sr., F

Tim O’Brien, Old Lyme, Sr., M

Jesper Silberberg, Old Lyme, Sr., M

Adam Collison, East Hampton, Sr., D

Nick Garofalo, Cromwell, Sr., D

Cody Daggett, Portland, Sr., D

Colby Whitehead, Haddam-Killingworth, Sr., M

Alexander Blair, Haddam-Killingworth, Sr., D

Gabe Rovelli, Coginchaug, Jr., D

Shane Buckheit, Coginchaug, Sr., M

Matt Conroy, Hale Ray, Sr., F

Luke Karpiej, Hale Ray, Jr., M

Nikolas Proetakis, North Branford, Jr., M

GIRLS SOCCER

Player of the Year: Emily DeRoehn, Old Lyme

Coach of the Year: Glen Gustine, East Hampton

Assistant Coach of the Year: Kendra Flaherty, Old Lyme

Sportsmanship: Old Saybrook

First Team

Emily DeRoehn, Old Lyme, Sr.

Kedarjah Lewis, Haddam-Killingworth, Sr.

Kyla Norton, East Hampton, Sr.

Carley Schmidt, Morgan, Sr.

Kendall Prince, Portland, Jr.

Kaitlyn Parri, Haddam-Killingworth, Sr.

Samantha Paul, Coginchaug, Jr.

Ellie Zrenda, Old Lyme, Sr.

Taryn Frazier, Valley Regional, Jr.

Danielle Adams, East Hampton, Sr.

Anna Sbriglio, Cromwell, Sr.

Lily Cody, Old Saybrook, Jr.

Olivia Riccio, Morgan, Sr.

Sydney Blyler, East Hampton, Jr.

Ally Williams, East Hampton, Sr.

Second Team

Claire DeFlora, Coginchaug, Sr.

Sam Grey, Old Lyme, Sr.

Lily Kenney, Cromwell, So.

Alexis Fenton, Old Lyme, So.

Grace Lathrop, Old Lyme, Sr.

Sarini Michaud, East Hampton, Sr.

Brianne Miller, East Hampton, So.

Leah Sosnowski, Haddam-Killingworth, Jr.

Jessica Parkinson, Coginchaug, Sr.

Guiliana Discenza, Portland, Jr.

Madelyn Costello, Valley Regional, Sr.

Bridget Kawecki, Old Saybrook, Sr.

Ashley Dellolacono, Hale Ray, So.

Alexandra Zanzalari, Westbrook, Jr.

Catie Dow, North Branford, Sr.

Sarah Gostowski, Cromwell, Sr.

Genna Rauccio, Morgan Sr.

Honorable Mention

Stephanie Mauro, Old Lyme, Jr.

Abby Manthous, Old Lyme, Jr.

Lauren Wallace, Old Lyme, Sr.

Lauren Klemonski, East Hampton, Sr.

Meryl Curtin, East Hampton, Sr.

Morgan Madore, Haddam-Killingworth, Sr.

Autumn Walton, Haddam-Killingworth, Sr.

Katie Farr, Coginchaug, So.

Alyssa Woodward, Coginchaug, Jr.

Ally Woodward, Coginchaug, So.

Mia Quesnel, Portland, Sr.

Kendra Schoeps, Portland, Jr.

Amelia Hair, Portland, So.

Olivia Lusitanni, Cromwell, So.

Amira Abdelghany, Cromwell, Jr.

Sophia Surber, Valley Regional, Jr.

Caroline Hutchinson, Valley Regional, Jr.

Emily Stratton, Old Saybrook, Sr.

Anna Brodeur, Old Saybrook, Jr.

Emma Lindsay, Morgan, Sr.

Julia Howley, Hale Ray, Jr.

Ashlee Amendola, North Branford, Sr.

Gianni Salisbury, Westbrook, Jr.

FIELD HOCKEY

First Team

Brooke Levigne, Valley Regional, Jr., D

Kelli Jacobson, North Branford, Sr., D

Bailey Roberts, Westbrook, Sr., D

Alexandra Wolf, Morgan, Sr., F

Taylor Stone, Old Saybrook, Sr., F

Olivia Toto, North Branford, Jr., F

Kayla Hol, Old Saybrook, Sr., F

Aly Kendrick, North Branford, Sr., M

Libby Stuart, Old Saybrook, Jr., M

Abby Amara, Valley Regional, Jr., M

Lauren Horne, Westbrook, Sr., GK

Abigail Gordon, Morgan, Sr., K

Player of the Year: Taylor Stone, Old Saybrook

Second Team

Maddie Kiethan, Haddam-Killingworth, Sr., D

Gabby Gibilisco, North Branford, Sr. D

Cierra Brundage, Westbrook, Sr., D

Sophia Anastasio, North Branford, Sr., F

Margaret Jacaruso, Valley Regional, Jr., F

Grace Adams, Old Saybrook, Jr., F

Norimar Lopez-Velazquez, Morgan, Sr., F

Maggie O’Donnell, Morgan, Jr., M

Mackenna Cooke, Old Saybrook, Jr., M

Karen Sicha, Westbrook, Sr., M

Maddie Archer, Haddam-Killingworth, Sr.,GK

GIRLS VOLLEYBALL

MVP: Ava Boyles, Sr., Valley Regional

Coach Of The Year: Erin Crayton Old Lyme

First Team

Meghan Doxsee, Sr., Haddam-Killingworth

Brooke Praskievicz, So., Hale-Ray

Ava Boyles, Sr., Valley Regional

Lena Kozik, Sr., Coginchaug

Alena Crosby, Sr., Valley Regional

Jessica Timothy, Jr., Haddam-Killingworth

Caitlyn Esposito, Sr., Haddam-Killingworth

Jackie Parker, Sr., Hale-Ray

Angela Mercaldi, Sr., East Hampton

Second Team

Mia Carta, Jr., Hale Ray

Melanie Warren, Jr., Old Lyme

Alexandra Umelo, Sr., Cromwell

Emma Counter, Sr., Valley Regional

Alexandra Kelly, Sr., Morgan

Audrey Snyder, Jr., Haddam-Killingworth

Maura Zettergren, Sr., Coginchaug

Abigail Sicuranza, Sr., Old Lyme

Salmi Miller, Jr., Valley Regional

Honorable Mention

Maggie Jaskot, Sr., Coginchaug

Brynn Kovacs, So., Cromwell

Jordan Murphy, So., East Hampton

Addison Duquette, Sr., Haddam-Killingworth

Jessica Stricker, Sr., Hale Ray

Abby Speckhals, Jr., Old Lyme

Rachael Pellegrini, Sr., Morgan

Marissa Ricardo, Jr., North Branford

Jamie Pullen, Sr., Valley Regional