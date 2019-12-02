2019 All-ECC Football Teams

The 2019 Eastern Connecticut Conference Football All-Star Team.
CONFERENCE AWARDS
- Division I Player of the Year: ANDREW COTE, Norwich Free Academy
- Division II Player of the Year: RYAN BAKKEN, Waterford
- Division III Player of the Year: LUCIEN DUBE, Plainfield
- Coach of the Year: CHAD NEAL, Killingly
- Eastern Connecticut Football Officials Sportsmanship Award: KILLINGLY
DIVISION I
OFFENSE
C — CHRIS GREEN, NFA
OL — LAVERY HILL, NFA
OL — JACOB GALARZA, Killingly
OL — VINCENT TRENTO, Fitch
OL — RAHTREL PERRY, New London
QB — JACOB NURSE, Killingly
WR — ANDREW COTE, NFA
WR — NOAH CHARRON, Fitch
WR — NOLAN MOLKENTHIN, NFA
RB — JAYLEN CALENDAR, New London
RB — JACK SHARPE, Killingly
DEFENSE
DL — CONNOR LEDUC, Killingly
DL — JOE KLICK, NFA
DE — ZACH TODD, East Lyme
DE — JOSH BROWN, NFA
LB — NATE COTE, NFA
LB — CAM HART, East Lyme
LB — JOHN CRESWELL, Killingly
LB — GREG SANTORA, Fitch
DB — SCOTT GALBO, East Lyme
DB — XAVIER MARQUEZ, NFA
DB — ETHAN MOJICA, Fitch
SPECIALTY
P — BRANDON DONASTORG, New London
PK — CHRIS JAX, Killingly
UTL — LASHIER EDWARDS, Fitch
HONORABLE MENTION
DAVID DORN, Fitch
FRANKIE PRATTS, New London
NOAH PERRY, East Lyme
JAYDEN DESILUS, NFA
KAMERON CROWE, Killingly
SILAS GATES, NFA
SPORTSMANSHIP
CLAYTON SMITH, New London
JEFF ANDRUSKIEWICZ, NFA
NATE HIGHMAN, East Lyme
LOGAN GAGNE, Fitch
CALEB JOHNSON, Killingly
SCHOLAR-ATHLETE
TIMOTHY FLYNN, New London
DANIEL EGGLER, NFA
COLEMAN GROFF, East Lyme
CAM ALDINGER, Fitch
JACOB NURSE, Killingly
DIVISION II
OFFENSE
C — BRYAN FUSARO, Stonington
OL — JEREMIAH HARSHBURGER, Waterford
OL — ETHAN WELCH, Waterford
OL — GAVIN LANNING, Woodstock Academy
OL — JACOB FIGUEROA, Bacon Academy
QB — RYAN BAKKEN, Waterford
WR — PAYTON SUTMAN, Waterford
WR — MIKE VINCENT, Waterford
WR — NICK BEDARD, Woodstock Academy
RB — TERRANCE GIGNAC, Bacon Academy
RB — CONOR BROWN, Bacon Academy
DEFENSE
DL — JOSE ROSARIO, Waterford
DL — DYLAN GRAHAM, Bacon Academy
DE — NOAH VIOLETTE, Bacon Academy
DE — WILL SUTMAN, Waterford
LB — BRAYDEN GRIM, Ledyard
LB — JACKSON HARSHBERGER, Waterford
LB — TRAVIS WHITE, Woodstock Academy
LB — JAKE CAVALLO, Bacon Academy
DB — CHRISTIAN HIGHTOWER, Waterford
DB — JAIDEN BICKHAM, Ledyard
DB — CADEN FOOTE, Ledyard
SPECIALTY
P — AIDAN MORIN, Woodstock Academy
PK — SEAN BALDYGA, Bacon Academy
UTL — LUIS MIRANDA, Woodstock Academy
HONORABLE MENTION
AMZIE HINKLEY, Bacon Academy
JACK ZURO, Stonington
ROBBIE PETRIEL, Ledyard
ETHAN DAVIS, Woodstock Academy
TREY BRENNAN, Waterford
SAM MENDERS, Waterford
SPORTSMANSHIP
RUSSELL PAJOR, Bacon Academy
JUSTIN KINNEY, Ledyard
ANDREW CASTAGLIUOLO, Stonington
LUKE SOKOLSKI, Waterford
GAVIN LANNING, Woodstock Academy
SCHOLAR-ATHLETE
RYAN BAKKEN, Waterford
BENJAMIN ASKEW, Ledyard
SEAN BALDYGA, Bacon Academy
JOSH CURTIN, Stonington
LUIS MIRANDA, Woodstock Academy
DIVISION III
OFFENSE
C — DANIEL SZUMSKI, CREC
OL — AIDEN MURILLO, Windham
OL — CALEB GIBSON, Plainfield
OL — TYLER ROBERTS, PLAINFIELD
OL — TIM LEITZINGER, Montville
QB — ANDREW KOZIOL, Griswold/Wheeler
WR — DEMARI MORRELL, CREC
WR — LOGAN CHAPPELL, Griswold/Wheeler
WR — MATTHEW DEPONTE, Griswold/Wheeler
RB — ANTHONY FRANKLIN, Griswold/Wheeler
RB — LUCIEN DUBE, Plainfield
DEFENSE
DL — TRENTON JACKSON, CREC
DL — JUDE WATSON, CREC
DE — BRYCE CARCHIDI, Plainfield
DE — JOSE JIMENEZ, Windham
LB — DORRIAN CHANEY, CREC
LB — MICHAEL SIMS, Griswold/Wheeler
LB — FELLIX MARTINEZ, Windham
LB — RAIDEN MCDADE, CREC
DB — ALEX DRAKE, Plainfield
DB — KAHLIL EASTON, Plainfield
DB — NEHEMIAH OWENS, Montville
SPECIALTY
P — JOVAN ALMODOVAR, Windham
PK — LUCAS BARTRET, Griswold/Wheeler
UTL — TOMICO WILLIAMS, CREC
HONORABLE MENTION
LIAM SMITH, Plainfield
CHRISTOPHER MATTSON, Griswold/Wheeler
ANTONIO BROWN, Montville
COLIN NICKERSON, Montville
ETHAN LEROUX, Plainfield
MASON VARGAS, Windham
SPORTSMANSHIP
ENRIQUE LOPEZ-GARCIA, Windham
CADE WOLAK, Plainfield
COLBY VANTINE, Griswold/Wheeler
STEVEN TURCHETTA, Montville
TRENTON JACKSON, CREC
SCHOLAR-ATHLETE
ABDIEL ENCARNACION, Windham
LIAM SMITH, Plainfield
SHAHZIL ALI, Griswold/Wheeler
CURTIS BUECKER, Montville
JUDE WATSON, CREC