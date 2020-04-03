2019-20 Winter All-CCC Teams

BOYS BASKETBALL
North Region
Bloomfield – Elijah Hargrove
Bulkeley – Kobe Williams
Hartford Public – Damon Hill, Noel Lopez
New Britain – Justice Carter, Tahmeen Dupree
Wethersfield – Connor Pace
Windsor – Justice Ellison, Corey McKeithan, Amir Spears
South Region
Berlin – Jeff Madeia
Bristol Central – Donovan Clingan, Sean Wininger
Bristol Eastern – Elijah Parent
Lewis Mills – Matt Geissler
Maloney – Vincent Martinez
Middletown – Donte Pope, Jonathan Nkonoki
Plainville – Alec Couture
Platt – Treymane Carter
East Region
East Catholic – Matt Houde, Matt Knowling, Brody Limric, Luke Strole
Enfield – Ty Calloway, Wyatt Raymond
Manchester – Eric Burgos, Dahsan King
Tolland – Brian Geitner, Tim Restall
West Region
Avon – Jack Hall
Conard – Connor Olechna
Farmington – Grayson Herr, Jacob Smith
Glastonbury – Tom Shea, David Tosatti
Northwest Catholic – Matty Curtis, Guy Ragland Jr.
Simsbury – Ian Calabrese, Jared Kelly
GIRLS BASKETBALL
North Region
Bloomfield – Alexsia Rose
Bulkeley – Rhonasha Stevenson
Hartford Public – Janai Oliver
New Britain – Maya Slisz
Newington – Ashanti Frazier, Karissa Zocco
Wethersfield – Nicole Gwynn, Alice Kelly
Windsor – Rebecca Fraley, Savanna Yelling
South Region
Berlin – Carly Grega, Lyzi Litwinko
Bristol Eastern – Avery Arbuckle, Ciara Collins, Jordan Ouellette
Lewis Mills – Brianna Pelchar
Middletown – Shadae Bushay, Tyah Pettaway
Plainville – Jaida Vasquez
Platt – Wallica Bailey
East Region
East Catholic – Lilly Ferguson, Cam Pasqualoni
East Hartford – Shailyn Pinkney
Enfield – Amyah Rosado, Alyssa Rossignol
EO Smith – Courtney Doherty, Taylor Golembiewski
Manchester – Madison Glasgow, Tyonna Tyson
RHAM – Julia Hancin
South Windsor – Maria Galley
West Region
Avon – Abby St. Onge
Conard – Azaiyah Felder
Farmington – Emma Novajasky
Glastonbury – Charlotte Bassett, Rachel Roman
Hall – Olivia Bonee
NW Catholic – Erin Carucci, Brianna LeBrun
Simsbury – Mary McElroy
Southington – Kelley Marshall
CHEERLEADING
North Region
Newington – Liliana Amaral, Tiana D’Aquila, Sofie Goudreault, Grace Mangiafico, Sophia Pittaluga
Rocky Hill – Sophia Buonanno, Aliana Fichera, Riley Newport, Alexandra Podgorska
Wethersfield – Lily Bucchi
Windsor – Madisen Domin, Deja Smith
South Region
Berlin – Lynnea Jacobsen, Abigail Rochette
Bristol Eastern – Shanell Clark, Jordyn Duffy, Analyze Kim
Lewis Mills – Brooke Fitzgerald
Plainville – Isabelle Berube, Alexis Demaine, Alexis McCarty, Caitlyn Quilter,, Andrew Wojcik
Platt – Nadia James
East Region
East Catholic – Caroline Moore
Manchester – Quincy Nielsen
RHAM – Jessica Delton, Lexi Landry, Caitlynn Lessard, Hannah Mangiafico, Carina Tedeschi
South Windsor – Ava Aceti, Carlyn Burba, Kayla Ryan, Melissa Sullivan, Veronica Veilleux
West Region
Avon – Samantha Bergen
Glastonbury – Grace Kukulka, Laura Timko
Hall – Calleigh Faga, Maya Ferreira, Abigail LaPolla, Emily Nash, Jalissa Sanchez
Northwest Catholic – Kymani Campbell
Southington – Bella Maindon, Sophia Sarlo, Jessica Wright
GYMNASTICS
Conard – Isabella Glynn
Farmington – Lizzie Kot, Anna Mihalek
Glastonbury – Emily Graef, Madi Werner
South Windsor – Erin Dunn, Audrey Manning
Southington – Lizy Beaulieu, Kat Drechsler, Kaylin Leifert, Kelly Perrotti, Natalie Reeves
GIRLS ICE HOCKEY
Forwards: Luci Alessi (Conard), Kori Bartko (Avon), Michaela Birmingham (Ellington), Nora Birmingham (Ellington), Abigail Harris (Simsbury), Bridget McGann (Hall), Anna Melanson (Simsbury), Grace Melanson (Simsbury), Samantha Ostrowski (South Windsor), Kaylie Zemke (Mercy), Defense: Andalena Chancio (Northwest Catholic), McKenzie Chapman (Simsbury), Riley Esposito (Northwest Catholic), Shelby Little (Avon), McKenzie Lynch (Simsbury), Julia Swanson (East Catholic), Molly Walsh (Simsbury); Goalie: Caitlyn Caldon (South Windsor).
Player of the Year: Kori Bartko (Avon).
Coach of the Year: Paul Melanson (Simsbury)
BOYS ICE HOCKEY
All-CCC North
Forwards: Matthew Arena (Farmington Valley), Cole Chapman (Simsbury), Rocco Cirilli (Simsbury), Owen Fernandez (Conard), Ryan Ginnett (Glastonbury), Kevin Hartnett (East Catholic), Jackson Holl (Farmington Valley), Rowan Masse (East Catholic), Connor Melanson (Northwest Catholic), Noah Melanson (Northwest Catholic), Sean O’Connor (South Windsor), Adam Poetto (Glastonbury), Scott Simeon (Simsbury); Defense: Ryan Feher (South Windsor), Mathew Rapini (Farmington Valley), Colin Williams (Glastonbury); Goalies: Jackson Bulger (Simsbury), Ethan Utermarck (East Catholic).
All-CCC South
Forwards: Matt Abery (E.O. Smith/Tolland), Aaron Cholewa (WMRP), Clay Cowee (Enfield/East Granby/Stafford), Jack Healey (WMRP), Sam Hedlund (Newington co-op), Duncan Hollander (Hall/Southington), Chase Millen (WMRP) Sean Roach (Hall/Southington), Bryan Roy (E.O. Smith/Tolland); Defense: Chris Brandon (Newington co-op), Andrew Davies (Enfield/East Granby/Stafford), Cam Perez (Hall/Southington), Trevor Piecewicz (WMRP), Justin Stergos (Newington co-op), Liam Stone (Hall/Southington); Goalies: Andrew Fogarty (Newington co-op), Ryan Groshans (Enfield/East Granby/Stafford), Trevor Schad (WMRP).
BOYS INDOOR TRACK
Avon – John Donlin, Tyler Hinrichs, Jack Martin, Hari Patchigolla, Max Raha, Anish Rajamanickam
Bloomfield – Michael Campbell, Sean Dixon-Bodie, Kymali Hay, Shakur Hill, Sephton Reid, Korey Steele, Tyler Wesley
Bristol Central – Ramon Ambert, Nate DeAngelo, Austin Freve, Mark Petrosky, Jose Ramirez
Bulkeley – Shamel Haynes
Conard – Tyler Remigino, Vebjoem Roeed, Callum Sherry, Gavin Sherry
EO Smith – Hunter Dale
Farmington – Andrew Van De Mark
Glastonbury- Tanner Badey, Tobi Bakre, Matt Lips, Jordan Murphy, Jadyn Nogueira, Will Remkiewicz, Jacob Smith, Ryan Smith
Hall – Jackson Grady, Israel Henriques, Isaiah Lizardi, Marcus Ramsey, Max Rodman, Tobias Ruffo
Lewis Mills – Aidan O’Connor
Manchester – Rexford Agyemang, Jordan Pinnix, Aidan Puffer
New Britain – Baijeon Bookal
Newington – Sam Geissler
NW Catholic – Lorenzo Garcia
Plainville – Ryan Barker
RHAM – Patrick Oatman
Simsbury – Miguel Gutierrez, Kyle Paterson, Noah Pennington, Shamar Sutton
Southington – Aiden Chesanow, Killian McNamee, Nathan Paolangeli, Alec Sauter
Wethersfield – Bobin Mike
Windsor – Joshua Clarke, Jordan Evans, Le-Andre Gayle, Jaiden Murphy
GIRLS INDOOR TRACK
Bloomfield – Alliya Boothe, Elicia Colon, Jadyn Gibson, Laniyah Henderson, Johniece Jones, Jahmiha Lindo, Terry Miller, Otisha Williams
Conard – Allison Schneider, Chloe Scrimgeour
E.O. Smith – Elizabeth Bigelow
Glastonbury – Hannah Caiola, Samantha Forrest, Molly Harding, Kylie Hilliard, Mackenzie Landers, Casey MacElhiney, Mallory Malz, Allison Schindler, Emma Smith, Meghan Smith, Selina Soule, Eishen Young
Hall – Katherine George, Sydney Golas, Mia Healer, Nora Holmes, Rose Kitz, Catherine Mancini, Hana Roggendorf, Katherine Sanderson, Jenna Zydanowicz
Hartford Public – Zaria Williams
Manchester – Kate Hedlund
Simsbury – Martina Benedetti, Oivia Birney, Amanda Derway, Leila Gary, Jada Mars, Elsa Martin
Southington – Trinity Cardillo, Sydney Garrison, Jacqueline Izzo, Grace Michaud, Anny Moquete, Lauren Verrilli, Alexah Zaczynski
Tolland – Tianna St. Louis
Wethersfield – Madison Righi
Windsor – Analy Alabre, Jalah Cooper, Rachel Dube, Christal Gilling, Leah Gray, Cyana Lindsay, Khaia Moye, Jade Robinson, Shani Smith, Westberry, Brittani
BOYS SWIMMING
North Region
Avon – Antonio Arias-Camison, Dejvid Calishti, George Clark, Sarah Grady, Gautham Kumar, Rahul Kumar, Siddharth Kumar
EO Smith/Tolland – Alex Boor, Tyler Broderick, Franklin Kuhn, Anderson Scigliano, Anthony Scigliano, Mason Wilde, Anthony Song, Luke Zonghetti
Hartford Public – Samuel Marin
Newington – Michael Bohlke, Luke Fote, Andriy Grynyk, Nicholas Jirku, Salvatore Scata, Wyatt Smith, Bryce Turner
Rocky Hill – Brandon Scacca
Wethersfield – Tanner Bradbury, Tre Bucchi, Zachary Crevierk Declan Hallinan, Jack Kulpa, Brian Puglielli
South Region
Berlin – Vinnie Carbonell, Peter Cugno, Matthew Dennis, Dean Guerrette, Kiernan Jennings, Patrick Lukens, Andrew Roberti, Nathan Snyder Matthew Uryga
Bristol – Gabriel Bartolome, Davis Kroll, Colton Litwinczyk, Joshua Mitchell, Mikel Palaj, Benjamin Stafford, Noah Taylor
Bulkeley – Nathan Weeks
Meriden – Matthew Desimone, Alex Flynn, Sam Hurlburt, Mehdi Moumen, Spencer Studley
Middletown – Trevor Drescher, Michael Flynn, Seth Latronica, Matt Lombardo, Andrew Strickland, Nicole Tust
Plainville – Brandon Paznokas,
East Region
East Catholic – Ryan Blood, Drew Cavar, Aiden Toomey, Xavier Voss
Glastonbury – Josh Ayaviri, Brant Barbera-Hwang, Evan Fuller, Kyle Kirshen, Lucas Kim, Morgan Kim, John McCarthy, Liam Merrill, Brian Pawlowski, Krystian Pawlowski, Jay Shah, Alex Wong, Matteo Wong,
Manchester – Noah Luby
South Windsor – Pranav Appikatla, Andrew Bell, Cooper Castellone, Charles Keen, Braeden Pinto, Daniel Savidge
Windsor – Noah Kiehne, Vaughn Peoples-Hobson, Eric Quiterio, Jaden Soroka, Rorian Soroka, Connor Staron, Steven Schwartz
West Region
Conard – Ben Arky, Lenny Belyaev, Julian Flores, Charlie Krajc, Chris Liddell, Keaden Nguyen, Jeffry Rosborg, Justice Seymour, Liam Switzer
Farmington – Evan Adams, David Babigian, Calvin Chen, Jon Fojtik, Senan Gorman, Tyler Grubelich, Joe-Michael Harb, Pierce Landry, Alexander Lee, Timothy Stephenson, Isaac Varghese, Ryan Zambrycki, Jakub Zukowski
Hall – Mitchell Baboff(, Michael Bobylov, Facundo Calione, Kobe Dominguez, Carson Raisner, Connor Skarzynski, Andrew Sun
Northwest Catholic – Grace Karangekis
Simsbury – Liam Dunnigan, Ryan Ho, Jackson Matyczyk, Colin Russell, Malaki Tatum, Erik Winkler
Southington – Kyle Buchanan, Jon Cocchiola, Landon Colby, Brian Egan, Tyler Heidgerd, Jackson Malsheske, Derek Melanson, Matt Niro, Dan Perez, E.J. Suski
WRESTLING
North Region
Avon – Antonio Arias-Camison, Dejvid Calishti, George Clark, Sarah Grady, Gautham Kumar, Rahul Kumar, Siddharth Kumar
EO Smith/Tolland – Alex Boor, Tyler Broderick, Franklin Kuhn, Anderson Scigliano, Anthony Scigliano, Mason Wilde, Anthony Song, Luke Zonghetti
Hartford Public – Samuel Marin
Newington – Michael Bohlke, Luke Fote, Andriy Grynyk, Nicholas Jirku, Salvatore Scata, Wyatt Smith, Bryce Turner
Rocky Hill – Brandon Scacca
Wethersfield – Tanner Bradbury, Tre Bucchi, Zachary Crevierk Declan Hallinan, Jack Kulpa, Brian Puglielli
South Region
Berlin – Vinnie Carbonell, Peter Cugno, Matthew Dennis, Dean Guerrette, Kiernan Jennings, Patrick Lukens, Andrew Roberti, Nathan Snyder Matthew Uryga
Bristol – Gabriel Bartolome, Davis Kroll, Colton Litwinczyk, Joshua Mitchell, Mikel Palaj, Benjamin Stafford, Noah Taylor
Bulkeley – Nathan Weeks
Meriden – Matthew Desimone, Alex Flynn, Sam Hurlburt, Mehdi Moumen, Spencer Studley
Middletown – Trevor Drescher, Michael Flynn, Seth Latronica, Matt Lombardo, Andrew Strickland, Nicole Tust
Plainville – Brandon Paznokas,
East Region
East Catholic – Ryan Blood, Drew Cavar, Aiden Toomey, Xavier Voss
Glastonbury – Josh Ayaviri, Brant Barbera-Hwang, Evan Fuller, Kyle Kirshen, Lucas Kim, Morgan Kim, John McCarthy, Liam Merrill, Brian Pawlowski, Krystian Pawlowski, Jay Shah, Alex Wong, Matteo Wong,
Manchester – Noah Luby
South Windsor – Pranav Appikatla, Andrew Bell, Cooper Castellone, Charles Keen, Braeden Pinto, Daniel Savidge
Windsor – Noah Kiehne, Vaughn Peoples-Hobson, Eric Quiterio, Jaden Soroka, Rorian Soroka, Connor Staron, Steven Schwartz
West Region
Conard – Ben Arky, Lenny Belyaev, Julian Flores, Charlie Krajc, Chris Liddell, Keaden Nguyen, Jeffry Rosborg, Justice Seymour, Liam Switzer
Farmington – Evan Adams, David Babigian, Calvin Chen, Jon Fojtik, Senan Gorman, Tyler Grubelich, Joe-Michael Harb, Pierce Landry, Alexander Lee, Timothy Stephenson, Isaac Varghese, Ryan Zambrycki, Jakub Zukowski
Hall – Mitchell Baboff(, Michael Bobylov, Facundo Calione, Kobe Dominguez, Carson Raisner, Connor Skarzynski, Andrew Sun
Northwest Catholic – Grace Karangekis
Simsbury – Liam Dunnigan, Ryan Ho, Jackson Matyczyk, Colin Russell, Malaki Tatum, Erik Winkler
Southington – Kyle Buchanan, Jon Cocchiola, Landon Colby, Brian Egan, Tyler Heidgerd, Jackson Malsheske, Derek Melanson, Matt Niro, Dan Perez, E.J. Suski