GameTime CT

Connecticut's premier high school sports website

Scorestream Winter Sports + Football Banner

2019-20 Winter All-CCC Teams

|

BOYS BASKETBALL

North Region

Bloomfield – Elijah Hargrove

Bulkeley – Kobe Williams

Hartford Public – Damon Hill, Noel Lopez

New Britain – Justice Carter, Tahmeen Dupree

Wethersfield – Connor Pace

Windsor – Justice Ellison, Corey McKeithan, Amir Spears

South Region

Berlin – Jeff Madeia

Bristol Central – Donovan Clingan, Sean Wininger

Bristol Eastern – Elijah Parent

Lewis Mills – Matt Geissler

Maloney – Vincent Martinez

Middletown – Donte Pope, Jonathan Nkonoki

Plainville – Alec Couture

Platt – Treymane Carter

East Region

East Catholic – Matt Houde, Matt Knowling, Brody Limric, Luke Strole

Enfield – Ty Calloway, Wyatt Raymond

Manchester – Eric Burgos, Dahsan King

Tolland – Brian Geitner, Tim Restall

West Region

Avon – Jack Hall

Conard – Connor Olechna

Farmington – Grayson Herr, Jacob Smith

Glastonbury – Tom Shea, David Tosatti

Northwest Catholic – Matty Curtis, Guy Ragland Jr.

Simsbury – Ian Calabrese, Jared Kelly

GIRLS BASKETBALL

North Region

Bloomfield – Alexsia Rose

Bulkeley – Rhonasha Stevenson

Hartford Public – Janai Oliver

New Britain – Maya Slisz

Newington – Ashanti Frazier, Karissa Zocco

Wethersfield – Nicole Gwynn, Alice Kelly

Windsor – Rebecca Fraley, Savanna Yelling

South Region

Berlin – Carly Grega, Lyzi Litwinko

Bristol Eastern – Avery Arbuckle, Ciara Collins, Jordan Ouellette

Lewis Mills – Brianna Pelchar

Middletown – Shadae Bushay, Tyah Pettaway

Plainville – Jaida Vasquez

Platt – Wallica Bailey

East Region

East Catholic – Lilly Ferguson, Cam Pasqualoni

East Hartford – Shailyn Pinkney

Enfield – Amyah Rosado, Alyssa Rossignol

EO Smith – Courtney Doherty, Taylor Golembiewski

Manchester – Madison Glasgow, Tyonna Tyson

RHAM – Julia Hancin

South Windsor – Maria Galley

West Region

Avon – Abby St. Onge

Conard – Azaiyah Felder

Farmington – Emma Novajasky

Glastonbury – Charlotte Bassett, Rachel Roman

Hall – Olivia Bonee

NW Catholic – Erin Carucci, Brianna LeBrun

Simsbury – Mary McElroy

Southington – Kelley Marshall

CHEERLEADING

North Region

Newington – Liliana Amaral, Tiana D’Aquila, Sofie Goudreault, Grace Mangiafico, Sophia Pittaluga

Rocky Hill – Sophia Buonanno, Aliana Fichera, Riley Newport, Alexandra Podgorska

Wethersfield – Lily Bucchi

Windsor – Madisen Domin, Deja Smith

South Region

Berlin – Lynnea Jacobsen, Abigail Rochette

Bristol Eastern – Shanell Clark, Jordyn Duffy, Analyze Kim

Lewis Mills – Brooke Fitzgerald

Plainville – Isabelle Berube, Alexis Demaine, Alexis McCarty, Caitlyn Quilter,, Andrew Wojcik

Platt – Nadia James

East Region

East Catholic – Caroline Moore

Manchester – Quincy Nielsen

RHAM – Jessica Delton, Lexi Landry, Caitlynn Lessard, Hannah Mangiafico, Carina Tedeschi

South Windsor – Ava Aceti, Carlyn Burba, Kayla Ryan, Melissa Sullivan, Veronica Veilleux

West Region

Avon – Samantha Bergen

Glastonbury – Grace Kukulka, Laura Timko

Hall – Calleigh Faga, Maya Ferreira, Abigail LaPolla, Emily Nash, Jalissa Sanchez

Northwest Catholic – Kymani Campbell

Southington – Bella Maindon, Sophia Sarlo, Jessica Wright

GYMNASTICS

Conard – Isabella Glynn

Farmington – Lizzie Kot, Anna Mihalek

Glastonbury – Emily Graef, Madi Werner

South Windsor – Erin Dunn, Audrey Manning

Southington – Lizy Beaulieu, Kat Drechsler, Kaylin Leifert, Kelly Perrotti, Natalie Reeves

GIRLS ICE HOCKEY

Forwards: Luci Alessi (Conard), Kori Bartko (Avon), Michaela Birmingham (Ellington), Nora Birmingham (Ellington), Abigail Harris (Simsbury), Bridget McGann (Hall), Anna Melanson (Simsbury), Grace Melanson (Simsbury), Samantha Ostrowski (South Windsor), Kaylie Zemke (Mercy), Defense: Andalena Chancio (Northwest Catholic), McKenzie Chapman (Simsbury), Riley Esposito (Northwest Catholic), Shelby Little (Avon), McKenzie Lynch (Simsbury), Julia Swanson (East Catholic), Molly Walsh (Simsbury); Goalie: Caitlyn Caldon (South Windsor).

Player of the Year: Kori Bartko (Avon).

Coach of the Year: Paul Melanson (Simsbury)

BOYS ICE HOCKEY

All-CCC North

Forwards: Matthew Arena (Farmington Valley), Cole Chapman (Simsbury), Rocco Cirilli (Simsbury), Owen Fernandez (Conard), Ryan Ginnett (Glastonbury), Kevin Hartnett (East Catholic), Jackson Holl (Farmington Valley), Rowan Masse (East Catholic), Connor Melanson (Northwest Catholic), Noah Melanson (Northwest Catholic), Sean O’Connor (South Windsor), Adam Poetto (Glastonbury), Scott Simeon (Simsbury); Defense:  Ryan Feher (South Windsor), Mathew Rapini (Farmington Valley), Colin Williams (Glastonbury); Goalies: Jackson Bulger (Simsbury), Ethan Utermarck (East Catholic).

All-CCC South

Forwards: Matt Abery (E.O. Smith/Tolland), Aaron Cholewa (WMRP), Clay Cowee (Enfield/East Granby/Stafford), Jack Healey (WMRP), Sam Hedlund (Newington co-op), Duncan Hollander (Hall/Southington), Chase Millen (WMRP) Sean Roach (Hall/Southington), Bryan Roy (E.O. Smith/Tolland); Defense:  Chris Brandon (Newington co-op), Andrew Davies (Enfield/East Granby/Stafford), Cam Perez (Hall/Southington), Trevor Piecewicz (WMRP), Justin Stergos (Newington co-op), Liam Stone (Hall/Southington); Goalies: Andrew Fogarty (Newington co-op), Ryan Groshans (Enfield/East Granby/Stafford), Trevor Schad (WMRP).

BOYS INDOOR TRACK

Avon – John Donlin, Tyler Hinrichs, Jack Martin, Hari Patchigolla, Max Raha, Anish Rajamanickam

Bloomfield – Michael Campbell, Sean Dixon-Bodie, Kymali Hay, Shakur Hill, Sephton Reid, Korey Steele, Tyler Wesley

Bristol Central – Ramon Ambert, Nate DeAngelo, Austin Freve, Mark Petrosky, Jose Ramirez

Bulkeley – Shamel Haynes

Conard – Tyler Remigino, Vebjoem Roeed, Callum Sherry, Gavin Sherry

EO Smith – Hunter Dale

Farmington – Andrew Van De Mark

Glastonbury- Tanner Badey, Tobi Bakre, Matt Lips, Jordan Murphy, Jadyn Nogueira, Will Remkiewicz, Jacob Smith, Ryan Smith

Hall – Jackson Grady, Israel Henriques, Isaiah Lizardi, Marcus Ramsey, Max Rodman, Tobias Ruffo

Lewis Mills – Aidan O’Connor

Manchester – Rexford Agyemang, Jordan Pinnix, Aidan Puffer

New Britain – Baijeon Bookal

Newington – Sam Geissler

NW Catholic – Lorenzo Garcia

Plainville – Ryan Barker

RHAM – Patrick Oatman

Simsbury – Miguel Gutierrez, Kyle Paterson, Noah Pennington, Shamar Sutton

Southington – Aiden Chesanow, Killian McNamee, Nathan Paolangeli, Alec Sauter

Wethersfield – Bobin Mike

Windsor – Joshua Clarke, Jordan Evans, Le-Andre Gayle, Jaiden Murphy

GIRLS INDOOR TRACK

Bloomfield – Alliya Boothe, Elicia Colon, Jadyn Gibson, Laniyah Henderson, Johniece Jones, Jahmiha Lindo, Terry Miller, Otisha Williams

Conard – Allison Schneider, Chloe Scrimgeour

E.O. Smith – Elizabeth Bigelow

Glastonbury – Hannah Caiola, Samantha Forrest, Molly Harding, Kylie Hilliard, Mackenzie Landers, Casey MacElhiney, Mallory Malz, Allison Schindler, Emma Smith, Meghan Smith, Selina Soule, Eishen Young

Hall – Katherine George, Sydney Golas, Mia Healer, Nora Holmes, Rose Kitz, Catherine Mancini, Hana Roggendorf, Katherine Sanderson, Jenna Zydanowicz

Hartford Public – Zaria Williams

Manchester – Kate Hedlund

Simsbury – Martina Benedetti, Oivia Birney, Amanda Derway, Leila Gary, Jada Mars, Elsa Martin

Southington – Trinity Cardillo, Sydney Garrison, Jacqueline Izzo, Grace Michaud, Anny Moquete, Lauren Verrilli, Alexah Zaczynski

Tolland – Tianna St. Louis

Wethersfield – Madison Righi

Windsor – Analy Alabre, Jalah Cooper, Rachel Dube, Christal Gilling, Leah Gray, Cyana Lindsay, Khaia Moye, Jade Robinson, Shani Smith, Westberry, Brittani

BOYS SWIMMING

North Region

Avon – Antonio Arias-Camison, Dejvid Calishti, George Clark, Sarah Grady, Gautham Kumar, Rahul Kumar, Siddharth Kumar

EO Smith/Tolland – Alex Boor, Tyler Broderick, Franklin Kuhn, Anderson Scigliano, Anthony Scigliano, Mason Wilde, Anthony Song, Luke Zonghetti

Hartford Public – Samuel Marin

Newington – Michael Bohlke, Luke Fote, Andriy Grynyk, Nicholas Jirku, Salvatore Scata, Wyatt Smith, Bryce Turner

Rocky Hill – Brandon Scacca

Wethersfield – Tanner Bradbury, Tre Bucchi, Zachary Crevierk Declan Hallinan, Jack Kulpa, Brian Puglielli

South Region

Berlin – Vinnie Carbonell, Peter Cugno, Matthew Dennis, Dean Guerrette, Kiernan Jennings, Patrick Lukens, Andrew Roberti, Nathan Snyder Matthew Uryga

Bristol – Gabriel Bartolome, Davis Kroll, Colton Litwinczyk, Joshua Mitchell, Mikel Palaj, Benjamin Stafford, Noah Taylor

Bulkeley – Nathan Weeks

Meriden – Matthew Desimone, Alex Flynn, Sam Hurlburt, Mehdi Moumen, Spencer Studley

Middletown – Trevor Drescher, Michael Flynn, Seth Latronica, Matt Lombardo, Andrew Strickland, Nicole Tust

Plainville – Brandon Paznokas,

East Region

East Catholic – Ryan Blood, Drew Cavar, Aiden Toomey, Xavier Voss

Glastonbury – Josh Ayaviri, Brant Barbera-Hwang, Evan Fuller, Kyle Kirshen, Lucas Kim, Morgan Kim, John McCarthy, Liam Merrill, Brian Pawlowski, Krystian Pawlowski, Jay Shah, Alex Wong, Matteo Wong,

Manchester – Noah Luby

South Windsor – Pranav Appikatla, Andrew Bell, Cooper Castellone, Charles Keen, Braeden Pinto, Daniel Savidge

Windsor – Noah Kiehne, Vaughn Peoples-Hobson, Eric Quiterio, Jaden Soroka, Rorian Soroka, Connor Staron, Steven Schwartz

West Region

Conard – Ben Arky, Lenny Belyaev, Julian Flores, Charlie Krajc, Chris Liddell, Keaden Nguyen, Jeffry Rosborg, Justice Seymour, Liam Switzer

Farmington – Evan Adams, David Babigian, Calvin Chen, Jon Fojtik, Senan Gorman, Tyler Grubelich, Joe-Michael Harb, Pierce Landry, Alexander Lee, Timothy Stephenson, Isaac Varghese, Ryan Zambrycki, Jakub Zukowski

Hall – Mitchell Baboff(, Michael Bobylov, Facundo Calione, Kobe Dominguez, Carson Raisner, Connor Skarzynski, Andrew Sun

Northwest Catholic – Grace Karangekis

Simsbury – Liam Dunnigan, Ryan Ho, Jackson Matyczyk, Colin Russell, Malaki Tatum, Erik Winkler

Southington – Kyle Buchanan, Jon Cocchiola, Landon Colby, Brian Egan, Tyler Heidgerd, Jackson Malsheske, Derek Melanson, Matt Niro, Dan Perez, E.J. Suski

WRESTLING

North Region

Avon – Antonio Arias-Camison, Dejvid Calishti, George Clark, Sarah Grady, Gautham Kumar, Rahul Kumar, Siddharth Kumar

EO Smith/Tolland – Alex Boor, Tyler Broderick, Franklin Kuhn, Anderson Scigliano, Anthony Scigliano, Mason Wilde, Anthony Song, Luke Zonghetti

Hartford Public – Samuel Marin

Newington – Michael Bohlke, Luke Fote, Andriy Grynyk, Nicholas Jirku, Salvatore Scata, Wyatt Smith, Bryce Turner

Rocky Hill – Brandon Scacca

Wethersfield – Tanner Bradbury, Tre Bucchi, Zachary Crevierk Declan Hallinan, Jack Kulpa, Brian Puglielli

South Region

Berlin – Vinnie Carbonell, Peter Cugno, Matthew Dennis, Dean Guerrette, Kiernan Jennings, Patrick Lukens, Andrew Roberti, Nathan Snyder Matthew Uryga

Bristol – Gabriel Bartolome, Davis Kroll, Colton Litwinczyk, Joshua Mitchell, Mikel Palaj, Benjamin Stafford, Noah Taylor

Bulkeley – Nathan Weeks

Meriden – Matthew Desimone, Alex Flynn, Sam Hurlburt, Mehdi Moumen, Spencer Studley

Middletown – Trevor Drescher, Michael Flynn, Seth Latronica, Matt Lombardo, Andrew Strickland, Nicole Tust

Plainville – Brandon Paznokas,

East Region

East Catholic – Ryan Blood, Drew Cavar, Aiden Toomey, Xavier Voss

Glastonbury – Josh Ayaviri, Brant Barbera-Hwang, Evan Fuller, Kyle Kirshen, Lucas Kim, Morgan Kim, John McCarthy, Liam Merrill, Brian Pawlowski, Krystian Pawlowski, Jay Shah, Alex Wong, Matteo Wong,

Manchester – Noah Luby

South Windsor – Pranav Appikatla, Andrew Bell, Cooper Castellone, Charles Keen, Braeden Pinto, Daniel Savidge

Windsor – Noah Kiehne, Vaughn Peoples-Hobson, Eric Quiterio, Jaden Soroka, Rorian Soroka, Connor Staron, Steven Schwartz

West Region

Conard – Ben Arky, Lenny Belyaev, Julian Flores, Charlie Krajc, Chris Liddell, Keaden Nguyen, Jeffry Rosborg, Justice Seymour, Liam Switzer

Farmington – Evan Adams, David Babigian, Calvin Chen, Jon Fojtik, Senan Gorman, Tyler Grubelich, Joe-Michael Harb, Pierce Landry, Alexander Lee, Timothy Stephenson, Isaac Varghese, Ryan Zambrycki, Jakub Zukowski

Hall – Mitchell Baboff(, Michael Bobylov, Facundo Calione, Kobe Dominguez, Carson Raisner, Connor Skarzynski, Andrew Sun

Northwest Catholic – Grace Karangekis

Simsbury – Liam Dunnigan, Ryan Ho, Jackson Matyczyk, Colin Russell, Malaki Tatum, Erik Winkler

Southington – Kyle Buchanan, Jon Cocchiola, Landon Colby, Brian Egan, Tyler Heidgerd, Jackson Malsheske, Derek Melanson, Matt Niro, Dan Perez, E.J. Suski