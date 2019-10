CIAC Boys and Girls Cross Country Class LL-L, MM-M, SS-S results

Boys Cross County Class LL Championships (at Manchester): Team results – 1. Conard 63, 2. Staples 102, 3. Ridgefield 151, 4. Southington 205, 5. Glastonbury 215, 6. Danbury 218, 7. Hall 233, 8. Simsbury 241, 9. Trumbull 282, 10. Newtown 290, 11. Amity 294, 12. Norwich Free Academy 301, 13. Manchester 308, 14. Fairfield Ludlowe 359, 15. Westhill 374, 16. Greenwich 390, 17. Fairfield Warde 394, 18. Shelton 418, 19. Enfield 484, 20. Fairfield Prep 541, 21. Hamden 560, 22. Norwalk 636, 23. West Haven 670, 24. Wilbur Cross 714, 25. Stamford 724, 26. East Hartford 795. Individuals – 1. Gavin Sherry (Conard) 15:24, 2. Aidan Puffer (Manchester) 15:33, 3. Morgan Fierro (Staples) 16:13, 4. Callum Sherry (Conard) 16:13, 5. Jacob Smith (Glastonbury) 16:15, 6. Jackson Grady (Hall) 16:20, 7. Jacob Hefele (Danbury) 16:23, 8. Gregory Vogt (Fairfield Warde) 16:24, 9. Owen Wollenberg (Simsbury) 16:24, 10. Tyler Remigino (Conard) 16:25. Class L Championships (at Manchester): Team results – 1. Xavier 62, 2. Bristol Central 94, 3. Newington 128, 4. Cheshire 157, 5. Wethersfield 171, 6. Pomperaug 191, 7. New Milford 207, 8. Hand 209, 9. Wilton 240, 10. Middletown 262, 11. New Canaan 299, 12. Darien 311, 13. South Windsor 339, 14. Naugatuck 371, 15. Bristol Eastern 385, 16. Fitch 388, 17. Maloney 416, 18. North Haven 445, 19. Farmington 452, 20. Hartford Public 591, 21. Windsor 620.. ndividuals – 1. Robbie Cozean (Xavier) 15:30, 2. Sam Geisler (Newington) 16:09, 3. Michael Bohlke (Newington) 16:25, 4. Brendan Mellitt (Cheshire) 16:26, 5. Trey Generali (Pomperaug) 16:29, 6. Mark Petrosky (Bristol Central) 16:30, 7. Nate Deangelo (Bristol Central) 16:34, 8. Sean Ahern (Middletown) 16:51, 9. Garred Farrell (New Milford) 17:02, 10. Owen Gagne (Wethersfield) 17:08. Class MM Championships (at Manchester): Team results – 1. East Lyme, 67, 2. Avon 87, 3. Guilford 94, 4. Bethel 126, 5. Weston 136, 6. Berlin 165, 7. Barlow 215, 8. E.O. Smith 244, 9. Notre Dame-West Haven 292, 10. Waterford 304, 11. RHAM 309, 12. Rockville 325, 13. Woodstock Academy 328, 14. Brookfield 350, 15. Branford 380, 16. Lyman Hall 497, 17. Platt Tech 522, 18. Foran 568, 19. Ellis Tech 569, 20. Masuk 571, 21. Stratford 608, 22. Torrington 612, 23. Platt 732. Individuals – 1. Jack Martin (Avon) 16:18, 2. Luke Anthony (East Lyme) 16:39, 3. Fisher Macklin (East Lyme) 16:45, 4. Ethan Aspiras (Woodstock Academy) 16:49, 5. Michael Parzych (Berlin) 16:51, 6. Sam Hollworth (Rockville) 16:53, 7. Christopher Abbey (East Lyme)16:56, 8. Robert Doyle (Bethel) 16:58, 9. Ben Crair (Guilford) 17:01, 10. Ryan Rupprecht (Weston) 17:01. Class M Championships (at Manchester): Team results – 1. Tolland 30, 2. Haddam-Killingworth 67, 3. Ellington 165, 4. Sheehan 166, 5. Suffield 212, 6. Rocky Hill 240, 7. Granby 241, 8. Ledyard 270. 9. Bacon Academy 318, 10. Plainville 320, 11. Woodland 327, 12, Law 330, 13. Plainfield 336, 14. Stonington 344, 15. Northwestern 349, 16. Lewis Mills 356, 17. Watertown 358, 18. St. Joseph 485, 19. New Fairfield 486, 20. Wolcott 519, 21. Seymour 572, 22. Abbott Tech 658, 23. WCA 668, 24. Norwich Tech 782. Individuals – 1. Alec Sauter (Tolland) 16:08, 2. Jack Olender (Ellington) 16:21, 3 Nicholas Bendtsen (Wolcott) 16:34, 4. Matt Jennings (Haddam-Killingworth) 16:37, 5. Nathan Polangeli (Tolland)16:40, 6. Jackson Cayward (Tolland)16:42, 7. Killian McNamee (Tolland )16:44, 8. Nathan Davidson (Suffield) 16:46, 9. Charles Brydges (Suffield) 16:53, 10. Patrick Gibbons (New Fairfield) 16:54. Class SS Championships (at Manchester): Team results – 1. East Hampton 54, 2. Cromwell 70, 3. Griswold 77, 4. Immaculate 94, 5. East Catholic 121, 6. Canton 196, 7. Valley Regional 254, 8. Old Saybrook 257, 9. Old Lyme 263, 10. St. Paul 294, 11. Nonnewaug 326, 12. Somers 353, 13. Northwest Catholic 418, 14. Morgan 421, 15. Aerospace 421, 16. Coginchaug 432, 17. Holy Cross 466, 18. Montville 489, 19. Windsor Locks 499, 20. Derby 518, 21. Bloomfield 527, 22. Windham Tech 546, 23. University 625, 24. Notre Dame-Fairfield 670. Individuals – 1. Jacob Ireland (East Hampton) 16:33, 2. Ryan Kittridge (Windsor Locks) 16:40, 3. Mark Rodriguez (Cromwell) 16:52, 4. Michael Strain (Griswold) 16:58, 5. Alexandre’ McMillian (East Hampton) 17:00, 6. James Sullivan (Immaculate) 17:07, 7. Connor Daly (Cromwell) 17:14, 8. Lucas Strain (Griswold) 17:17, 9. Jacob Strain (Griswold) 17:20, 10. Caeden Bailey (East Catholic) 17:28. Class S Championship (at Manchester): Team results 1. Bolton 47, 2. Terryville 51, 3. Hale Ray 78, 4. Portland 111, 5. Lyman Memorial 162, 6. Sacred Heart 208, 7. Thomaston 229, 8. Gilbert 232, 9. Coventry 257, 10. East Windsor 259, 11. Shepaug Valley 274, 12. St. Bernard 289, 13. Housatonic Regional 339, 14. Litchfield 360, 15. Stafford 395, 16. Wheeler 434, 17. East Granby 451, 18. Wamogo 473. Individuals – 1. Chris Deforest (Terryville) 16:43, 2. Lucas Carini (Bolton) 17:18, 3. Kevin Brudz (Bolton) 17:33, 4. Cj Hart (Terryville) 17:40, 5. Nathan Kita (East Windsor) 17:44, 6. Sean Kennedy-Wonneb (Hale Ray) 17:45, 7. George Chakulski (Bolton) 17:57, 8. Jeffry Stober (Lyman Memorial) 18:00, 9. Shane Franson (Lyman Memorial) 18:07, 10. David Lukowski (Gilbert) 18:14. Girls Cross Country Class LL Championships (at Manchester): Team results – 1. Hall 7, 2. Trumbull 97, 3. Ridgefield 119, 4. Glastonbury 122, 5. Danbury 134, 6. Southington 178, 7. Fairfield Ludlowe 200, 8. Greenwich 202, 9. Staples 207, 10. Amity 238, 11. Newtown 242, 12. Norwich Free Academy 310, 13. Manchester 331, 14. Hamden 397, 15. Wilbur Cross 406, 16. West Haven 518. Individuals – 1. Mari Noble (Greenwich) 18:30, 2. Kate Hedlund (Manchester) 18:58, 3. Daniella Grullon Pena (Danbury) 19:10, 4 .Jacqueline Izzo (Southington) 19:22, 5. Tess Pisanelli (Ridgefield) 19:23, 6. Alessandra Zaffina (Trumbull) 19:28, 7. Katherine Sanderson (Hall) 19:32, 8. Casey MacElhiney (Glastonbury) 19:37, 9. Nora Holmes (Hall) 19:44,10. Grace Michaud (Southington)19:45.

Class L Championships (at Manchester): Team results – 1. New Canaan 56, 2. Simsbury 62, 3. Wilton 99, 4. Darien 112, 5. Pomperaug 145, 6. New Milford 166, 7. Fairfield Warde 213, 8. Middletown 241, 9. Farmington 266, 10. Cheshire 284, 11. Wethersfield 304, 12. Shelton 331, 13. Newington 347, 14. Conard 386, 15. Windsor 400, 16. Lyman Hall 455, 17. Enfield 468, 18. South Windsor 538, 19. Naugatuck 539. Individuals -1 Kate Wiser (Pomperaug) 17:39, 2. Claire Daniels (New Milford) 19:04, 3. Amanda Derway (Simsbury) 19:14, 4. Mairead Clas (Darien) 19:20, 5. Madison Villa (Pomperaug) 19:39, 6. Molly Murphy (New Canaan) 19:43, 7. Dagny Edwards (Simsbury) 19:56, 8. Katrina Wiegmann (Farmington) 20:20, 9. Sophie Curcio (New Canaan) 20:32, 10. Abigail Smith (Simsbury) 20:34.

Class MM Championships (at Manchester): Team results – 1. E.O. Smith 63, 2. East Lyme 68, 3. Avon 87, 4. Guilford 89, 5. Woodstock Academy 101, 6. RHAM 146, 7. Hand 245, 8. Bristol Easterm 288, 9. Bristol Central 291, 10. Branford 312, 11. Foran 323, 12. Mercy 328, 13. Maloney 330, 14. Fitch 331, 15. North Haven 402, 16. WCA 470, 17. Bunnell 476, 18. Masuk 478. Individuals – 1. Rhiannon Richmond (Avon) 19:59, 2. Linsey Arends (Woodstock Academy) 20:14, 3. Clara Wiesler (Guilford) 20:21, 4. Bridget Olson (E.O. Smith) 20:21, .5 Madison Sjostrom (East Lyme) 20:33, 6. Edith Walker (RHAM) 20:40, 7. Stella Dipippo (Woodstock Academy) 20:42, 8. Elizabeth Bigelow (E.O. Smith) 20:53, 9. Samantha Lyster (East Lyme) 20:59, 10. Jayden Stygar (E.O. Smith) 21:00.

Class M Championships (at Manchester): Team results – 1. Tolland 57, 2. Bethel 81, 3. Berlin 137, 4. Ellington 179, 5. New Fairfield 187, 6. Suffield 207, 7. Barlow 240, 8. Bacon Academy 261, 9. Weston 283, 10. Law 290, 11. Sheehan 305, 12. Sacred Heart Academy 307, 13. Lewis Mills 308, 14. Waterford 333, 15. Ledyard 334, 16. Lauralton Hall 403, 17. Brookfield 403, 18. Watertown 409, 19. Northwestern 465, 20. St. Joseph 476, 21. Rockville 510, 22. Torrington 609. Individual results – 1. Ava Graham (Bethel) 19:10, 2. Calista Mayer (Tolland) 19:31, 3. Emily Brydges (Suffield) 19:49, 4. Peyton Bornstein (Tolland) 20:08, 5. Isabelle McNamee (Tolland) 20:11, 6. Kathryn Bonanno (Ellington) 20:17. Clara Mattson (Ellington) 20:15, 8. Juliana Cancellieri (Berlin) 20:15, 9. Elisabeth Brown (Sheehan) 20:17, 10. Hazel Hudson (New Fairfield) 20:28.

Class SS Championships (at Manchester): Team results – 1. Haddam-Killingworth 61, 2. Immaculate 64, 3. Rocky Hill 80, 4. Woodland 92, 5. Cromwell 178, 6. Valley Regional 184, 7. Stonington 237, 8. Canton 246, 9. Montville 292, 10. Coginchaug 309, 11. Wolcott 309, 12. Old Lyme 328, 13. Granby 333, 14. Seymour 384, 15. Northwest Catholic 414, 16. Abbott Tech 428, 17. Bloomfield 430, 18. Plainville 430, 19. Griswold 494, 20. Platt Tech 573. Individuals – 1. Kathryn Rodrigues (Wolcott) 18:59, 2. Ailene Doherty (Immaculate) 19:35, 3. Elizabeth Stockman (Rocky Hill) 19:38, 4. Julia Caputo (Canton) 19:39, 5. Kayla Ondy (Immaculate) 20:08, 6. Emma Slavin (Woodland) 20:45, 7. Meara Bodak (Haddam-Killingworth) 20:49, 8. Julia Callis (Haddam-Killingworth) 20:49, 9. Keelin Bremner (Immaculate) 20:53, 10. Fiona Crowley (East Catholic) 21:01, 10 Brigid Gage (Immaculate) 21:01.